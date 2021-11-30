Более жесткие требования заставят водителей чаще смотреть куда угодно, только не на дорогу.

Материалы по теме Смерть под прицелом камеры: ужасающая статистика аварий на наших дорогах

В 2020 году, несмотря на режим самоизоляции, когда на дорогах было не так много машин, выписано 145,5 млн штрафов, большинство из которых — благодаря комплексам фотовидеофиксации. То есть за год камеры собрали около 200 млрд рублей. Это огромные деньги. В результате Россия стала мировым лидером по количеству штрафов , отметил в своей статье, опубликованной в новом выпуске журнала «За рулем», координатор движения Общества «Синих ведерок» Петр Шкуматов.

Чтобы собирать еще больше штрафов, можно устанавливать на дорогах все новые и новые камеры, а можно просто понизить или убрать нештрафуемый порог, который сегодня составляет +19 км/ч. Но делать этого ни в коем случае нельзя, считает эксперт, и приводит ряд причин, среди которых:

Неадекватные скоростные ограничения, взятые из прошлого века, для машин с совсем другими характеристиками. Видя знак ограничения «70» на трассе, водители начинают высматривать камеры и следить за стрелкой спидометра, а не за дорогой, что приводит к авариям. Погрешности измерительных приборов. У спидометра она составляет около 5 км/ч, а у большинства камер — до 3 км/ч, и в данном случае следует применять правило «трех сигм», умножая погрешность на 3. Уклоны дороги также приводят к тому, что автомобиль двигается неравномерно. Без нештрафуемого порога водитель вовсе не будет отводить взгляд от стрелки спидометра либо ехать со скоростью 48 км/ч там, где ограничение 60. Интервал изменения скоростного режима на российских дорогах — 20 км/ч, что позволяет избежать штрафа при выезде с одного участка на другой, если водитель не заметил знак. В противном случае ему придется применять почти экстренное торможение, сбрасывая скорость как можно быстрее, пока превышение не зафиксировала камера.

О других опасностях изменения нештрафуемого порога читайте в декабрьском номере журнала «За рулем» — скоро в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Петра Шкуматова «+20 снова хотят отменить!», опубликованной в журнале «За рулем» №12/2021.

Фото: Depositphotos