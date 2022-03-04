Автокредит не по карману: банки резко подняли процентные ставки

Автокредиты рекордно подорожают. А некоторые банки могут временно приостановить их выдачу.

Сколько будут стоить автомобили?

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Одномоментное повышение Центробанком ключевой ставки более чем в два раза с 9,5% до 20% стало рекордным в истории российской экономики.

Похожий (но все равно меньший) скачок был лишь в конце 2014 года, когда ключевая ставка была повышена с 10,5 до 17%. Для граждан это означает одно — ставки по кредитам, в том числе и по автокредитам, также рекордно вырастут.

Точно спрогнозировать, насколько ужесточатся условия займов, эксперты не берутся — слишком неординарна и непредсказуема ситуация. Но учитывая, что при ключевой ставке 9,5% реальная стоимость автокредита составляла 15–16%, можно предположить, что сейчас она может достичь 25–27% и даже 30%.

Мнение эксперта

Лилия Маркова, генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг»

«Реальная ставка складывается из ключевой ставки, к которой прибавляются расходы финансовой организации на обслуживание кредита, ее риски и норма прибыли. По опыту предыдущих лет, речь идет о средней прибавке в 7%. Это новая экономическая реальность, с которой, как и после кризиса 2014 года, нам придется жить в ближайшее время».

Ситуация ухудшается тем, что некоторые производители (например, Toyota) уже отреагировали на проблему с поставками машин и непрогнозируемое поведение курса рубля повышением цен на 20–25%.

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Приостановившие продажи производители скоро, наверняка, последуют этому примеру. А дилеры, занимающиеся машинами с пробегом, попросту выжидают развития событий. Или так же корректируют ценники в сторону повышения.

В итоге приобретение автомобиля на какое-то время может стать для нас неподъемным. Даже несмотря на то, что при использовании заемных средств прибавка в цене «размазывается» на годы и потому психологически не столь ощутима.

Повторение пройденного

Эксперты считают, что имеет смысл вспомнить кризис 2014–2015 года — сегодняшняя ситуация во многом его повторяет. Как и в 2015 году, первой реакцией покупателей будет шок. В рублевом эквиваленте приобретенные тогда автомобили не потеряли в цене или даже стали дороже в некоторых случаях. В лучшем положении сейчас те, у кого есть одобренный кредит или наличные для покупки машины. Очевидно, что дешевле уже не будет.

Но когда-то автокредиты подешевеют?

Вполне возможно, что со временем появятся льготные кредиты — как мера поддержки государством отечественного автопрома. Хотя, к сожалению, произойдет это не завтра.

Мнение эксперта

Лилия Маркова, генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг»:

«О поддержке со стороны государства пока говорить преждевременно: необходимо дождаться восстановления производства, на которое, помимо ограничений, давит глобальная нехватка компонентов».

Автомобиль как средство сбережения

В последнее время с использованием кредитов — целевых и потребительских — реализовывалось около 60% легковых машин. По данным агентства «Автостат» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер кредита в 2021 году на новые автомобили составил 1,22 млн руб. (+40%), на подержанные — 832 тыс. руб. (+35%), рост этих показателей коррелирует с ростом цен на автомобили.

Скорее всего, эти цифры меньше не станут. Ведь сегодня многие рассматривают автомобиль не только как средство передвижения, но и как средство сбережения накопленных средств. Особенно если на покупку автомобиля денег «из чулка» не хватает, а вот на первоначальный взнос — вполне.

Тем не менее, эксперты советуют принимать решение, что называется, «на холодную голову». Не поддаваясь панике, взвесить необходимость проведения сделки, ликвидность приобретаемого автомобиля, стоимость заемных средств — и лишь после этого идти в банк.