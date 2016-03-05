По бездорожью по-богатырски: Toyota Land Cruiser 200 против конкурентов

Сможет ли Toyota Land Cruiser 200 одолеть новый Chevrolet Tahoe и модернизированный Ford Explorer Sport?

Соперники:

Ford Explorer Sport , бензиновый, 3,5 л (345 л.с.), 6-ступенчатый автомат, Sport, 3 399 000 руб. (здесь и далее цены указаны по состоянию на 22 января 2016 года)

, бензиновый, 3,5 л (345 л.с.), 6-ступенчатый автомат, Sport, 3 399 000 руб. (здесь и далее цены указаны по состоянию на 22 января 2016 года) Chevrolet Tahoe — бензиновый, 6,2 л (409 л.с.), 6-ступенчатый автомат, LTZ, 3 840 000 руб.

— бензиновый, 6,2 л (409 л.с.), 6-ступенчатый автомат, LTZ, 3 840 000 руб. Toyota Land Cruiser 200 — бензиновый, 4,6 л (309 л.с.), 6-ступенчатый автомат, Luxe Safety, 4 533 000 руб.

Картина маслом

Гляжу на наших героев, и перед глазами встают васнецовские «Три богатыря». В центре внимания, конечно же, Илья Муромец, самый почитаемый у нас богатырь, — Land Cruiser 200. По объемам продаж этот могучий вседорожник многократно опережает конкурентов на протяжении всей своей карьеры, а после недавнего рестайлинга имеет все шансы сохранить лидерство.

Сможет ли одолеть его Добрыня Никитич, то бишь свежий Chevrolet Tahoe? За ним тоже немало подвигов и легенд, да и сажень в его плечах не менее косая. В последнем своем поколении он стал еще больше, мощнее и, что крайне важно в нынешние времена, имеет привлекательную цену.

А по другую руку — Алеша Попович, он же Ford Explorer Sport. Не столь кряжистый, однако в ратном деле смел и удал. Росточком он пониже, но по длине-ширине не уступает другим богатырям. Почему мотор не V8? Так его «турбошестерка» выдает аж 345 «лошадок» — больше, чем у Ильи Лендкрузеровича!

Строевой смотр

38-Land-Cruiser_zr-03_16 Салон обновленной «двухсотки» проще всего опознать по девятидюймовому центральному дисплею.

Toyota Land Cruiser 200

Нынешнее поколение японского бестселлера дебютировало в 2007 году. В 2013‑м машину освежили, а прошлой осенью серьезно модернизировали: изменился дизайн, обновилась техническая начинка.

Двигатели:

бензиновый 4.6 (309 л.с.) — от 2 999 000 руб.

дизельный 4.5 (249 л.с.) — от 2 999 000 руб.

Интерьер «двухсотки» в ходе модернизации преобразился. Но — удивительное дело! — не скажешь, что он смотрится современнее прежнего. Лаконичный стиль остался при нем, и, даже поездив неделю, я не могу вспомнить салон в подробностях. Пожалуй, самая приметная деталь — крупный девятидюймовый экран высокой четкости. Из других примет времени — площадка для индукционной зарядки смартфона, система распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, система информирования об усталости водителя.

Салон оделся в более дорогие материалы, а особое благородство ему придает полуанилиновая кожа — этот сорт используется на автомобилях Lexus. Жаль, рукоятки передних дверей остались такими же миниатюрными — богатырской ладонью за них не возьмешься. На обзорность и прежде грех было жаловаться (тонкие стойки крыши, крупные зеркала, большая площадь остекления), а теперь еще и камеры кругового обзора появились.

53-Tahoe_zr-03_16 Стильный, богатый, уютный интерьер — один из козырей Tahoe.

Chevrolet Tahoe

Мировая премьера состоялась в 2013 году, однако до России американский богатырь добрался только год спустя. В Америке продается и длиннобазная версия Suburban.

Двигатель:

бензиновый 6.2 (409 л.с.) — от 2 990 000 рублей

Интерьер Tahoe поразил. Столь яркого, пышного, нарядного салона у полноприводных Chevrolet еще не было. Особенно интересно смотрятся приборы с квартетом второстепенных шкал над спидометром и тахометром. Удачно подобрано и цветовое сочетание: коричневая кожа, темно-шоколадный пластик, дерево. В Tahoe уютнее всего! Хотя качество сборки неидеально: великоваты зазоры между деталями, некоторые элементы интерьера люфтят…

Американизмы? Куда же без них! Вот электрорегулировка педального узла (полезная штука). А вот старорежимная кочерга автомата вместо привычного нам напольного селектора, — из-за нее левый подрулевой рычажок оказался перегружен функциями. За несколько дней я так и не успел запомнить, что к чему. Критики заслуживает и обзорность. За широкими стойками может запросто спрятаться малолитражка, камера заднего вида только одна, да и наружные зеркала хотелось бы покрупнее.

KUL_0276 В ходе недавнего обновления неудобные виртуальные кнопки на центральной консоли заменили обычными. Вращая шайбу, можно подстраивать машину под тип бездорожья.

Ford Explorer

Дебютировавший в 2011 году Explorer последнего поколения избавился от рамы и демультипликатора и, как это ни печально, перешел в разряд кроссоверов. В конце прошлого года на рынок вышла рестайлинговая версия.

Двигатели:

бензиновые: 3.5 (249 л.с.) — от 2 799 000 руб., 3.5 турбо (345 л.с.) — от 3 399 000 руб.

В отличие от соперников, в салон Эксплорера не забираешься, а садишься — сказывается меньшая высота кузова. Посадка за рулем легковая, а не вертикальная командирская. Но внутри Ford скромнее: нехитрая отделка и мрачноватая черная расцветка не добавляют оптимизма. Даже накладки «под карбон» и красная отстрочка на сиденьях и руле не в силах развеселить это темное царство. Зато к эргономике никаких вопросов.

Второй ряд Tahoe удивил. Вместо сплошного дивана в нем установлены два раздельных кресла, как в седане представительского класса.

По простору Tahoe не может тягаться с длинными седанами, но уровень оснащения хорош: индивидуальные подлокотники, обогрев сидений, свой блок управления микроклиматом, две розетки (на 12 и 230 В) и даже мультимедийная система с потолочным экраном. Есть и третий ряд. Проход к нему нетруден, однако на «багажных» местах тесно, сидеть приходится почти на полу.

То ли дело третий ряд Форда! Здесь человеческая посадка и запаса пространства заметно больше. По крайней мере, при росте 181 см я расположился нормально.

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А ведь Ford ниже, чем Chevrolet! Чудеса… Во втором ряду не теснее, чем в Tahoe, но отсутствие центрального подлокотника и потолочных ручек в машине этой ценовой категории вызывает недоумение.

Land Cruiser 200 нам достался в пятиместном исполнении. И если уж ехать пассажиром, то в Тойоте! Здесь уютнее всего: диван отлично спрофилирован, а среднее место и вовсе самое комфортное на моей памяти. Еще бы мéста для ступней побольше, и был бы совсем кайф. Диван сдвигается вперед-назад, а спинки регулируются по углу наклона. И только на «крузак» устанавливается четырехзонный климат-контроль. Дефлекторов не счесть: дует в колени, из потолка, из дверной стойки. Замерзнуть шансов нет! Привередливые посетуют лишь на то, что не предусмотрена розетка на 230 В — есть только 12‑вольтовая.

На поле брани

Даже прежний Tahoe поражал своим огромным «сердцем» (5.3 V8), но у машины нового поколения рабочий объем «восьмерки» и вовсе вызывает оторопь — 6,2 литра! Крутящий момент эпический — 623 Н·м. А вот отдача — всего 409 л.с. С такого объема можно снять куда больше.

Перевожу подрулевую кочергу в режим D — по коням! Но в сценарий тут же пришлось вносить коррективы: педаль газа чрезмерно задемпфирована и, чтобы сдвинуть Tahoe с места, приходится жать от души. А чуть передавил — резкий прыжок вперед. Неудобно, особенно на тесной парковке. Но если перед тобой оперативный простор, Chevrolet артиллерийским снарядом уносится вперед, оглашая окрестности низкочастотной канонадой. Кайф! Вот только при активном разгоне автомат порой переключается с изрядными рывками, а стрелка запаса топлива падает на глазах. Средний расход составил 25 л/100 км.

Под капотом Тойоты трудится более скромный мотор 4.6 V8, который выдает лишь 309 л.с. А поскольку Land Cruiser 200 на полцентнера тяжелее Tahoe, неудивительно, что ускоряется он не столь шустро — мурашки по коже уже не бегут. Тем не менее эти машины за разгонную динамику получили одинаковые оценки, поскольку управлять разгоном Тойоты гораздо удобнее: автомат настроен логичнее и интеллигентнее, нет нужды приноравливаться к акселератору.

А больше всего на прямиках понравился Explorer Sport. Тяги «турбошестерки» хватает в любых ситуациях, автомат работает прекрасно, плюс наименьшая масса — при параллельном старте Ford легко уезжает от соперников. Не сомневаюсь в заявленных 6,4 секунды разгона до сотни. При этом «голубой овал» наименее прожорлив (17 л/100 км), а заправлять его можно «девяносто вторым» бензином. И по части управляемости Explorer Sport хорош. Охотно заныривает в повороты и крепко стоит на дуге, руль не лишен обратной связи. Сразу понятно, что асфальт — родная стихия Форда. А вот на бездорожье он выступил не столь уверенно, о чем отдельно повествует Максим Гомянин.

В виражах LC200 не так расторопен. Но небезнадежен! Да, руль пустой, а крены глубоки, но траекторию «крузак» держит мертвой хваткой и после серии S‑образных связок не сильно отстает от Форда.

Tahoe же маячит где-то в зеркалах заднего вида. Ему вообще претит быстрое маневрирование: реакции на повороты руля заторможенные, огромный кузов качается вдоль и поперек. И плавность хода далека от идеала: Chevrolet брыкается на стыках-трещинках и остро вздрагивает на более крупных неровностях. Вальяжная езда? Только на идеальном асфальте!