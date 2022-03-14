Каско подорожает: страховщики ожидают роста угонов — журнал За рулем

Каско подорожает: страховщики ожидают роста угонов

В страховых компаниях думаю, как обезопасить свой бизнес, полагая, что запрет на поставки новых импортных автомобилей и запчастей к ним в Россию приведет к росту автокраж с целью разбора машин на запчасти.

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События последних недель развиваются стремительно, ряд европейских и японских компаний объявили о приостановке производства и продаж автомобилей и запчастей в России, объясняя это разными причинами. Автомобили, которые успели пройти таможенное оформление до 24 февраля, попадут в автосалоны официальных дилеров, но по ценам в 1,5–2 раза выше, рассказал агентству РИА Новости директор департамента по работе с автобизнесом «Росгосстраха» Сергей Кириченко.

Проблемы с поставками в Россию автомобилей и запчастей негативно отразятся на статистике угонов: очевидно, что их количество, особенно в наиболее востребованных сегментах моделей, вырастет.

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Страховщики пока не отмечают роста автокраж, но внимательно следят за ситуацией. Потенциально, при дефиците запчастей есть предпосылки, что увеличится число угонов под разборку на запчасти, признались в компании «Абсолют Страхование».

Причем дефицит запчастей, скорее всего, больше отразится на статистике угонов самых востребованных бюджетных моделей автомобилей. С учетом текущей ситуации включение риска «хищение» в страховой полис актуально как никогда, напомнили в «Росгосстрахе».

В «АльфаСтраховании» отметили, что есть и другой риск: на этой волне активизируются мошенники, инсценирующие ДТП, чтобы получить от страховых компаний денежные возмещения в условиях проблем с ремонтом машин из-за отсутствия запчастей.

Таким образом, страховщики предупреждают, что клиентам стоит готовиться к дальнейшему повышению стоимости полисов каско. Есть первые «звоночки»: страховым компаниям уже пришли уведомления от сервисов об увеличении расценок на ремонт автомобилей до 50%.

Фото: erik mclean/Unsplash

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