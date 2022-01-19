Штрафы за среднюю скорость увеличат аварийность

Этого опасается большая часть автомобилистов — водители станут меньше обращать внимание на то, что происходит на дороге.

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Напомним, что правительство, МВД и Минюст разрабатывают поправки в КоАП, которые сделают штрафы за превышение средней скорости законными. Это позволит сэкономить на комплексах фиксации нарушений и при этом значительно расширить сеть (пара простых камер сможет контролировать участки дорог большой протяженности).

Делается это для того, чтобы водители соблюдали скоростной режим постоянно, а не только приближаясь к видеокамерам, о которых их предупреждает навигатор или видеорегистратор со сканером. В результате аккуратная езда на протяженных отрезках дорог приведет к снижению аварийности, уверены чиновники.

Как показал опрос «За рулем», с этим согласны 14% автомобилистов. Но большинство людей не разделяют эту оптимистичную точку зрения.

Так, 40% водителей уверены, что новые нормы КоАП и их реализация на дорогах не повлияют на поведение злостных нарушителей. Они будут гонять там, где нет камер, закрывая номерные знаки или прибегая к иным уловкам.

Но большая часть автомобилистов уверена, что нововведение сделает водителей менее внимательными за рулем. Таких среди опрошенных 45%. Чтобы не попасть даже на минимальный штраф, водители будут постоянно смотреть на спидометр, а не на дорогу и ее обочины или в зеркала заднего вида.

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Сколько проезжает автомобиль, пока водитель не смотрит на дорогу в течение какого-то времени? Например, на скорости 60 км/ч за секунду машина проезжает 25 метров. То есть, пока водитель сверяется со спидометром и сбрасывает (или набирает) скорость до нужной отметки, автомобиль проедет 25–50 и более метров. Дорогу же в это время человек за рулем видит только периферическим зрением. В сумерках или ночью это особенно опасно.

Нештрафуемый порог 20 км/ч — 3 аргумента против отмены.

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