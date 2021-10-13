14 цилиндров, 758 сил, 20 передач... - сравнили супервнедорожники

У рамных Chevrolet Tahoe и Toyota Land Cruiser 300 много общего: впечатляющие характеристики, харизматичная внешность, завидная динамика, отменная проходимость. Но хватает и отличий.

На асфальте: Tahoe послушнее и комфортнее

Chevrolet Tahoe (как и его клон Cadillac Escalade) в последнем поколении лишился заднего моста. Многорычажная подвеска улучшила поведение машины на асфальте. Кузов все еще по-рамному вздрагивает на неровностях, и особо сильные удары доходят до руля. Но корма стоит крепко и не приплясывает на траектории.

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Пока нет рядом автомобиля для сравнения, кажется, что управляемость у Тойоты неплоха. В повседневной езде Chevrolet более «легковой» и комфортабельный. В топовой комплектации Land Cruiser 300 лишен E-KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System — электронно-управляемая система кинетической стабилизации подвески), зато стоит на 20-дюймовых колесах.

У нас на тесте промежуточная версия с «восемнадцатыми» колесами, но и с E-KDSS. Активные стабилизаторы улучшают поведение машины, однако «американец» все равно комфортнее.

На бездорожье: Land Cruiser однозначно лучше

Возможности Tahoe на бездорожье ограничивает неидеальная геометрическая проходимость.

Геометрическая проходимость Тойоты намного лучше — это видно невооруженным глазом. Под защитой двигателя у обеих моделей 225 мм. А вот углы въезда и съезда у Tahoe заметно меньше: 24,5 и 22 градуса против 29,5 и 26,5. Вдобавок у Chevrolet очень низко висят брызговики переднего бампера (185 мм от земли) и рычаги задней подвески (140 мм).

Land Cruiser едет увереннее Tahoe: у него три механические блокировки дифференциалов и лучше настроены электронные помощники.

Toyota в комплектации «Комфорт+» оснащена тремя «жесткими» блокировками дифференциалов и позволяет настроить электронику под разное покрытие под колесами.

Внедорожный арсенал у Chevrolet скромнее и возможности ограниченные. Блокировки центрального и заднего межколесного дифференциалов активируются автоматически. Режим Offroad — со строго фиксированными настройками, причем в нем даже пневмоподвеска не приподнимается.

Динамика: Toyota мощнее и быстрее

Приборов у обеих машин по шесть, и частично они рисованные. Аналоговые шкалы в таких машинах уместны.

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Land Cruiser 300 стал на треть мощнее предшественника (415 л.с.) — разгон до сотни составляет 6,7 секунды. Потрясающе! Но тормоза остались прежними. И теперь их не хватает больше, чем раньше. На прямой за «крузаком» не угнаться, зато в поворотах нужно быть очень аккуратным.

Чтобы Tahoe поехал так же быстро, надо брать… Cadillac Escalade. У него те же 415 сил, как у Крузера, и сравнимая динамика. У Tahoe — 343 «лошади» и 8 с до 100 км/ч. Но антураж, создаваемый звуком атмосферного мотора V8 и присевшим назад кузовом, круче тойотовского.

По показателям превосходство Ленд Крузера налицо. Однако и способности Тахо (а уже тем более создаваемая им атмосфера) впечатляют.

Оборудование: Tahoe богаче, Cruiser круче

В Тойоте немало физических клавиш, но у Шевроле намного больше: их только в передней части салона за сотню!

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По оснащению Chevrolet, на первый взгляд, превосходит Cruiser. У него есть пневмоподвеска. Правда, на бездорожье она не помогает, а плавность хода у соперников примерно одинаковая (с оговоркой: у Tahoe колеса на четыре дюйма больше). На «американце» современнее графика мультимедиа, толковее выстроено меню. Есть третий ряд сидений, которого пока лишена Toyota.

Зато «трехсотку» оснащают адаптивным светом, активным круиз-контролем, вентиляцией передних и задних сидений. В системе кругового обзора есть функция прозрачного капота для облегчения проезда сложных мест. Камера заднего вида — с омывателем. Получается, что навороты Тойоты и высокотехнологичнее, и полезнее.

Вместительность : три ряда только в Tahoe

Раздельные сиденья в Land Cruiser, в отличие от Tahoe, заказать нельзя. Сзади сидишь высоко задрав колени. Посередине совсем неудобно.

Измеренные нами багажники почти равны по объему: 588 л «под шторкой» у Tahoe в пятиместной конфигурации и 596 л у Land Cruiser 300. Хотя по официальной характеристике должно быть 722 и 909 л соответственно.

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На втором ряду Chevrolet сидеть и удобнее, и просторнее. Для него можно бесплатно заказать два раздельных кресла вместо сплошного сиденья. И на третьем ряду с комфортом усядутся двое взрослых.

Цены: Tahoe существенно дешевле

Chevrolet стоит 6,4–6,8 млн рублей, и наценки дилеров сравнительно небольшие. Цены в прайсах на Cruiser — 7–8 млн рублей. Но и накрутки продавцов существенно выше: вряд ли удастся купить машину дешевле чем за 10 миллионов.

Но вот парадокс: за более дешевым, просторным и комфортным Chevrolet очереди у дилерских центров не выстраиваются. Видимо, владельцам таких автомобилей важнее внедорожные характеристики? Или опять не обошлось без магии... Магии японского бренда.

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