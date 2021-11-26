Круиз-контроль станет обязательным (никаких превышений?)

С июля 2022 года в Европе все новые машины должны будут оснащаться круиз-контролем, что позволит контролировать их скорость. Появится ли такой закон в России?

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Европейская комиссия только что приняла проект постановления, устанавливающий обязательное наличие интеллектуального устройства адаптации скорости у всех новых автомобилей, легковых и грузовых, пишет французское издание L’argus. В силу постановление вступит с 6 июля 2022 года, а к установке будут рекомендоваться несколько типов круиз-контроля, но только те, которые способны определять ограничение скорости на том или ином участке дороги.

Узнать максимальную разрешенную скорость круиз-контроль может двумя способами: через навигационную систему транспортного средства и/или с помощью системы распознавания дорожных знаков.

Автомобили, выпущенные до июля 2022 года и не имеющие круиз-контроля, будут определять скорость с помощью системы экстренного вызова eCall, которая в Европе обязательна к установке с 1 апреля 2018 года (аналог ЭРА-ГЛОНАСС). При этом производители должны гарантировать точность работы устройств на протяжении 14 лет, в том числе обновляя карты и информацию о действующих на дорогах ограничениях.

Круиз-контроль должен будет постоянно информировать водителя об ограничениях скорости. В случае превышения скорости автопроизводители могут использовать несколько типов оповещения водителя, включая звуковые сигналы и даже вибрацию на руле, а также предусматривается возможность принудительного сброса скорости:

«...ограничение скорости путем снижения тягового усилия и крутящего момента транспортного средства».

Но на дорогах бывают ситуации, когда скорость нельзя сбрасывать, чтобы избежать аварии. В этом случае система должна отключаться более сильным нажатием на педаль акселератора.

«Возможность автономного вождения не обязательна, система должна лишь помогать водителям», — заявили в Европейской комиссии.

Кроме того, предусматривается возможность полной или частичной деактивации системы, которая будет автоматически включаться при каждом запуске двигателя.

«Основной принцип должен заключаться в том, что ответственность за соблюдение действующих правил дорожного движения всегда несет только водитель», — подчеркивается в постановлении.

— Речь идет об устройстве, предназначенном для того, чтобы водитель, который ХОЧЕТ соблюдать скоростной режим, мог держать заданную скорость с помощью системы, которая либо сама бы снижала скорость, либо сигнализировала о превышении. То есть это не какая-то превентивная обязательная мера, а система, которой управляет водитель, функция системы. Есть машины, в которых нет систем активного круиз-контроля, есть машины, в которых они предлагаются за доплату (и не все хотят платить за дополнительные опции), и есть машины, в которых все это есть. Но по разным причинам не все пользуются подобными системами. И никто не говорит об обязательном использовании. Сейчас, например, все автомобили, продающиеся в Европе, оснащаются в обязательном порядке системами мониторинга давления в шинах. Но это не значит, что все водители прислушиваются к показаниям этих систем.

Повлияет ли это на безопасность? Наверное, повлияет, потому что кто-то будет пользоваться этой функцией. Но сначала нужно купить оборудованный ею автомобиль, и это вопрос обновления автопарка. Оценить реальный вклад в безопасность этой системы очень тяжело, ведь аварии происходят не только из-за превышения скорости. Можно и на разрешенной скорости (в той же Франции на автобане на скорости 120 км/ч, например) устроить серьезную аварию. К тому же во Франции и соседних странах все ездят с превышениями, притормаживая перед камерами — весь поток идет под 140–150 км/ч. Будут ли они использовать обсуждаемую нами функцию? Это одно из маленьких слагаемых, которое в совокупности с другими слагаемыми, наверное, даст какой-то положительный эффект. Но оценить влияние на безопасность именно этого фактора тяжело.

Что касается России, то у нас желающих использовать такую же систему еще меньше. Число таких людей будет расти, как и в остальном мире, вместе с приходом новых водителей, которые относятся к автомобилям спокойнее, как к средству передвижения, а не как к чему-то сакральному или части жизни. Вот они будут пользоваться помощью подобных систем чаще.

Сейчас, если представить, что на всех автомобилях будут стоять такие системы, окажется, что ими пользуется незначительная часть водителей. К тому же за это кто-то должен заплатить — конечный потребитель. Опять же, не все автомобили, которые продаются на нашем рынке, могут быть легко оснащены такими устройствами, тем более не просто круиз-контролем, а активным, который понимает, какое на дороге установлено ограничение скорости. И не в каждую машину его можно поставить, так как прибавка в цене окажется весьма значительной.

Фото: Renault