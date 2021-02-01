Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — журнал За рулем

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Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения

Платформа — старая. И расход бензинового атмосферника V8 5.6 по-прежнему зверский.

Не Monograph

QX80 появился в 2013 году, но то была не новая машина, а  переименованный QX56 образца 2010‑го. Ему 11 лет! Пора бы заменить — тем более что три года назад японцы показали шикарный прототип Monograph и тогда же провели рестайлинг QX80. Но нет: перед нами в очередной раз обновленная машина на общей платформе с внедорожником Nissan Patrol.

Infiniti QX80. Цена в России — от 5 890 000 ₽
Infiniti QX80. Цена в России — от 5 890 000 ₽

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Внешне QX80 вообще не изменился. Интерьер подтянули точечно. На центральной консоли теперь два планшета: верхний 7-дюймовый отвечает за навигацию, а нижний диагональю 8 дюймов — за климат-контроль и общие настройки автомобиля. Все это уже было на более компактном QX50, но у «восьмидесятки» производительность четырехъядерного процессора выше, а объем оперативной памяти увеличен до 2 Гб — все работает быстро и без подвисаний.

Вместо трех языков Infiniti теперь знает 31, включая русский, и распознает 6000 команд вместо прежних 500. Называю частоту любимой радиостанции, и через секунду она включается. Новая аудиосистема Bose с 17 динамиками понравилась кристально чистым и напористым звуком.

Обновились приборы. Смотрятся незатейливо, но к читаемости вопросов нет.
Обновились приборы. Смотрятся незатейливо, но к читаемости вопросов нет.

Система кругового обзора наглядна, но качество картинки у конкурентов выше.
Система кругового обзора наглядна, но качество картинки у конкурентов выше.

Дополнительный экран количество кнопок не уменьшил: сколько их тут!
Дополнительный экран количество кнопок не уменьшил: сколько их тут!

Интерьер даже после модернизации не стал современным. Сиденья отделаны полуанилиновой кожей, двери и консоль — искусственной.
Интерьер даже после модернизации не стал современным. Сиденья отделаны полуанилиновой кожей, двери и консоль — искусственной.

Хорошо, но Cadillac Escalade и Lexus LX явно круче. Виртуальных приборов у Infiniti нет — лишь вместо монохромного дисплея со спичечный коробок появился 7-дюймовый цветной. Где доводчики дверей? Проекция на лобовое стекло? Есть слот для телефона, но без индукционного зарядника. И сохранена педаль стояночного тормоза, хотя пора уже перейти на электропривод.

Шайба управления полноприводной трансмиссией удачна — можно выбирать режимы не глядя.
Шайба управления полноприводной трансмиссией удачна — можно выбирать режимы не глядя.

Педаль ножного тормоза — анахронизм.
Педаль ножного тормоза — анахронизм.

Что сказали пассажиры?

Семиместная версия со вторым рядом на троих оценена дороже, нежели шестиместная с индивидуальными креслами вместо среднего дивана. Обычно бывает наоборот, но семиместный «Ку» покупают чаще. Разница — 15 000 рублей.

Широкое сиденье диктует вальяжную посадку и рассчитано на корпулентных людей. Спинка слишком плоская, боковая поддержка слабая, подголовник чрезмерно жесткий.
Широкое сиденье диктует вальяжную посадку и рассчитано на корпулентных людей. Спинка слишком плоская, боковая поддержка слабая, подголовник чрезмерно жесткий.

На втором ряду просторно, но протиснуть под переднее сиденье ноги в зимних ботинках не получается — и сидеть неудобно!
На втором ряду просторно, но протиснуть под переднее сиденье ноги в зимних ботинках не получается — и сидеть неудобно!

На последний ряд ведет широкий проход. Но троим тут тесновато в плечах, да и посадка не для дальних путешествий.
На последний ряд ведет широкий проход. Но троим тут тесновато в плечах, да и посадка не для дальних путешествий.

Развлекательный ­комплекс для задних пассажиров — только для исполнения Luxe Sensory ProActive.
Развлекательный ­комплекс для задних пассажиров — только для исполнения Luxe Sensory ProActive.

Два раздельных кресла второго ряда гораздо лучше подходят этой машине. На твердом горбу в середине сплошного дивана чувствуешь себя неуютно. Кроме того, центральный пассажир обделен обогревом и экраном мультимедиа (мониторы встроены в передние подголовники).

За третий ряд сидений доплачивать не надо. Infiniti декларирует задний ряд как трехместный, однако его зауживают выступающие колесные арки. Да и подголовников всего два. Итого: комфортно в QX80 будет лишь шестерым.

Что с помощниками водителя?

QX80 — один из самых крупных внедорожников на рынке. При ширине более двух метров едва-едва помещаюсь в полосе. Неуверенным помогает адаптивный круиз-контроль (функционирует в диапазоне 0–145 км/ч) и система ­удержания в полосе движения. Работают точно.

Видеозеркало Smart Rearview Mirror не понравилось. Идея не нова: изображение с задней камеры подается на салонное зеркало, но реализация так себе: картинка белесая, диссонирующая с реальностью, с искажением дистанции.

Обзор через салонное зеркало заслоняют массивные неутапливаемые подголовники…
Обзор через салонное зеркало заслоняют массивные неутапливаемые подголовники…

…после активации режима видеотрансляции эта проблема исчезает.
…после активации режима видеотрансляции эта проблема исчезает.

Многослойные акустические стекла в передних дверях входят в базовое оснащение.
Многослойные акустические стекла в передних дверях входят в базовое оснащение.

Как он едет?

Фантастически энергоемкая подвеска — вот чем хорош Infiniti. Даже разбитые региональные «направления» шасси переваривает с завидной невозмутимостью. Только шины (22 дюйма в стандарте!) звучно шлепают по швам и стыкам. Когда асфальт ровный, в салоне тихо, как в бункере. Передние стекла многослойные, доработана шумоизоляция моторного щита и стенок багажника.

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Управляемость неоднозначна. QX80 неожиданно проворно заныривает в повороты и несильно кренится, но руль слишком легкий и малоинформативный. Поменять калибровки гидроусилителю точно не помешало бы, а заодно нужно убрать раскачку на прямых, которую допускает независимая подвеска.

Любой кроссовер «восьмидесятка» заткнет за пояс вне дороги. Клиренс — феерические 257 мм. Трансмиссия — с автоматически подключаемым через многодисковую муфту передком. Большинство препятствий я преодолевал в режиме Auto. Для тяжелых мест пригодится понижающая передача с отношением 2,7:1. Жаль, нет блокировки заднего дифференциала. Впрочем, за время теста и режим принудительного включения полного привода 4H, в котором тяга распределяется между осями в соотношении 47:53 до скорости 40 км/ч, я использовал лишь однажды. А главная беда — масса. На целине или в трясине три тонны без хороших шин — это практически недвижимость.

ЗАМОРСКИЙ БРАТ

До недавних пор QX80 отличался от одноплатформенного Ниссана Patrol только экстерьером — внутри машины были одинаковы. Но пару месяцев назад дебютировал Nissan Armada — клон модели Patrol для рынка США с новым интерьером: иначе оформлена центральная консоль, вместо двух экранов — один, но крупный (12,3 дюйма). Салон Армады смотрится даже интереснее, чем у Infiniti. И начинка современнее: мультимедийка умеет обновляться «по воздуху» и поддерживает протокол Apple CarPlay в беспроводном формате.

Динамика и расход

Бензиновый атмосферник V8 с бомбическим объемом 5,6 л выдает 405 л.с. Тянет он как зверь. До сотни — за 7,5 секунды. Надо резко обогнать? Легко, и никаких тебе пауз и турбозаминок. Приятно настроен и семиступенчатый автомат. Но и расход зверский.

Даже с поднятыми спинками третьего ряда багажник остается вместительным — 470 л.
Даже с поднятыми спинками третьего ряда багажник остается вместительным — 470 л.

В городе уложиться в двадцатку — за счастье. На шоссе при 90 км/ч я лишь пару раз увидел на экране трип-компьютера 12 л/100 км. Чуть добавишь газу — и столитровый бак опустошается на глазах. Мой средний расход — 17,7 л/100 км, и это можно считать удачей. Дело даже не в тратах на бензин, которые, возможно, не волнуют покупателя, готового платить налог на роскошь, а в частоте посещения АЗС.

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Нужен дизель. Когда Lexus вывел дизельный LX, спрос на него вырос вдвое. Больше половины проданных у нас внедорожников Range Rover и Mercedes GLS — дизельные. У Infiniti нет подходящего дизельного мотора, а основная целевая аудитория в Штатах и Эмиратах готова жечь бензин и дальше. Поэтому QX80 по-прежнему будет оставаться в тени более популярных игроков — пока не появится абсолютно новая машина.

Блокировки заднего межколесного дифференциала нет, но ее успешно имитирует ESP — при вывешиваниях машина уверенно карабкается вперед.
Блокировки заднего межколесного дифференциала нет, но ее успешно имитирует ESP — при вывешиваниях машина уверенно карабкается вперед.

Вместительный, комфортный и готовый к бездорожью Расход топлива — за рамками приличий

Infiniti QX80

  • Длина / ширина / высота / база 5340 / 2030 / 1925 / 3075 мм
  • Объем багажника 470–2694 л
  • Снаряженная / полная масса 2817/3400 кг
  • Двигатель бензиновый, V8, 32 клапана, 5552 см³; 298 кВт/405 л.с. при 5800 об/мин; 560 Н·м при 4000 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч 7,5 с
  • Максимальная скорость 210 км/ч
  • Топливо / запас топлива АИ-95/100
  • Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 20,6 / 11,0 / 14,5 л / 100 км
  • Трансмиссия полный привод; А7

Кто конкуренты?

Размеры, мм (длина / ширина / высота / база)

Двигатели

Цена,

Cadillac Escalade

5179 / 2044 / 1896 / 2910 

6,2 л, 426 л.с.

от 6 636 000 

Lexus LX

5065 / 1980 / 1910 / 2850 

4,5 л, 272 л.с.
5,7 л, 367 л.с.

от 6 798 000 
от 7 094 000

Mercedes-Benz GLS

5207 / 1956 / 1823 / 3135

2,9 л, 330 л.с.
3,0 л, 367 л.с.
4,0 л, 612 л.с.

от 8 980 000 
от 9 000 000
от 14 000 000

Range Rover

5000 / 2073 / 1869 / 2922 

3,0 л, 249 л.с.
4,4 л, 339 л.с.
5,0 л, 525 л.с.
5,0 л, 565 л.с.
2,0 л, 404 л.с.

от 7 552 000 
от 8 692 000
от 9 604 000
от 12 668 000
от 9 022 000

Toyota Land Cruiser 200

4950 / 1980 / 1970 / 2850 

4,5 л, 249 л.с.
4,6 л, 309 л.с.

от 5 413 000 
от 5 238 000


Фото: Юрий Тимкин и Infiniti

Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения

Платформа — старая. И расход бензинового атмосферника V8 5.6 по-прежнему зверский.

Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221810Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221811Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221808Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221809Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221814Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221815Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221812Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221813Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221818Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221817Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221802Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221803Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221800Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221801Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221806Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221807Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221804Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221805Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения
Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения

Платформа — старая. И расход бензинового атмосферника V8 5.6 по-прежнему зверский.

Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221801Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221803Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221806Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221804Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221800Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221805Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221809Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221810Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221811Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221813Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221812Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221807Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221808Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221814Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221818Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221817Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221815Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения — фото 1221802Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения
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