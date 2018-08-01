«За рулем» выяснил, что изменилось во флагманском внедорожнике Infiniti после рестайлинга.

Брутальный атмосферник бодро разгоняет трехтонную махину и с жаждой уставшего бедуина опустошает столитровый бензобак.

Infiniti QX80 Длина / ширина / высота / база 5340 / 2030 / 1925 / 3075 мм

Объем багажника 470 / 1405 / 2694 л

Снаряженная/полная масса 2828/3400 кг

Двигатель бензиновый, V8, 32 клапана, 5552 см³; 298 кВт / 405 л.с. при 5800 об/мин; 560 Н·м при 4000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 7,5 с

Максимальная скорость 210 км/ч

Топливо/запас топлива АИ-95/100 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 20,6 / 11,0 / 14,5 л / 100 км

Трансмиссия полный привод; А7

Внедорожный флагман Infiniti с рождения нацелен на рынки Северной Америки и Ближнего Востока и весьма неплохо там продается. У нас к автомобилям по цене квартиры тоже неровно дышат, однако QX80, что называется, не в десятке. За 2017 год хозяев нашли всего 485 машин, в то время как Lexus LX разошелся тиражом 5135 экземпляров. Вероятно, поэтому в Россию обновленный QX80 привезли только в начале этого лета, хотя дебютировал он в прошлом году на ноябрьском автосалоне в Дубае — похоже, пауза потребовалась, чтобы распродать «дореформенные» машины.

Я смотрю на него, словно турист на башни Москва-Сити. Исполин! В Дубае мы уже пощупали новинку (ЗР, № 1, 2018) и отметили удивительное сходство с концепткаром Infiniti QX80 Monograph. Для рестайлинга — отличная работа! Прежний-то смотрелся откровенно уныло. У российских машин хромированные детали дополнительно обработаны защитным покрытием, чтобы шик не облез после первой зимы.

Сзади QX80 изменился не радикально: отредактированы формы бампера, фонарей и двери багажника.

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Встаю на подножку (они теперь на пару сантиметров шире), ныряю в водительское кресло и бужу V‑образную «восьмерку» мощностью 405 л.с., впряженную в 7-ступенчатый автомат. Эта парочка обосновалась здесь еще в 2010 году и до сих пор не желает пускать на порог ни дизельные, ни гибридные технологии. А ведь попытки были: в порядке эксперимента инженеры установили на QX80 5,2‑литровый дизель от пикапа Nissan Titan, но машина получилась откровенно тяжелой.

Рано или поздно ситуация изменится, пока же я наслаждаюсь брутальным атмосфер­ником, разгоняющим трехтонную махину до сотни всего за 7,5 секунды и с жаждой уставшего бедуина опустошающим столитровый бензобак. Жечь в городе 20 литров на сотню и даже больше? Без проблем! При нынешних ценах на бензин этим можно пугать водителей не хуже, чем дольщиков валютной ипотекой.

Изменилась форма и отделка верха передней панели, облицовка фронтальной части тоже новая. Селектор автоматической коробки — как в Q50.

У обтянутых кожей сидений появилась ромбовидная отстрочка. Обивка дверей стала мягче и симпатичнее.

Мониторы в передних подголовниках стали крупнее, а их разрешение выросло с 800 × 480 до 960 × 540 пикселей.



Урчит мотор вкусно, но где-то далеко и очень тихо. Даже когда давлю газ в пол и меня впечатывает в спинку, разговариваю с сидящими во втором ряду не повышая голоса.

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По ровной дороге QX80 плывет мягко и степенно благодаря перенастроенным амортизаторам и особенной версии шин Bridgestone Dueler H/T. Специально для Infiniti выпускают вариант с мягкими боковинами — их прямиком отправляют на конвейер. Размерность шин прежняя — 275/50 R22, и внешне их не отличить от обычного Дюэлера из магазина.

Впрочем, падишахом я чувствую себя лишь до тех пор, пока колеса не выкатываются на щербатый асфальт с бесконечными заплатками. Каждую латку Infiniti доносит до меня через сиденье, на гребенке машину потряхивает. Стоило ли изобретать колесо? Тот же Lexus предлагает более практичную 18‑дюймовую обувь.

Внедорожный арсенал прежний: интегрированная рама, четверть метра дорожного просвета и полный привод с электронной муфтой в приводе передних колес и имитацией блокировки межосевого дифференциала. Есть и понижающий ряд, который автоматически отключается на скорости выше 40 км/ч.

Передний номер висит очень низко и предательски оттопырен. На крутых спусках он легко цепляет грунт — мы его дважды свернули.

Режимы выбираю посредством шайбы. В автоматическом момент подается вперед при пробуксовке задних колес; в 4Н блокируется муфта, а в 4L включается «понижайка». Звучит солидно, однако блокировки заднего дифференциала, как на Лексусе, здесь нет, а на пересеченной местности я постоянно чиркаю висящим слишком низко номером о песок.

Самая интересная «фишка» — салонное зеркало, транслирующее изображение с камеры заднего вида. Благодаря ему слепых зон сзади просто нет. HDR-камера видит не только дорогу, но и обе обочины — избавляет от необходимости смотреть в боковые зеркала. Но нужно привыкнуть. Камера приближает объекты: в боковых зеркалах машины далеко, а в салонном — близко. А еще в этом умном зеркале не видишь пассажиров — очень необычное ощущение!

Конкуренты QX не исчезнут волшебным образом в «зазеркалье». Рестайлинговый QX80 не обойдет по продажам Lexus LX, но шансы улучшить положение есть. Infiniti ценят за монументальность и просторный салон — теперь это всё «обернуто» в симпатичный современный кузов. Да и не найти в этом премиальном квартале более доступную квартиру на колесах.

Infiniti QX80: комплектации и цены Infiniti QX80 и конкуренты Комплектация Количество мест Цена, руб. Силовой агрегат Базовая цена, руб. Luxe 7 4 855 000 Infiniti QX80 5,6 л (405 л.с.), A7 4 855 000 Luxe ProActive 7 5 185 000 Cadillac Escalade 6,2 л (426 л.с.), A8 4 990 000 Luxe 8 4 870 000 Lexus LX 570 5.7 л (367 л.с.), А8 6 009 000 Luxe ProActive 8 5 200 000 Toyota Land Cruiser 200 4.6 л (309 л.с.), А6 5 073 000

В нем — как в просторной квартире в тихом районе Расход топлива? Лучше не спрашивайте!

Фото: Infiniti