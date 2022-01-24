Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — журнал За рулем

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Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест

Toyota Land Cruiser 300 остался верен дифференциальному полному приводу и жесткому заднему мосту. Может, Chevrolet Tahoe и Infiniti QX80 еще честнее?

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14 цилиндров, 758 сил, 20 передач... — сравнили супервнедорожники

«Трехсотый» замечают на улицах — особенно владельцы прежних Крузаков. Синхронно с ним появился и Tahoe — не такой мощный, как прежде, но по-прежнему дорогой (6,7 млн рублей). Land Cruiser 300 ещt дороже — 7,15 млн. И это только рекомендованные цены!

Infiniti QX80 обгоняет Тойоту по цене (7,2 млн), но на него внимания особо не обращают. Это старый конь: уже 11 лет, последняя модернизация прошла только что.

Toyota Land Cruiser 300
Показали минувшим летом. Есть четыре модификации — даже спортвариант. Импортируют из Японии.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновый:
3.5 турбо (415 л.с.) от 5 895 000 ₽
дизельный:
3.3 (299 л.с.) — от 5 841 500 ₽		Chevrolet Tahoe
Премьера в 2019 году. Впервые появился дизель — в России он дебютирует позже. Есть удлиненная модификация Suburban. Производство — США.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновый:
5.3 (343 л.с.) — от 6 679 000 ₽		Infiniti QX80 
Дебютировал в 2013 году, но то был переименованный QX56 образца 2010‑го. Четыре года назад провели рестайлинг. Выпускается в Японии.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые:
5.6 (405 л.с.) — от 6 875 000 ₽

Моторы надежные?

Поклонники Крузаков в шоке от того, что Toyota отказалась от бензинового атмосферника V8 4.6 (заводской индекс ­1UR-FE) в пользу битурбомотора V6 3.5 (V35A-FTS). Этот двигатель уже пять лет ставят на большой седан Lexus LS, для внедорожника его немного доработали: поставили более глубокий поддон и оба фазовращателя сделали гидравлическими (у Лексуса впускной — электрический).

Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тестПо проходимости Крузак на голову превосходит соперников.
По проходимости Крузак на голову превосходит соперников.

Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тестБитурбо-«шестерка» Тойоты V35A-FTS позаимствована у представительского седана Lexus LS500. Блок и головки сделаны из алюминия, привод ГРМ — цепной, впрыск — непосредственный.
Битурбо-«шестерка» Тойоты V35A-FTS позаимствована у представительского седана Lexus LS500. Блок и головки сделаны из алюминия, привод ГРМ — цепной, впрыск — непосредственный.

Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тестПрочным панцирем прикрыты все жизненно важные «органы». Toyota осталась верна неразрезному заднему мосту. Спереди три буксировочные петли, сзади — одна.
Прочным панцирем прикрыты все жизненно важные «органы». Toyota осталась верна неразрезному заднему мосту. Спереди три буксировочные петли, сзади — одна.

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Ходят слухи, что турбо-«шестерку» соорудили из прежней «восьмерки». Отпилили пару цилиндров, поставили наддув, и готово. Всё это сказки — между моторами нет ничего общего. Диаметр цилиндра у V6 равен 85,5 мм, а ход поршня — 100 мм против 94 и 83 мм у V8.

Вместо распределенного впрыска — комбинированный (в зависимости от условий движения топливо может впрыскиваться в камеру сгорания или во впускной трубопровод). Несмотря на существенно меньший литраж, объем заливаемого в «шестерку» масла сопоставим: 7,3 л с фильтром против 7,5 л у «восьмерки». В обоих моторах диапазон используемого масла — от 0W20 до 10W30.

Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тестВне асфальта за рулем Шеви не ощущаешь той уверенности, которой одаривают QX80 и LC300.
Вне асфальта за рулем Шеви не ощущаешь той уверенности, которой одаривают QX80 и LC300.

Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тестБензиновая атмосферная «восьмерка» Шеви сочетает как консервативные решения (нижневальность), так и весьма современные — Start-stop и отключение цилиндров при малых нагрузках.
Бензиновая атмосферная «восьмерка» Шеви сочетает как консервативные решения (нижневальность), так и весьма современные — Start-stop и отключение цилиндров при малых нагрузках.

Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тестЗащита двигателя Шеви, как и в QX80, скромна по площади. Потроха трансмиссии ничем не прикрыты. Спереди и сзади — по одной вкручивающейся буксировочной петле.
Защита двигателя Шеви, как и в QX80, скромна по площади. Потроха трансмиссии ничем не прикрыты. Спереди и сзади — по одной вкручивающейся буксировочной петле.

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Не вижу проблемы в легкосплавных поршнях и в алюминиевом блоке цилиндров с не подлежащими проточке тонкостенными чугунными гильзами. У прежней «восьмерки» они были такими же точно, и никаких вопросов к надежности не возникало — этот мотор без проблем выхаживает по полмиллиона километров без капремонта. Турбо-«шестерка» вполне может оказаться такой же выносливой — владельцы Лексусов пока не жалуются.

Но всё равно боязно. Среди владельцев Крузаков много тех, кто живет за Уралом. Там и перепробеги между ТО случаются, и условия эксплуатации более суровые, и топливо не всегда хорошее. В таких условиях LC200 проявлял себя замечательно, но что будет с навороченным турбовым LC300, если его, скажем заправить бензином АИ‑92 где-нибудь на трассе Колыма, да не один раз? Не уверен, что он будет таким же неубиваемым.

Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тестВ грязи QX80 состоятелен. Опасаться надо за низкое крепление переднего номера — его легко сковырнуть и потерять.
В грязи QX80 состоятелен. Опасаться надо за низкое крепление переднего номера — его легко сковырнуть и потерять.

Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тестАтмосферный двигатель QX80 VK56VD — с алюминиевым блоком цилиндров, непосредственным впрыском топлива и цепным приводом ГРМ.
Атмосферный двигатель QX80 VK56VD — с алюминиевым блоком цилиндров, непосредственным впрыском топлива и цепным приводом ГРМ.

Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тестМотор QX80 защищен чисто символически — всё днище открыто, но с просветом 257 мм это не так уж и важно. Буксировочная проушина имеется только спереди, а сзади — лишь хлипкое «ухо» для фиксации машины на платформе.
Мотор QX80 защищен чисто символически — всё днище открыто, но с просветом 257 мм это не так уж и важно. Буксировочная проушина имеется только спереди, а сзади — лишь хлипкое «ухо» для фиксации машины на платформе.

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В Infiniti через это прошли. Поначалу их атмосферник V8 5.6 докучал растягивающейся цепью ГРМ и задирами цилиндров (сыпались соты катализатора), но к настоящему времени проблемы устранили, и жалобы на неполадки сошли на нет.

Вот к Tahoe и его нижневальной атмосферной «восьмерке» 5.3 доверия выше крыши. Этот мотор слывет предельно надежным. Недавнее внедрение функции отключения части цилиндров при малых нагрузках вряд ли негативно отразилось на безотказности двигателя.

Как едут?

Двухсотку часто покупали как машину сопровождения в VIP-кортежах. Хотя поспеть за представительскими седанами Крузаку было не просто — не хватало динамики. С появлением турбо-«шестерки» эта проблема сошла на нет — ускорения впечатляют. Измеренные нами 6,7 с разгона до сотни — это серьезно. Только десятиступенчатый автомат нередко спотыкается и толкается при переключениях.

А вот тормоза не изменились — значит, их по-прежнему будет не хватать.

Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тестБольше всего на ходу впечатляет двигатель — нокаутирующая мощность!
Больше всего на ходу впечатляет двигатель — нокаутирующая мощность!

Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тестВ этом поколении управляемость Tahoe обрела некий лоск, с машиной больше не приходится бороться.
В этом поколении управляемость Tahoe обрела некий лоск, с машиной больше не приходится бороться.

Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тестУдивительно, как эта огромная туша проворно проходит скоростные повороты.
Удивительно, как эта огромная туша проворно проходит скоростные повороты.

У QX80 динамика не сильно хуже — 6,9 с. Набирает ход он равномерно, без заминок. Но при активной езде жрет как конь: средний расход —18-19 л/100 км. Крузак в таком же режиме требует 15–16 л/100 км.

Аппетит Tahoe — между ними. А динамика — самая скромная. Сотня покоряется за 8,9 с. Неторопливость он маскирует «вкусным» низкочастотным рокотом мотора. Благолепие нарушают гул от дороги и аэродинамические шумы. В Infiniti свист встречного ветра тоже досаждает, а еще утомляет постукивание подвески. Land Cruiser на их фоне — ­молчун.

Слава KDSS!

«Трехсотый» в поворотах бодр, руль подкупает адекватным усилием, а система стабилизации деликатно и незаметно исправляет ошибки. Есть прок и от системы KDSS, сокращающей крены на извилистых дорожках. Не понравилась только продольная раскачка.

Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тестТри принудительные блокировки — один из секретов превосходства по проходимости. Трудно найти место, где Крузак смог бы вывесить колеса: ход подвески — сумасшедший!
Три принудительные блокировки — один из секретов превосходства по проходимости. Трудно найти место, где Крузак смог бы вывесить колеса: ход подвески — сумасшедший!

С многорычажкой вместо заднего неразрезного моста Tahoe едет лучше прежнего. Понятная управляемость, хорошая обратная связь. Но стоит ускориться, как карета превращается в тыкву. Руль перестает быть информативным, а задняя ось начинает отплясывать ламбаду.

Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тестНижние рычаги задней подвески находятся близко к земле: можно «заякориться» в снегу или грязи. Tahoe очень быстро вывешивает колеса.
Нижние рычаги задней подвески находятся близко к земле: можно «заякориться» в снегу или грязи. Tahoe очень быстро вывешивает колеса.

QX80 проворен в поворотах, у него цепкие подвески и невеликие крены. Но руль совсем пустой и самый «длинный» — 3,5 оборота от упора до упора. Так что оценку за управляемость поставили такую же, что и Tahoe.

Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тестГидравлическая система контроля колебаний кузова HBMC (Hydraulic Body Motion Control) на бездорожье «распускает» связанные общей магистралью амортизаторы, повышая ходы подвески. По артикуляции QX80 от Крузака отстает не сильно.
Гидравлическая система контроля колебаний кузова HBMC (Hydraulic Body Motion Control) на бездорожье «распускает» связанные общей магистралью амортизаторы, повышая ходы подвески. По артикуляции QX80 от Крузака отстает не сильно.

Infiniti превзошел соперников по тормозам — при синхронном замедлении со 100 км/ч он останавливается на полкорпуса раньше. Плюс кристально «чистый» привод, позволяющий контролировать замедление до миллиметра.

На неведомых дорожках

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Подвеска «трехсотки» отрабатывает неровности хуже, чем прежний «двухсотый». «Лежачего полицейского» уже не проскочишь: задний мост долбит так, что зубы лязгают!

По покрытому оспинами асфальту QX80 мчит увереннее. Есть небольшие вибрации неподрессоренных масс (22‑дюймовые колеса, чего хотите), но они не криминальны.

Пневмоподвеска Tahoe на щербатом шоссе обеспечивает лучшую плавность хода. Но если на пути попадется большой провал, тряхнет сильнее, чем в QX80.

Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тестПреимущество Крузака по углу въезда тотальное — 29,5°!
Преимущество Крузака по углу въезда тотальное — 29,5°!

Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тестУгол въезда в нижнем положении подвески — 21,5°, в верхнем (основном) — в 24,5°.
Угол въезда в нижнем положении подвески — 21,5°, в верхнем (основном) — в 24,5°.

Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тестБампер закреплен высоко, но его геометрия дает скромный угол въезда — всего 21,0°.
Бампер закреплен высоко, но его геометрия дает скромный угол въезда — всего 21,0°.

Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тестИз-за скошенной формы порогов боковины Tahoe моментально загрязняются.
Из-за скошенной формы порогов боковины Tahoe моментально загрязняются.

«Пневма» Tahoe не дает увеличить дорожный просвет, да и колеса вывешиваются на раз. Вкупе с невнятной имитацией межколесных блокировок это лишает уверенности на пересеченке. А отсутствие принудительной блокировки межосевой муфты и задержки с ее подключением ограничивают проходимость в хляби.

QX80 держится увереннее. Колеса на больших кочках отрываются позже, муфта срабатывает быстрее, да и принудительная блокировка имеется. Клиренс наибольший. Главное — не соваться на слабый грунт, где 2,7 тонны быстро станут недвижимостью. И помнить про неудачно закрепленный внизу переднего бампера номер.


Император бездорожья — Land Cruiser 300! Колеса попробуй вывеси — ход подвески сумасшедший. И наибольшие углы въезда/съезда. Toyota будет двигаться вперед, даже имея одну точку «опоры», поскольку три принудительных блокировки (центра и межколесные) позволяют обеспечить абсолютно жесткий полный привод. Только имейте в виду, что такой потенциал заложен лишь в комплектациях Комфорт+ и GR Sport — в остальных будет только межосевая блокировка.

Продолжение — на следующей странице.

Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест

Toyota Land Cruiser 300 остался верен дифференциальному полному приводу и жесткому заднему мосту. Может, Chevrolet Tahoe и Infiniti QX80 еще честнее?

Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308375Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308389Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308387Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308356Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308369Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308373Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308337Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308355Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308354Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308405Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308357Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308334Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308390Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308370Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308353Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308388Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308372Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308352Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308371Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308377Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308378Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308379Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308376Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308382Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308380Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308381Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308359Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308362Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308358Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308360Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308361Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308338Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308343Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308339Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308345Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308346Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308348Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308340Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308342Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308341Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308383Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308384Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308385Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308363Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308364Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308366Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308365Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308344Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308347Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308350Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308349Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308368Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308386Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308367Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308351Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест — фото 1308708Крутые (и дорогие) внедорожники: большой тест
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