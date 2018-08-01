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Infiniti QX80
Длина / ширина / высота / база 5340 / 2030 / 1925 / 3075 мм
Внедорожный флагман Infiniti с рождения нацелен на рынки Северной Америки и Ближнего Востока и весьма неплохо там продается. У нас к автомобилям по цене квартиры тоже неровно дышат, однако QX80, что называется, не в десятке. За 2017 год хозяев нашли всего 485 машин, в то время как Lexus LX разошелся тиражом 5135 экземпляров. Вероятно, поэтому в Россию обновленный QX80 привезли только в начале этого лета, хотя дебютировал он в прошлом году на ноябрьском автосалоне в Дубае — похоже, пауза потребовалась, чтобы распродать «дореформенные» машины.
Я смотрю на него, словно турист на башни Москва-Сити. Исполин! В Дубае мы уже пощупали новинку (ЗР, № 1, 2018) и отметили удивительное сходство с концепткаром Infiniti QX80 Monograph. Для рестайлинга — отличная работа! Прежний-то смотрелся откровенно уныло. У российских машин хромированные детали дополнительно обработаны защитным покрытием, чтобы шик не облез после первой зимы.
Встаю на подножку (они теперь на пару сантиметров шире), ныряю в водительское кресло и бужу V‑образную «восьмерку» мощностью 405 л.с., впряженную в 7-ступенчатый автомат. Эта парочка обосновалась здесь еще в 2010 году и до сих пор не желает пускать на порог ни дизельные, ни гибридные технологии. А ведь попытки были: в порядке эксперимента инженеры установили на QX80 5,2‑литровый дизель от пикапа Nissan Titan, но машина получилась откровенно тяжелой.
Рано или поздно ситуация изменится, пока же я наслаждаюсь брутальным атмосферником, разгоняющим трехтонную махину до сотни всего за 7,5 секунды и с жаждой уставшего бедуина опустошающим столитровый бензобак. Жечь в городе 20 литров на сотню и даже больше? Без проблем! При нынешних ценах на бензин этим можно пугать водителей не хуже, чем дольщиков валютной ипотекой.
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Изменилась форма и отделка верха передней панели, облицовка фронтальной части тоже новая. Селектор автоматической коробки — как в Q50.
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У обтянутых кожей сидений появилась ромбовидная отстрочка. Обивка дверей стала мягче и симпатичнее.
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Мониторы в передних подголовниках стали крупнее, а их разрешение выросло с 800 × 480 до 960 × 540 пикселей.
Урчит мотор вкусно, но где-то далеко и очень тихо. Даже когда давлю газ в пол и меня впечатывает в спинку, разговариваю с сидящими во втором ряду не повышая голоса.
По ровной дороге QX80 плывет мягко и степенно благодаря перенастроенным амортизаторам и особенной версии шин Bridgestone Dueler H/T. Специально для Infiniti выпускают вариант с мягкими боковинами — их прямиком отправляют на конвейер. Размерность шин прежняя — 275/50 R22, и внешне их не отличить от обычного Дюэлера из магазина.
Впрочем, падишахом я чувствую себя лишь до тех пор, пока колеса не выкатываются на щербатый асфальт с бесконечными заплатками. Каждую латку Infiniti доносит до меня через сиденье, на гребенке машину потряхивает. Стоило ли изобретать колесо? Тот же Lexus предлагает более практичную 18‑дюймовую обувь.
Внедорожный арсенал прежний: интегрированная рама, четверть метра дорожного просвета и полный привод с электронной муфтой в приводе передних колес и имитацией блокировки межосевого дифференциала. Есть и понижающий ряд, который автоматически отключается на скорости выше 40 км/ч.
Режимы выбираю посредством шайбы. В автоматическом момент подается вперед при пробуксовке задних колес; в 4Н блокируется муфта, а в 4L включается «понижайка». Звучит солидно, однако блокировки заднего дифференциала, как на Лексусе, здесь нет, а на пересеченной местности я постоянно чиркаю висящим слишком низко номером о песок.
Самая интересная «фишка» — салонное зеркало, транслирующее изображение с камеры заднего вида. Благодаря ему слепых зон сзади просто нет. HDR-камера видит не только дорогу, но и обе обочины — избавляет от необходимости смотреть в боковые зеркала. Но нужно привыкнуть. Камера приближает объекты: в боковых зеркалах машины далеко, а в салонном — близко. А еще в этом умном зеркале не видишь пассажиров — очень необычное ощущение!
Конкуренты QX не исчезнут волшебным образом в «зазеркалье». Рестайлинговый QX80 не обойдет по продажам Lexus LX, но шансы улучшить положение есть. Infiniti ценят за монументальность и просторный салон — теперь это всё «обернуто» в симпатичный современный кузов. Да и не найти в этом премиальном квартале более доступную квартиру на колесах.
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Infiniti QX80: комплектации и цены
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Infiniti QX80 и конкуренты
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Комплектация
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Количество мест
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Цена, руб.
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Силовой агрегат
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Базовая цена, руб.
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Luxe
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7
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4 855 000
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Infiniti QX80
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5,6 л (405 л.с.), A7
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4 855 000
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Luxe ProActive
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7
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5 185 000
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6,2 л (426 л.с.), A8
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4 990 000
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Luxe
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8
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4 870 000
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Lexus LX 570
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5.7 л (367 л.с.), А8
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6 009 000
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Luxe ProActive
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8
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5 200 000
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4.6 л (309 л.с.), А6
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5 073 000
|В нем — как в просторной квартире в тихом районе
|Расход топлива? Лучше не спрашивайте!
Фото: Infiniti
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