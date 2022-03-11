ОСАГО подорожает вслед за инфляцией

Если до сих пор пересматривать тарифы и коэффициенты ОСАГО Банк России мог только раз в год, не чаще, то теперь делать это можно сколько угодно раз, без ограничений.
Президент России Владимир Путин подписал документ с соответствующими правками в закон об ОСАГО. В частности, п. 3 ст. 8 закона об ОСАГО больше не действует. Именно он устанавливал частоту правок в закон.
Теперь базовая ставка, равно как и любой из восьми коэффициентов (хоть все сразу), могут меняться постоянно. Таким образом, стоимость полисов ОСАГО увеличится. И уже скоро.
Дело в том, что падение курса рубля привело к резкому подорожанию запчастей, и страховые компании выплачивают автомобилистам такие компенсации в случае ДТП, которых не хватает даже на половину чеков за ремонт машин.
Чтобы выплаты увеличились, полисы ОСАГО должны подорожать — это компенсирует страховым компаниям расходы при расчете компенсационных выплат. Сами выплаты должны увеличиться после того, как 19 марта будут пересмотрена «Единая методика определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства».
- Страховщики же, с которыми беседовал «За рулем», предлагают также разрешить ремонт пострадавших в ДТП автомобилей неоригинальными запчастями, что значительно снизит затраты.
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Фото: Кирилл Зыков/ АГН «Москва»