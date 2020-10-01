Найдена одна из самых опасных современных машин

Бразильское агентство Latin NCAP было вынуждено снизить рейтинг безопасности одной из самых популярных в стране моделей Hyundai HB20 с 4 до 1 звезды.

Материалы по теме Кресла американских машин могут быть опасны

Агентство Latin NCAP Латинской Америки и Карибского бассейна разбило бюджетную модель Hyundai HB20 нового поколения, которая производится в Бразилии и является одной из самых продаваемых в стране, после чего была вынуждена снизить ее рейтинг безопасности до одной звезды за уровень защиты взрослых пассажиров. Предыдущее поколение модели получило в результате краш-тестов 4 звезды. К слову, уровень безопасности детей остался прежним.

По словам генерального секретаря Latin NCAP Алехандро Фураса, специалисты отметили разницу в поведении автомобиля и внутренней обшивки его дверей при одинаковых условиях испытаний. Представитель агентства также отметил, что «системы безопасности не должны демонстрировать такие различия в своей работе от теста к тесту».

После нового аудита Latin NCAP обратилось к Hyundai за официальным разъяснением, но пока ответ не был получен. Агентство также призвало компанию доработать HB20, тем более что Chevrolet Onix (прямой конкурент бюджетного Hyundai) предлагает более высокий уровень защиты взрослых и детей — 5 звезд, а также системы стабилизации, защиты пешеходов и шесть подушек безопасности в базовой комплектации.

Со списком самых небезопасных автомобилей, которые сегодня находятся в продаже, вы можете ознакомиться здесь.

Фото, видео: Latin NCAP