Каско подорожает: страховщики ожидают роста угонов

В страховых компаниях думаю, как обезопасить свой бизнес, полагая, что запрет на поставки новых импортных автомобилей и запчастей к ним в Россию приведет к росту автокраж с целью разбора машин на запчасти.

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События последних недель развиваются стремительно, ряд европейских и японских компаний объявили о приостановке производства и продаж автомобилей и запчастей в России, объясняя это разными причинами. Автомобили, которые успели пройти таможенное оформление до 24 февраля, попадут в автосалоны официальных дилеров, но по ценам в 1,5–2 раза выше, рассказал агентству РИА Новости директор департамента по работе с автобизнесом «Росгосстраха» Сергей Кириченко.

Проблемы с поставками в Россию автомобилей и запчастей негативно отразятся на статистике угонов: очевидно, что их количество, особенно в наиболее востребованных сегментах моделей, вырастет.

Страховщики пока не отмечают роста автокраж, но внимательно следят за ситуацией. Потенциально, при дефиците запчастей есть предпосылки, что увеличится число угонов под разборку на запчасти, признались в компании «Абсолют Страхование».

Причем дефицит запчастей, скорее всего, больше отразится на статистике угонов самых востребованных бюджетных моделей автомобилей. С учетом текущей ситуации включение риска «хищение» в страховой полис актуально как никогда, напомнили в «Росгосстрахе».

В «АльфаСтраховании» отметили, что есть и другой риск: на этой волне активизируются мошенники, инсценирующие ДТП, чтобы получить от страховых компаний денежные возмещения в условиях проблем с ремонтом машин из-за отсутствия запчастей.

Таким образом, страховщики предупреждают, что клиентам стоит готовиться к дальнейшему повышению стоимости полисов каско. Есть первые «звоночки»: страховым компаниям уже пришли уведомления от сервисов об увеличении расценок на ремонт автомобилей до 50%.

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