Среднюю скорость впишут в КоАП. Но есть проблемы

Одно время водителей даже штрафовали за превышение средней скорости, пока суд не признал это незаконным.

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Известно, что правительство, МВД и Минюст разрабатывают поправки в КоАП о признании законности штрафов за превышение средней скорости. Специальные комплексы контроля (две камеры фиксируют время проезда на старте и на финише) работали в стране несколько лет, но с лета прошлого года ГИБДД перестала выносить с помощью них постановления. Теперь к этой идее решили вернуться, а каким образом ее реализуют, разъяснил «Коммерсант». Штрафовать за превышение средней скорости перестали, так как основная проблема была в том, что специальные комплексы фиксировали не момент нарушения, а признаки, которые на него указывали. Да и самого понятия «средняя скорость» в правилах нет. Однако достаточно внести поправки в Кодекс об административных правонарушения, и штрафы станут законными.

Технически для этого все готово, вопрос лишь в том, что будет, если время в камерах рассинхронизируется. Очевидно, будет неправильно определен интервал проезда, и, соответственно, неверный результат разделения скорости. Когда есть просто два снимка, невозможно понять, нет ли ошибки измерения времени в одной из камер.

Юристы также говорят еще об одной проблеме, которая может возникнуть с такими камерами, измеряющими среднюю скорость, — установление территориальной подсудности. Неизвестно, где, между какими столбами ты действительно превысил скорость.

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Однако в МВД считают, что камеры на среднюю скорость — штука полезная, так как заставляют водителей двигаться равномерно. Например, в Великобритании благодаря таким камерам число аварий сократилось на две трети.

В России около тысячи комплексов, способных измерять среднюю скорость, и если их узаконят, на основных трассах таких камер станет еще больше. При этом контролировать большой участок дороги будет легче: понадобится лишь две камеры.