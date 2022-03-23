Запчастей для иномарок хватит только на месяц. Но никакого ужаса не будет

Многие автопроизводители прекратили поставки машин в Россию и остановили заводы. Перестали поставлять и запчасти.

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Новые машины сейчас стоят столько, что стали практически недоступными, приходится чинить то, что есть. И пользоваться придется бережнее. Особенно это касается иномарок.

В России запчасти к иномаркам практически не производятся, рассказал «Комсомольской правде» директор Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих Алексей Певхенен. Да и расходных материалов тоже почти нет.

Имеющегося запаса запчастей к иномаркам хватит еще на месяц-полтора. Но «автомобильной Кубой» Россия стать не должна, успокаивает эксперт. Россия граничит со странами, которые не вводили ограничений, например, условные Азербайджан и Казахстан. Через них невозможно запретить ввозить европейскую или американскую продукцию. И со временем такие «цепочки» наладятся, хотя, конечно, цены из-за поставок через вторые и третьи руки будут существенно выше.

Кроме того, комплектующие к иномаркам делают не только в странах, объявивших России бойкот. Так, китайский завод Ningbo Motors выпускает запчасти для Porsche, Audi, BMW, Mercedes, Volvo; Al-Ain Class Motors из ОАЭ делает комплектующие для американских авто; турецкий Begel Germany производит запчасти для Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda, BMW, Audi, Opel, Ford, Fiat и т. д. Нет сомнений, что когда спадет турбулентность и установится понятный курс рубля, эти и другие производители наладят поставки в Россию.

Но процесс параллельного импорта нужно наладить как можно быстрее, иначе в апреле уже начнутся сложности с ремонтом: будет не хватать масляных и воздушных фильтров, амортизаторов, тормозных колодок, дисков и других деталей и расходников.

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Конечно, будет вероятность нарваться на контрафакт, хотя она есть и сейчас, но проблема встанет еще острее. Однако в России действует закон «О защите прав потребителей», поэтому детали нужно брать в автосервисах, которые несут ответственность за то, что устанавливают, и им придется тщательнее подходить к выбору поставщиков.

В начале нынешней недели Renault удалось решить проблемы с поставками запчастей, и московский завод снова заработал.

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