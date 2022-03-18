«Автотор» подтвердил выпуск российского электромобиля в 2023 году

Через два года после старта производства батареи для машин локализуют в России, а к 2030 году ожидается увеличение объемов и полная локализация.

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Минпромторг РФ, «Росатом», правительство Калининградской области и компания «Автотор холдинг» подписали соглашение о взаимодействии в области развития экологического транспорта на территории региона. Согласно этому документу планируется организовать производство электромобилей с использованием батареи российского производства.

Реализация плана будет проходить в три этапа. Во-первых, в 2023 году на мощностях «Автотора» должно запуститься производство электромобилей — планируется выпуск пилотной партии машин, а также освоение производства зарядных станций. Во-вторых, в 2025 году в Калининградской области заработает завод «Рэнера» (входит в ТВЭЛ, топливную компанию «Росатома»), производящий литий-ионные ячейки и аккумуляторные батареи для конвейера «Автотора».

Но не только для него — батареи должны найти применение в электробусах и спецтехнике, а также предприятие будет выпускать стационарные накопители энергии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга. А третий этап обозначает отрезок до 2030 года и включает в себя увеличение объема производства электромобилей и их локализацию.

К этому сроку правительство Калининградской области планирует повысить до 50% количество приобретаемых в регионе электромобилей и других транспортных средств с низкоуглеродным следом, говорится в сообщении.

Сейчас «Автотор», как и многие российские заводы, испытывает сложности — недавно там остановилось производство BMW.

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