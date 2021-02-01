Обновленный Infiniti QX80: все небольшие изменения

Платформа — старая. И расход бензинового атмосферника V8 5.6 по-прежнему зверский.

Не Monograph

QX80 появился в 2013 году, но то была не новая машина, а переименованный QX56 образца 2010‑го. Ему 11 лет! Пора бы заменить — тем более что три года назад японцы показали шикарный прототип Monograph и тогда же провели рестайлинг QX80. Но нет: перед нами в очередной раз обновленная машина на общей платформе с внедорожником Nissan Patrol.

Infiniti QX80. Цена в России — от 5 890 000 ₽

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Внешне QX80 вообще не изменился. Интерьер подтянули точечно. На центральной консоли теперь два планшета: верхний 7-дюймовый отвечает за навигацию, а нижний диагональю 8 дюймов — за климат-контроль и общие настройки автомобиля. Все это уже было на более компактном QX50, но у «восьмидесятки» производительность четырехъядерного процессора выше, а объем оперативной памяти увеличен до 2 Гб — все работает быстро и без подвисаний.

Вместо трех языков Infiniti теперь знает 31, включая русский, и распознает 6000 команд вместо прежних 500. Называю частоту любимой радиостанции, и через секунду она включается. Новая аудиосистема Bose с 17 динамиками понравилась кристально чистым и напористым звуком.

Обновились приборы. Смотрятся незатейливо, но к читаемости вопросов нет. Система кругового обзора наглядна, но качество картинки у конкурентов выше. Дополнительный экран количество кнопок не уменьшил: сколько их тут!

Интерьер даже после модернизации не стал современным. Сиденья отделаны полуанилиновой кожей, двери и консоль — искусственной.

Хорошо, но Cadillac Escalade и Lexus LX явно круче. Виртуальных приборов у Infiniti нет — лишь вместо монохромного дисплея со спичечный коробок появился 7-дюймовый цветной. Где доводчики дверей? Проекция на лобовое стекло? Есть слот для телефона, но без индукционного зарядника. И сохранена педаль стояночного тормоза, хотя пора уже перейти на электропривод.

Шайба управления полноприводной трансмиссией удачна — можно выбирать режимы не глядя. Педаль ножного тормоза — анахронизм.

Что сказали пассажиры?

Семиместная версия со вторым рядом на троих оценена дороже, нежели шестиместная с индивидуальными креслами вместо среднего дивана. Обычно бывает наоборот, но семиместный «Ку» покупают чаще. Разница — 15 000 рублей.

Широкое сиденье диктует вальяжную посадку и рассчитано на корпулентных людей. Спинка слишком плоская, боковая поддержка слабая, подголовник чрезмерно жесткий. На втором ряду просторно, но протиснуть под переднее сиденье ноги в зимних ботинках не получается — и сидеть неудобно! На последний ряд ведет широкий проход. Но троим тут тесновато в плечах, да и посадка не для дальних путешествий.

Развлекательный ­комплекс для задних пассажиров — только для исполнения Luxe Sensory ProActive.

Два раздельных кресла второго ряда гораздо лучше подходят этой машине. На твердом горбу в середине сплошного дивана чувствуешь себя неуютно. Кроме того, центральный пассажир обделен обогревом и экраном мультимедиа (мониторы встроены в передние подголовники).

За третий ряд сидений доплачивать не надо. Infiniti декларирует задний ряд как трехместный, однако его зауживают выступающие колесные арки. Да и подголовников всего два. Итого: комфортно в QX80 будет лишь шестерым .

Что с помощниками водителя?

QX80 — один из самых крупных внедорожников на рынке. При ширине более двух метров едва-едва помещаюсь в полосе. Неуверенным помогает адаптивный круиз-контроль (функционирует в диапазоне 0–145 км/ч) и система ­удержания в полосе движения. Работают точно.

Видеозеркало Smart Rearview Mirror не понравилось. Идея не нова: изображение с задней камеры подается на салонное зеркало, но реализация так себе: картинка белесая, диссонирующая с реальностью, с искажением дистанции.

Обзор через салонное зеркало заслоняют массивные неутапливаемые подголовники… …после активации режима видеотрансляции эта проблема исчезает.

Многослойные акустические стекла в передних дверях входят в базовое оснащение.

Как он едет?

Фантастически энергоемкая подвеска — вот чем хорош Infiniti. Даже разбитые региональные «направления» шасси переваривает с завидной невозмутимостью. Только шины (22 дюйма в стандарте!) звучно шлепают по швам и стыкам. Когда асфальт ровный, в салоне тихо, как в бункере. Передние стекла многослойные, доработана шумоизоляция моторного щита и стенок багажника.

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Управляемость неоднозначна. QX80 неожиданно проворно заныривает в повороты и несильно кренится, но руль слишком легкий и малоинформативный. Поменять калибровки гидроусилителю точно не помешало бы, а заодно нужно убрать раскачку на прямых , которую допускает независимая подвеска.

Любой кроссовер «восьмидесятка» заткнет за пояс вне дороги. Клиренс — феерические 257 мм. Трансмиссия — с автоматически подключаемым через многодисковую муфту передком. Большинство препятствий я преодолевал в режиме Auto. Для тяжелых мест пригодится понижающая передача с отношением 2,7:1. Жаль, нет блокировки заднего дифференциала. Впрочем, за время теста и режим принудительного включения полного привода 4H, в котором тяга распределяется между осями в соотношении 47:53 до скорости 40 км/ч, я использовал лишь однажды. А главная беда — масса. На целине или в трясине три тонны без хороших шин — это практически недвижимость.

ЗАМОРСКИЙ БРАТ До недавних пор QX80 отличался от одноплатформенного Ниссана Patrol только экстерьером — внутри машины были одинаковы. Но пару месяцев назад дебютировал Nissan Armada — клон модели Patrol для рынка США с новым интерьером: иначе оформлена центральная консоль, вместо двух экранов — один, но крупный (12,3 дюйма). Салон Армады смотрится даже интереснее, чем у Infiniti. И начинка современнее: мультимедийка умеет обновляться «по воздуху» и поддерживает протокол Apple CarPlay в беспроводном формате.

Динамика и расход

Бензиновый атмосферник V8 с бомбическим объемом 5,6 л выдает 405 л.с. Тянет он как зверь. До сотни — за 7,5 секунды. Надо резко обогнать? Легко, и никаких тебе пауз и турбозаминок. Приятно настроен и семиступенчатый автомат. Но и расход зверский.

Даже с поднятыми спинками третьего ряда багажник остается вместительным — 470 л.

В городе уложиться в двадцатку — за счастье. На шоссе при 90 км/ч я лишь пару раз увидел на экране трип-компьютера 12 л/100 км. Чуть добавишь газу — и столитровый бак опустошается на глазах. Мой средний расход — 17,7 л/100 км, и это можно считать удачей. Дело даже не в тратах на бензин, которые, возможно, не волнуют покупателя, готового платить налог на роскошь, а в частоте посещения АЗС.

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Нужен дизель. Когда Lexus вывел дизельный LX, спрос на него вырос вдвое. Больше половины проданных у нас внедорожников Range Rover и Mercedes GLS — дизельные. У Infiniti нет подходящего дизельного мотора, а основная целевая аудитория в Штатах и Эмиратах готова жечь бензин и дальше. Поэтому QX80 по-прежнему будет оставаться в тени более популярных игроков — пока не появится абсолютно новая машина.

Блокировки заднего межколесного дифференциала нет, но ее успешно имитирует ESP — при вывешиваниях машина уверенно карабкается вперед.

Вместительный, комфортный и готовый к бездорожью Расход топлива — за рамками приличий

Infiniti QX80

Длина / ширина / высота / база 5340 / 2030 / 1925 / 3075 мм

5340 / 2030 / 1925 / 3075 мм Объем багажника 470–2694 л

470–2694 л Снаряженная / полная масса 2817/3400 кг

2817/3400 кг Двигатель бензиновый, V8, 32 клапана, 5552 см³; 298 кВт/405 л.с. при 5800 об/мин; 560 Н·м при 4000 об/мин

бензиновый, V8, 32 клапана, 5552 см³; 298 кВт/405 л.с. при 5800 об/мин; 560 Н·м при 4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 7,5 с

7,5 с Максимальная скорость 210 км/ч

210 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95/100

АИ-95/100 Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 20,6 / 11,0 / 14,5 л / 100 км

20,6 / 11,0 / 14,5 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А7

Кто конкуренты?

Размеры, мм (длина / ширина / высота / база) Двигатели Цена, ₽ Cadillac Escalade 5179 / 2044 / 1896 / 2910 6,2 л, 426 л.с.

от 6 636 000 Lexus LX 5065 / 1980 / 1910 / 2850 4,5 л, 272 л.с.

5,7 л, 367 л.с.

от 6 798 000

от 7 094 000

Mercedes-Benz GLS 5207 / 1956 / 1823 / 3135 2,9 л, 330 л.с.

3,0 л, 367 л.с.

4,0 л, 612 л.с. от 8 980 000

от 9 000 000

от 14 000 000 Range Rover 5000 / 2073 / 1869 / 2922 3,0 л, 249 л.с.

4,4 л, 339 л.с.

5,0 л, 525 л.с.

5,0 л, 565 л.с.

2,0 л, 404 л.с. от 7 552 000

от 8 692 000

от 9 604 000

от 12 668 000

от 9 022 000 Toyota Land Cruiser 200 4950 / 1980 / 1970 / 2850 4,5 л, 249 л.с.

4,6 л, 309 л.с. от 5 413 000

от 5 238 000





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Фото: Юрий Тимкин и Infiniti