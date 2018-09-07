Обновленный Infiniti QX80: 7 плюсов и 3 минуса

Внедорожный флагман Infiniti «добирался» к нам после премьеры на Дубайском автосалоне полгода. «За рулем» расскажет, что изменил в машине рестайлинг.

Обновленный Infiniti QX80, внушительный и просторный, привлечет взгляды благодаря презентабельному внешнему виду, достойному оснащению и наиболее доступной по сравнению с конкурентами цене. Хотя цена эта… начинается с 4 855 000 руб. Впрочем, у машины есть масса неоспоримых достоинств.

Мощь

V-образный восьмицилиндровый двигатель мощностью 405 л.с. и 7-ступенчатый автомат работают на QX80 в паре с 2010 года. И это весьма удачный тандем. Внедорожник с полной массой 3400 кг разгоняется до 100 км/ч за 7,5 секунды. Впечатляет!

Плавность хода

Комфорт для QX80 не пустое слово. Обновленному внедорожнику перенастроили амортизаторы и специально для него выпустили шины с мягкими боковинами Bridgestone Dueler H/T. Благодаря этому машина не просто едет, а с достоинством плывет.

Внедорожный потенциал

Штурмовать бездорожье полноприводный QX80 с клиренсом почти в четверть метра (23,4 см) предлагает, выбирая подходящий режим работы трансмиссии с учетом особенностей дороги. С помощью шайбы можно перейти в один из трех режимов: автоматический, в котором при пробуксовке задних колес подключаются передние, 4H — блокируется электронная муфта в приводе передних колес, или 4L — включается понижающая передача.

Дизайн

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Рестайлинг пошел Infiniti на пользу: машина выглядит интереснее предшественницы. Наиболее серьезные изменения коснулись передней части: ее переделали полностью. Внедорожник получил новую решетку радиатора, бампер и фары. Сзади QX80 «подправили» незначительно, слегка изменив бампер, фонари и дверь багажника. Но обновленную версию легко отличить по длинному росчерку хрома над выштамповкой под номерной знак.

Приспособленность к зиме

Производитель учел суровые реалии российских зим: хромированные детали QX80 специально для нашего рынка обработаны защитным покрытием, которое убережет красоту от агрессивных реагентов, осадков и температурных перепадов.

Тихий и комфортный салон

Садиться в машину стало удобнее благодаря увеличенным на 2 см в ширину подножкам. В целом салон по сравнению с предыдущей версией изменился мало. Кожаная обшивка сидений выглядит дороже за счет стильной ромбовидной отстрочки. Мониторы в передних подголовниках стали больше и получили лучшее разрешение. Машина в комплектации Luxe ProActive обзавелась несколькими новыми электронными ассистентами. Шумоизоляция в салоне превосходная: на любой скорости и при любом разгоне разговаривать с пассажирами, даже сидящими во втором ряду, можно на спокойных тонах.

Чудо-зеркало

Среди новых «примочек» — салонное зеркало со встроенным дисплеем, на которое можно вывести изображение с камеры заднего вида. В результате QX80 лишился слепых зон обзора. Видеокамера позволяет вовсе не смотреть в боковые зеркала: она «видит» как дорогу, так и обочину. Но есть в этом решении некоторые спорные нюансы. Во-первых, камера показывает объекты крупным планом, из-за чего кажется, будто они гораздо ближе, чем на самом деле; во-вторых, в зеркале не видно пассажиров. Впрочем, если к этим особенностям привыкнуть можно, то с откровенными недостатками, о которых пойдет речь дальше, придется смириться.

Пугающий расход топлива

При перемещении по городу машина «съедает» 20,6 л бензина на 100 км, по трассе — 11 л, в смешанном цикле — 14,5. Когда цены на бензин высоки и продолжают расти, такие аппетиты опечаливают.

Тряска на дороге

Если под колесами неровная дорога, со множеством свойственных для России заплаток и трещин в асфальте, от плавности хода не остается и следа.

Низко висящий номер

При съезде на бездорожье приходится все время думать о том, чтобы не оторвать передний номер, который почему-то расположен очень низко. Ситуацию не спасает даже приличный дорожный просвет.