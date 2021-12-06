Транспортная стратегия России: будут препоны личному транспорту

Правительство утвердило новую долгосрочную стратегию развития транспортной отрасли, до 2035 года.

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В долгосрочной транспортной стратегии, в частности, говорится, что необходимо снизить негативное воздействие автомобилей на природу. 30% общего объема выбросов в атмосферу производит личный транспорт, в Москве этот показатель — более 90%. В частности, это взвешенные частицы (PM2.5–10), оксиды азота (NOx) и серы (SO 2 ). Более экологичные автомобили, которые планируется активнее использовать в будущем, решат проблему лишь частично, в том числе потому, что до 82% выбросов взвешенных частиц происходит не из выхлопных газов, а за счет стирания дорожного покрытия и составных частей автомобиля.

В связи с этим:

«развитие общественного транспорта в крупных городах (в первую очередь для обслуживания маршрутов„периферия — центр“) с одновременными ограничениями на использование личных автомобилей для сокращения негативного воздействия на окружающую среду является безальтернативным ».

То есть в Стратегии подчеркивается, что в дальнейшем будут развивать общественный транспорт и сокращать использование личного.

Среди других предполагаемых мероприятий планируется сократить использование транспортных средств с неэкологичными двигателями, установить «цифровой контроль» за дорожным шумом, увеличить число заправок для электромобилей, развивать сервисы такси и каршеринга, а автовладельцам предложат подумать о «совместном использовании транспортных средств» с другими гражданами. Продолжится развитие улично-дорожной сети и улучшение организации дорожного движения, чтобы сократить заторы и перепробеги транспорта в городах и т.д.

Повышать экологичность транспорта будут в том числе за счет роста доли альтернативных видов топлива и источников энергии.

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И все-таки обойтись без ограничений удастся вряд ли, тем более что об этом говорится в документе. Это неизбежно, особенно при нашей специфике, пояснил изданию «Коммерсант» глава общественного совета Минтранса Михаил Блинкин. Если в городах США 30–35% застроенной территории выделяется под дороги или улицы, в Европе — порядка 25%, то в России это всего 10%. Поэтому рано или поздно придется задуматься о регулировании размера автопарка и, возможно, придется пойти по пути Сингапура или Японии.

Позже в редакцию поступил официальный комментарий Минтранса, приводим его полностью:

— Транспортная стратегия до 2035 года не вводит никаких ограничений при развитии всех видов транспорта, включая личный. Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает никаких ограничений использования личных автомобилей. Мероприятия Стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта.

Одним из важных направлений является повышение экологичности транспортного комплекса. Запланированы мероприятия по увеличению доли подвижного состава с более высоким экологическим классом, но это будет происходить в первую очередь за счет естественного выбытия старых автомобилей и других видов транспортных средств, и появления новых, производящихся современной промышленностью.

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Также среди ключевых задач Стратегии — переломить тренд на падение доли общественного транспорта в пассажирообороте городов. Развитие общественного транспорта — один из важнейших инструментов повышения качества городской среды, в связи с чем в Стратегии предполагается более интенсивное развитие доли общественного транспорта в пассажирообороте.

Особо подчеркиваем, что Транспортная является рамочным документом, определяющим долгосрочные планы по развитию всех видов транспорта и транспортной сети, а не предписывающим вводить какие-либо конкретные ограничения.

В России начались массовые госзакупки электромобилей.

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Фото: Maксим Луговнин/Unsplash