В России ужесточат наказание за угон машин

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Из-за ухода с российского рынка крупных международных компаний, осуществляющих обслуживание автомобилей, может вырасти риск дефицита запчастей. Злоумышленники могут воспользоваться кризисом, чтобы заработать деньги на продаже ворованных деталей, об этом уже предупредили страховщики.
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Как ожидается, красть они будут не отдельные запчасти, а автомобили целиком «под разбор», особенно это касается иномарок, говорится в письме парламентариев.
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Сейчас, согласно Уголовному кодексу, тяжкими преступлениями считаются те, за совершение которых предусмотрено наказание от 10 до 15 лет заключения, а также неосторожные деяния, за которые грозит до 15 лет лишения свободы.
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