На фоне дефицита активизировались угонщики

Так, в Подмосковье с охраняемой стоянки похитили иномарку за 15 млн рублей.

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Это произошло 3 марта в подмосковном Красногорске. С охраняемой парковки автосалона Major City угнали премиальный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 белого цвета 2021 года выпуска стоимостью 15 млн рублей.

Народу в салоне в это день было очень много — сейчас люди стремятся приобрести автомобили, пока это еще можно сделать по «старым» ценам. Все менеджеры были заняты с клиентами, и пропажу дорогой иномарки заметил лишь охранник парковки. На его глазах новенький «Крузак» выехал с площадки, снес шлагбаум и скрылся.

Охранник поднял тревогу, было заявлено в полицию. Автомобиль пытались искать по дорожным камерам, но все безрезультатно, он на записи не попал. Сотрудники салона вспомнили, что за несколько дней до угона стал барахлить электронный ключ автомобиля, но тогда это списали на брак. Позже специалисты предположили, что, воспользовавшись большим наплывом народа, некто подменил «начинку» в электронном ключе. Это и позволило угонщику незаметно попасть в автомобиль и выехать с парковки. Что касается шлагбаума — то тут сработал эффект внезапности — охранник не ожидал такой наглости, а снести довольно хлипкое устройство не составило труда.

«Возбуждено уголовное дело по статье о краже (п. „б“ ч. 4 ст. 158 УК РФ), злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Фото: «За рулем»