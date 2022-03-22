Московский завод Renault снова запустил конвейер — журнал За рулем

Московский завод Renault снова запустил конвейер

Но ситуация с автокомпонентами по-прежнему нестабильна, поэтому от дальнейших прогнозов по работе предприятия воздерживаются.

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«Ситуация с поставкой комплектующих нестабильна, поэтому мы предпочитаем не давать никаких прогнозов. Московский завод Renault возобновил производство 21 марта», — рассказали агентству ТАСС в компании.

Еще в феврале гендиректор французской компании Люка де Мео сообщил в интервью Financial Times, что ее заводы в России могут столкнуться с проблемами в поставках комплектующих из-за ситуации вокруг Украины.

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Renault приостановила работу автосборочного завода в Москве в конце февраля, заявив, что это было связано с «вынужденным изменением существующих логистических цепочек».

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Но, в отличие от других зарубежных автокомпаний, о политическом демарше речь не идет, по сведениями иностранных СМИ, французы стремятся остаться в России, чтобы избежать «национализации» АВТОВАЗа. Напомним, отечественный автогигант почти на две трети принадлежит Renault.

Выход из совместного предприятия обошелся бы слишком дорого. Кроме того, структуре Dacia-Lada, которую контролирует Renault, отводится важная роль в новой стратегии Renaulation, а там всё взаимосвязано.

Фото: Renault

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