Нужно ли снижать нештрафуемый порог с нынешних 19 км/ч до 9 км/ч? Мнения разделились, тем более что дороги уже подстроены под 19 км/ч.

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Нештрафуемый порог 19 км/ч был введен в КоАП 7 лет назад, когда на дорогах начали активно использовать комплексы видеофиксации превышения скорости. В 19 км/ч была заложена погрешность измерительных приборов, а до этого водителей не штрафовали, если они превышали скорость на 9 км/ч. Стоит ли возвращать прежнюю норму?

Вопрос интересный, тем более, что на многих дорогах скорость по умолчанию (60/км/ч в населенных пунктах и 90 км/ч на трассах) была снижена с помощью знаков на 10 км/ч. Сегодня мы уже привыкли к знакам, ограничивающим скорость движения до 50, 70 и 80 км/ч, и ситуация со скоростным режимом «выровнялась» — мы, как и раньше, ездим, превышая безнаказанно скорость «по умолчанию» на 10 км/ч. Почему бы не снизить порог? Потому что непонятно, что будет с расставленными всюду знаками и не придется ли нам ездить по дорогам медленнее, чем они позволяют, глядя при этом не вперед и по сторонам, а на спидометр.

Это одна точка зрения, а другую, которую полезно будет узнать, нам озвучил эксперт Эльдар Тузмухаметов из ассоциации производителей и операторов систем фотовидеофиксации «ОКО».

Главное, что даст снижение нештрафуемого порога — это уменьшение максимальной скорости транспортного потока. Именно большие скорости — это фактор высокой смертности на дорогах.

Уже не один год российские и зарубежные ученые и эксперты исследуют зависимость между скоростным режимом и смертями в ДТП. По данным ВОЗ каждый дополнительный 1 км/ч средней скорости транспортного потока повышает риск ДТП на 3%, а риск ДТП с летальным исходом — на 4–5%. Тяжесть ДТП также зависит от скорости, на которой двигалось транспортное средство: вероятность гибели участников столкновения на скорость 80 км/ч в 20 раз выше, чем на скорости 30 км/ч. А особенно уязвимы в ДТП пешеходы и велосипедисты: для этих групп риски погибнуть или быть тяжело ранеными самые высокие. Если при столкновении с авто на скорости 30 км/ч их шансы выжить — 90%, то на скорости 80 км/ч их практически не остается.

Так, в Москве больше всего аварий происходит на участках с разрешенной скоростью 60 км/ч (с учетом нештрафуемого порога — 80 км/ч). На этих улицах происходит 58% от всего числа аварий. На 100 км таких дорог в среднем происходит 140 ДТП и погибает 5 человек по данным Дептранса Москвы.

А ведь именно скорость 80 км/ч фактически разрешена сегодня на городских улицах в нашей стране: к скоростному лимиту 60 км/ч плюсуются разрешенные +20 км/ч. Не удивительно, что по количеству смертей в результате дорожных аварий наша страна в 3–5 раз опережает другие развитые государства, тогда как в других странах вводятся законы и инициативы по снижению скорости в черте населенных пунктов. По данным ГИБДД, за 2020 год в России на 100 тысяч населения погибло 11,7 человек, в то время как в Италии этот показатель составил 5,2 человека, в Германии — 3,2 человека, в Великобритании (по статистике с января по июнь 2020 года) — 2, 3 человека, в Китае — 4, 5 человек, в Швеции — 2 погибших на 100 тысяч населения.

Необходимость снижать разрешенные скорости признают власти большинства европейских и азиатских стран и уже предпринимают решительные шаги в этом направлении. В прошлом году сразу несколько европейских стран и отдельных городов объявили о снижении лимита скорости в зонах городской застройки до 30 км/ч: Париж, Лондон, Милан, Брюссель, а в этом и Мадрид. При этом нештрафуемый порог в этих странах находится в пределах возможной погрешности измерительных приборов — 3–5 км/ч.

Так, с 11 мая во всех городах Испании максимальная разрешённая скорость будет снижена с 50 км/ч до 30 км/ч. Это ограничение коснётся большинства городских улиц (в Мадриде — 80%). Проанализировав разные ДТП, в Испании пришли к выводу, что снижение ограничения скорости с 50 км/ч до 30 км/ч снижает вероятность смерти после наезда с 90% до 10%. Ожидается, что новые меры сократят количество ДТП с летальным исходом или серьёзными травмами более чем на 50%. За несоблюдение водителями новых ограничений штрафы будут варьироваться от 100 до 600 евро, а превышение скорости на 60 км/ч будет считаться преступлением против безопасности дорожного движения, включённым в уголовный кодекс. Наказывается такое нарушение тюремным заключением на срок от 3 до 6 месяцев или общественными работами на срок от 30 до 90 дней.

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Нештрафуемый порог в 20 км/ч морально устарел: его ввели семь лет назад, когда автоматический контроль скорости только начинали внедрять повсеместно. До этого он составлял 10 км/ч. Опасались, что погрешность технических средств измерения скорости окажется слишком большой, но, как показала практика, напрасно. Технические характеристики современных комплексов обеспечивают погрешность в пределах в 2 км/ч. Поэтому представляется разумным снижать допустимый порог превышения до 3–5 км/ч. А для того, чтобы водители успели перестроиться на новые нормы, делать это необходимо поэтапно — на первом этапе до 10 км/ч. Уже это изменение заметно снизит количество жертв и пострадавших.

Какие травмы мы рискуем получить на разных скоростях.

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