В ДТП лучше вообще не попадать, а в ближайшие 10 дней — тем более. Ведь даже не будучи виновником аварии получить компенсацию не удастся.

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Главная задача обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) — в том, чтобы компенсировать автомобилистам затраты на ремонт в случае ДТП, в котором они не виноваты.

Но события последних дней привели к резкому скачку цен на запчасти и ремонт, что не отображается в «Единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства». Проще говоря, компенсации рассчитываются по старым ценам, которые раза в два ниже нынешних.

«На основании пункта 19 статьи 12 Федерального закона „Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“ в настоящий момент размер расходов на материалы и запасные части, необходимые для восстановительного ремонта транспортного средства, и расходов на оплату работ определяется в соответствии с „Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства“. Этот документ утвержден Положением Центрального Банка Российской Федерации №755-П и продолжает действовать», — рассказали «За рулем» в пресс-службе ПАО СК «Росгосстрах».

Кроме того, при расчете компенсаций по-прежнему учитывается степень изношенности заменяемых деталей. По этой причине владелец 10-летнего автомобиля может получить лишь 50-процентную компенсацию стоимости деталей. Учитывая, что они подорожали в 1,5–2 раза, выплачиваемых страховщиками денег хватит, чтобы оплатить лишь треть или даже четверть ремонта. Подобное компенсацией уже не назовешь.

По этой причине сервисы не берутся за ремонт автомобилей за счет страховых компаний — выделяемых денег не хватает, а требовать доплату с владельцев автомобилей они не в праве.

Мнение эксперта

Денис Макаров, директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование»:

На текущий момент на фоне дефицита запчастей и зачастую невозможности осуществить ремонт автомобиля в ограниченные законодательством сроки клиентам предлагается альтернативный вариант — денежная выплата.

В настоящее время страховое сообщество обсуждает актуализацию цен в справочниках в рамках Единой методики РСА. Безусловно, цены будут изменены.

Когда ситуация изменится?

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Уже скоро ситуация должна измениться. Как рассказали нашему изданию в «Росгосстрахе», очередная актуализация справочника «Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства» запланирована на 19 марта 2022 года.

Но есть и другие предложения по решению данной проблемы, которые позволили бы не зависеть от актуализации «Единой методики».

Мнение эксперта

Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах»:

Для того чтобы увеличить компенсацию ущерба, необходимо увеличить тарифы, это прямая связь. Мы предлагаем другой путь — это разрешить СТОА осуществлять ремонт с использованием неоригинальных запасных частей. Полагаем, что это является оптимальным вариантом.

Это дало бы сервисам возможность для маневра, а владельцам автомобилей пришлось бы меньше доплачивать за ремонт из собственного кармана.

Покупка автомобилей в кредит стала невозможной. Причина простая — высокие процентные ставки.

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Фото: Depositphotos, «Ингосстрах», «АльфаСтрахование»