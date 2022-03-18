В России ужесточат наказание за угон машин

В связи с нехваткой запчастей есть риск всплеска автокраж.

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Угон автомобилей в России могут признать тяжким преступлением. Соответствующий законопроект разрабатывает фракция «Единая Россия» в заксобрании Петербурга, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на депутата Павла Крупника.Из-за ухода с российского рынка крупных международных компаний, осуществляющих обслуживание автомобилей, может вырасти риск дефицита запчастей. Злоумышленники могут воспользоваться кризисом, чтобы заработать деньги на продаже ворованных деталей, об этом уже предупредили страховщики.

Как ожидается, красть они будут не отдельные запчасти, а автомобили целиком «под разбор», особенно это касается иномарок, говорится в письме парламентариев.

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Депутат считает, что в условиях сложной экономической ситуации в стране угоны автомобилей должны квалифицироваться как тяжкие преступления, и уже связался с правоохранительными органами, чтобы обсудить эту инициативу.

Сейчас, согласно Уголовному кодексу, тяжкими преступлениями считаются те, за совершение которых предусмотрено наказание от 10 до 15 лет заключения, а также неосторожные деяния, за которые грозит до 15 лет лишения свободы.