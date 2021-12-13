Что стал значить автомобиль для россиян — журнал За рулем

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Что стал значить автомобиль для россиян

Это свобода и возможность путешествовать без ограничений, на которую вдруг стали посягать.

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Правительство утвердило новую долгосрочную стратегию развития транспортной отрасли — до 2035 года. В ней делается акцент на развитие общественного транспорта и сокращение количества личных автомобилей. Кому это нужно в России? Среди граждан — никому.

В ходе совместного исследования Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга и Аналитического центра НАФИ выяснилось, что 73% россиян мечтают об автопутешествиях по стране, так как это решает проблемы множества ограничений. Немалая же часть этих людей не имеют личного автомобиля, о чем говорит статистика Росстата: машины есть только у 49% семей.

Но вместо того, чтобы дать людям возможность путешествовать на автомобиле, их ходят пересадить на общественный транспорт.

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Тем временем 29% россиян готовы довольствоваться путешествием на простом легковом автомобиле. Еще 21% мечтают о путешествиях в автодомах или кемперах. Колесить по стране на внедорожнике хотели бы 19% опрошенных, а еще 3% предпочли бы мотоцикл.

Среди значимых плюсов автопутешествий — возможность отправляться в путь большой компанией, с семьей, друзьями, на нескольких автомобилях. Типичный автопутешественник — это мужчина среднего возраста (35–44 года) с доходом выше среднего. Больше всего же любят автопутешествия жители Дальневосточного, Северо-Кавказского и Северо-Западного федеральных округов.

«Автотуризм всегда был достаточно популярен в России. По результатам наших прошлогодних исследований, каждый второй россиянин имеет опыт таких путешествий. Ожидаемо, большинство людей путешествуют на своем личном автомобиле и не используют автодом. Но, как мы видим, данный продукт имеет большой потенциал и интересен как новая бизнес-модель», — говорит директор направления исследований в сферах туризма и транспорта Аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова.

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Но что останавливает людей от автопутешествий, если они так востребованы? Ответ на этот вопрос дал президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, председатель комитета МТПП по вопросам развития устойчивых транспортных систем Сергей Лобарев:

«По оценке наших экспертов, сегодня в России из 50 млн автовладельцев более 30 млн — потенциальные автотуристы, которые хотят, но не решаются использовать российские региональные дороги для автомобильных путешествий во время отдыха. Причина заключается в отсутствии необходимых объектов придорожной инфраструктуры, производства отечественных автодомов, а также в нехватке информации о межрегиональных маршрутах, условиях безопасности туристов на автомобилях и форматах проживания. Желают, но не могут».

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

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