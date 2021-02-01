Какие травмы мы рискуем получить на разных скоростях

Повышение скорости всего на 10 км/ч может убить людей в салоне автомобиля.

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Американская автомобильная ассоциация (American Automobile Association, AAA) выступает против изменений ограничений скорости в большую сторону и приводит железные аргументы. России этот протест, конечно, не касается, но у каждого из нас своя голова на плечах.

В рамках исследования, проведенного совместно с Humanetics и Страховым институтом дорожной безопасности, ассоциацией были разбиты три кроссовера Honda CR-V 2010 года выпуска. Модель была выбрана потому, что в свое время она получила высшую оценку в краш-тестах с перекрытием, а ее возраст соответствует среднему возрасту автомобилей в США — 11,8 лет.

Испытания проводились на скоростях 64, 80 и 90 км/ч. По мере увеличения скорости «исследователи обнаружили больше структурных повреждений и большие нагрузки на датчиках манекенов». В этом нет ничего удивительного.

AAA отметила, что авария на скорости 64 км/ч приводит к минимальной деформации салона.

На скорости 80 км/ч столкновение привело к деформации проема двери со стороны водителя, приборной панели и пространства в области ног.

Увеличение скорости на 10 км/ч, что звучит не так уж и страшно, привело к тому, что в результате столкновения салон кроссовера был смят, а датчики манекенов указали на серьезные травмы шеи, а также на высокую вероятность переломов костей голени.

Кроме того, на скоростях 80 и 90 км/ч голова водителя ударяется о рулевое колесо, проминая подушку безопасности до основания. Измерение нагрузок показало, что такой удар может привести к переломам лицевых костей и серьезным травмам мозга.

Как сказал президент IIHS доктор Дэвид Харки, «современные автомобили безопаснее, чем когда-либо, но пока никто не придумал, как заставить их нарушать законы физики. Чем быстрее водитель едет, тем меньше вероятность того, что он сможет перед ударом сбросить скорость до безопасной, даже если у него есть возможность затормозить до столкновения».

Узнать о том, какая модель стала самой небезопасной из современных машин, вы можете здесь.

Фото, видео: YouTube