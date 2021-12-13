Как снижение скорости ворует деньги и без штрафов

За предложениями понизить скорость движения — полное непонимание того, зачем нам автомобиль, считает заместитель главного редактора «За рулем» Никита Гудков.

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Если порыться в истории разных стран, то можно обнаружить одну интересную закономерность — как только автомобили начинают ездить быстрее, начинается рост экономики и приходит конец разрозненности жителей стран. Самый яркий пример — Федеральная система скоростных автомагистралей (Interstate Highway System) США, идею которой президент Дуайт Эйзенхауэр позаимствовал у Германии.

Благодаря этому разрозненные из-за грунтовых дорог США объединились не только на бумаге, а экономика пошла в рост. Именно скорость помогла преодолеть кризис в стране, позволяя доставлять товары куда угодно всего за несколько часов.

При этом количество жертв на дорогах снизилось: с 6,28 смертей на миллион миль в 1956 году до 3,57 в 1974-м. И все благодаря равномерности движения транспортного потока по хайвэям (на них смертность составляла лишь 1,55 на миллион миль). Так убивает ли скорость, которую в России всячески снижают, или обогащает и объединяет? В этом вопросе никак не обойтись без эксперта.

— Новости идут как с поля боя: то московская депутатша предлагает штрафовать за превышение на 5 км/ч, то целые регионы обвешивают знаками «40» или «50» (например, Татарстан или Карелию). Столичный дептранс, как всегда, впереди — и кое-где устанавливает ограничение в 30 км/ч.

Почти всё это — дело рук (и языков) политиков. Аргументируя драконовские санкции (и держа в уме прибыль от штрафов), почти всегда приводят пример какой-нибудь громкой аварии, переводя разговор в «человеческую» плоскость. Смотрите: Иванов превышал скорость — а со знаком «30» уж точно он этого делать не будет и не задавит вот лично вас, дорогой избиратель.

Однако едущий по дороге Иванов — это лишь частичка огромной машины, называющейся «автомобильный транспорт». Это ли не понимать государственным мужам? Иванов не просто «едет» с дачи или на работу, он осуществляет транспортную работу, если уж совсем казенно говорить — перевозку полезного груза или пассажиров.

Производительность любой работы можно определить математически — есть такая наука «экономика». Чем выше производительность — тем эффективнее экономика и, в конечном итоге, богаче мы все.

Производительность автомобильного транспорта напрямую зависит от скорости движения: в формуле скорость стоит в числителе. Обычно это «техническая скорость» с учетом простоев и других факторов, но она неизбежно падает от медленного движения собственно по дороге.

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Подсчитано, что если средняя скорость движения грузовых автомобилей вырастет с 21 км/ч на 3–5 км/ч, это будет равносильно увеличению парка на 250–300 тысяч машин! Сейчас разрешенная скорость для грузовиков — 70 км/ч (только на редких автомагистралях — 90 км/ч). С учетом «нештрафуемых» 20 км/ч все едут 85–87 км/ч. Представляете эффект для экономики страны, если вдруг по велению депутатов фуры поедут на 10–12 км/ч медленнее?

Жизнь каждого из нас станет менее эффективной, если «кровь» в «кровеносной системе» экономики притормозится. Если каждые выходные на дорогу на дачу или с дачи мы потратим на 10 минут больше, за год наберется 17 часов. Которые, например, могли бы провести с детьми или друзьями. Или за работой.

А как же аргумент, что «скорость убивает»? Без сомнений: при увеличении скорости в 2 раза сила удара о препятствие будет больше в 4 раза. Но если обратиться к науке, окажется, что вероятность возникновения ДТП заметно растет только после 60–80 км/ч. А тяжесть последствий, в целом, только после 90–100 км/ч.

Действительно опасно увеличение скорости одного автомобиля относительно потока — при разнице в 40 км/ч вероятность ДТП увеличивается в 10 раз. Основной залог безопасного движения — движение должно быть равномерным. Каждый знак или камера, перед которыми тормозят, равномерность сбивают.

Если почитать учебники по безопасности движения, снижение скорости — это последнее, что рекомендуют для повышения безопасности. Сначала — организация движения, инфраструктура, информирование водителей, снижение «визуального шума» и еще миллион проверенных наукой способов. Безопасной скоростью является не та, которую определили политики, а та, что обеспечивает водителю оптимальную эмоциональную и информационную нагрузку. По данным РОСДОРНИИ, средняя вероятность снижения числа ДТП при уменьшении скорости, например, с 80 до 60 км/ч — лишь 0,15–0,20. А, к слову, уширение проезжей части дает примерно в два раза больший эффект: 0,25–0,33!

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Не надо забывать и про экономию топлива с экологией: эти показатели заметно падают при снижении скорости ниже 60–80 км/ч. Об этом может судить по своему кошельку каждый, кто регулярно оказывается в пробках. Каждый лишний сожженный литр из-за неравномерного движения — лишние выбросы. Каждое очередное торможение перед знаком или камерой — это шум тормозов и выхлопа на разгоне, пыль от тормозных колодок и шин и так далее.

Пару веков назад те же политики говорили о том, что человек не сможет перенести скорость паровоза. Потом запускали перед автомобилями людей с красными флажками. Где теперь они и где автомобиль?

Если по-научному, отрицательное влияние на человека оказывает не скорость, а ее изменение — ускорение, или перегрузки. Скорость — это прогресс. И она должна кормить нас, а не камеры.

Круиз-контроль хотят сделать обязательным — перестанут ли люди превышать скорость? Рассуждает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

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