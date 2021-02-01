Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения

Не Monograph
QX80 появился в 2013 году, но то была не новая машина, а переименованный QX56 образца 2010‑го. Ему 11 лет! Пора бы заменить — тем более что три года назад японцы показали шикарный прототип Monograph и тогда же провели рестайлинг QX80. Но нет: перед нами в очередной раз обновленная машина на общей платформе с внедорожником Nissan Patrol.
Внешне QX80 вообще не изменился. Интерьер подтянули точечно. На центральной консоли теперь два планшета: верхний 7-дюймовый отвечает за навигацию, а нижний диагональю 8 дюймов — за климат-контроль и общие настройки автомобиля. Все это уже было на более компактном QX50, но у «восьмидесятки» производительность четырехъядерного процессора выше, а объем оперативной памяти увеличен до 2 Гб — все работает быстро и без подвисаний.
Вместо трех языков Infiniti теперь знает 31, включая русский, и распознает 6000 команд вместо прежних 500. Называю частоту любимой радиостанции, и через секунду она включается. Новая аудиосистема Bose с 17 динамиками понравилась кристально чистым и напористым звуком.
Хорошо, но Cadillac Escalade и Lexus LX явно круче. Виртуальных приборов у Infiniti нет — лишь вместо монохромного дисплея со спичечный коробок появился 7-дюймовый цветной. Где доводчики дверей? Проекция на лобовое стекло? Есть слот для телефона, но без индукционного зарядника. И сохранена педаль стояночного тормоза, хотя пора уже перейти на электропривод.
Что сказали пассажиры?
Семиместная версия со вторым рядом на троих оценена дороже, нежели шестиместная с индивидуальными креслами вместо среднего дивана. Обычно бывает наоборот, но семиместный «Ку» покупают чаще. Разница — 15 000 рублей.
Два раздельных кресла второго ряда гораздо лучше подходят этой машине. На твердом горбу в середине сплошного дивана чувствуешь себя неуютно. Кроме того, центральный пассажир обделен обогревом и экраном мультимедиа (мониторы встроены в передние подголовники).
За третий ряд сидений доплачивать не надо. Infiniti декларирует задний ряд как трехместный, однако его зауживают выступающие колесные арки. Да и подголовников всего два. Итого: комфортно в QX80 будет лишь шестерым.
Что с помощниками водителя?
QX80 — один из самых крупных внедорожников на рынке. При ширине более двух метров едва-едва помещаюсь в полосе. Неуверенным помогает адаптивный круиз-контроль (функционирует в диапазоне 0–145 км/ч) и система удержания в полосе движения. Работают точно.
Видеозеркало Smart Rearview Mirror не понравилось. Идея не нова: изображение с задней камеры подается на салонное зеркало, но реализация так себе: картинка белесая, диссонирующая с реальностью, с искажением дистанции.
Как он едет?
Фантастически энергоемкая подвеска — вот чем хорош Infiniti. Даже разбитые региональные «направления» шасси переваривает с завидной невозмутимостью. Только шины (22 дюйма в стандарте!) звучно шлепают по швам и стыкам. Когда асфальт ровный, в салоне тихо, как в бункере. Передние стекла многослойные, доработана шумоизоляция моторного щита и стенок багажника.
Управляемость неоднозначна. QX80 неожиданно проворно заныривает в повороты и несильно кренится, но руль слишком легкий и малоинформативный. Поменять калибровки гидроусилителю точно не помешало бы, а заодно нужно убрать раскачку на прямых, которую допускает независимая подвеска.
Любой кроссовер «восьмидесятка» заткнет за пояс вне дороги. Клиренс — феерические 257 мм. Трансмиссия — с автоматически подключаемым через многодисковую муфту передком. Большинство препятствий я преодолевал в режиме Auto. Для тяжелых мест пригодится понижающая передача с отношением 2,7:1. Жаль, нет блокировки заднего дифференциала. Впрочем, за время теста и режим принудительного включения полного привода 4H, в котором тяга распределяется между осями в соотношении 47:53 до скорости 40 км/ч, я использовал лишь однажды. А главная беда — масса. На целине или в трясине три тонны без хороших шин — это практически недвижимость.
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ЗАМОРСКИЙ БРАТ
До недавних пор QX80 отличался от одноплатформенного Ниссана Patrol только экстерьером — внутри машины были одинаковы. Но пару месяцев назад дебютировал Nissan Armada — клон модели Patrol для рынка США с новым интерьером: иначе оформлена центральная консоль, вместо двух экранов — один, но крупный (12,3 дюйма). Салон Армады смотрится даже интереснее, чем у Infiniti. И начинка современнее: мультимедийка умеет обновляться «по воздуху» и поддерживает протокол Apple CarPlay в беспроводном формате.
Динамика и расход
Бензиновый атмосферник V8 с бомбическим объемом 5,6 л выдает 405 л.с. Тянет он как зверь. До сотни — за 7,5 секунды. Надо резко обогнать? Легко, и никаких тебе пауз и турбозаминок. Приятно настроен и семиступенчатый автомат. Но и расход зверский.
В городе уложиться в двадцатку — за счастье. На шоссе при 90 км/ч я лишь пару раз увидел на экране трип-компьютера 12 л/100 км. Чуть добавишь газу — и столитровый бак опустошается на глазах. Мой средний расход — 17,7 л/100 км, и это можно считать удачей. Дело даже не в тратах на бензин, которые, возможно, не волнуют покупателя, готового платить налог на роскошь, а в частоте посещения АЗС.
Нужен дизель. Когда Lexus вывел дизельный LX, спрос на него вырос вдвое. Больше половины проданных у нас внедорожников Range Rover и Mercedes GLS — дизельные. У Infiniti нет подходящего дизельного мотора, а основная целевая аудитория в Штатах и Эмиратах готова жечь бензин и дальше. Поэтому QX80 по-прежнему будет оставаться в тени более популярных игроков — пока не появится абсолютно новая машина.
|Вместительный, комфортный и готовый к бездорожью
|Расход топлива — за рамками приличий
Infiniti QX80
- Длина / ширина / высота / база 5340 / 2030 / 1925 / 3075 мм
- Объем багажника 470–2694 л
- Снаряженная / полная масса 2817/3400 кг
- Двигатель бензиновый, V8, 32 клапана, 5552 см³; 298 кВт/405 л.с. при 5800 об/мин; 560 Н·м при 4000 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 7,5 с
- Максимальная скорость 210 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ-95/100
- Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 20,6 / 11,0 / 14,5 л / 100 км
- Трансмиссия полный привод; А7
Кто конкуренты?
|
|
Размеры, мм (длина / ширина / высота / база)
|
Двигатели
|
Цена, ₽
|
Cadillac Escalade
|
5179 / 2044 / 1896 / 2910
|
6,2 л, 426 л.с.
|
от 6 636 000
|
Lexus LX
|
5065 / 1980 / 1910 / 2850
|
4,5 л, 272 л.с.
|
от 6 798 000
|
Mercedes-Benz GLS
|
5207 / 1956 / 1823 / 3135
|
2,9 л, 330 л.с.
|
от 8 980 000
|
Range Rover
|
5000 / 2073 / 1869 / 2922
|
3,0 л, 249 л.с.
|
от 7 552 000
|
Toyota Land Cruiser 200
|
4950 / 1980 / 1970 / 2850
|
4,5 л, 249 л.с.
|
от 5 413 000
- Обзор дорогих кроссоверов — тут.
- Эффективность водостока лобового стекла приятно удивит вас и в дождь, и в метель, и в слякоть, и в пургу.
- На скользком и вязком покрытии вы не сойдете с маршрута: лучшей альтернативы цепям на колеса и браслетам противоскольжения пока не придумали!
Фото: Юрий Тимкин и Infiniti