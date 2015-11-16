Оператив ЗР: топим в снегу обновленный Toyota Land Cruiser

Тест-драйв, главным героем которого стал обновленный вседорожник Toyota Land Cruiser 200, смело может претендовать на звание «Экстрим года». После таких испытаний на снежной целине, каким подвергся автомобиль на Урале, кажется, что LC 200 может почти все.

Toyota LandCruiser 2002 Toyota Land Cruiser 2016

Повод: обновление вседорожника Toyota Land Cruiser 200.

Место действия: Урал, Россия.

Впечатления: это был, пожалуй, самый экстремальный тест-драйв года. С погодой повезло не очень: ночной снегопад за считаные часы превратил лесовозные грунтовки в непроходимые для обычных машин направления. Потому первым в колонне шел автомобиль, подготовленный для оффроудных соревнований, и пробивал колею в снегу. За ним — вереница обновленных Toyota Land Cruiser 200. Обычных вседорожников, которые уже сейчас можно купить у дилеров марки. Никакой спецподготовки.

В один из дней мы преодолели меньше десятка километров часов за пять. Но ведь проехали! Пусть и c помощью лопат, живой силы экипажей и техничек, которые выдергивали застрявшие в глубоком снегу машины. После таких приключений кажется, что LC 200 может почти все.

Toyota LandCruiser 2003 Toyota, подготовленная для оффроудных соревнований, пробивает путь в снегу.

Toyota, подготовленная для оффроудных соревнований, пробивает путь в снегу.

Эти события достойны отдельного рассказа, который я обязательно напишу (фото, которые делали участники тест-драйва, выложены на Facebook с хэштегом #ИспытаниеЛегенды), пока же поговорим об изменениях автомобиля. «Крузер» получил массивную решетку радиатора, из-за которой стал смотреться как-то злее. Изменили также переднюю оптику, задние фонари и бамперы.

Внутри — основательно переработанная передняя панель. В центре появился 9-дюймовый цветной сенсорный монитор, на центральном тоннеле — беспроводная зарядка для телефонов. Изменили и панель приборов. Теперь тут 4,2-дюймовый экран в центре.

Есть система кругового обзора, состоящая из четырех камер, — она оказалась незаменимой на бездорожье. Динамическая разметка позволяет увидеть, как стоит колесо в колее. С помощью широкоугольной камеры можно заглянуть под колеса автомобиля. Это полезно при преодолении подъема.

Toyota LandCruiser 2001 Toyota Land Cruiser 2016. Общими усилиями вытаскиваем застрявший автомобиль.

Общими усилиями вытаскиваем застрявший автомобиль

Бензиновый 4,6-литровый мотор мощностью 309 сил остался прежним, а вот дизелю 1VD-FTV прибавили «лошадок». Тем не менее, как и раньше, он находится в выгодном для налогоплательщика диапазоне — 249 л.с. Экологический класс мотора повышен до Евро-5. Это стало возможным за счет установки в системе выпуска сажевых фильтров (DPF).

Оба агрегата работают в паре с прежним 6-ступенчатым «автоматом» — 8-ступенчатая трансмиссия для LC 200 не предусмотрена. Пока это прерогатива премиального Lexus LX 570.

Пятиместная версия автомобиля оснащается дополнительным топливным баком объемом 45 л. То есть суммарно вы сможете залить 138 л топлива, что позволит на машине с бензиновым V8 проехать без дозаправки порядка 1200 км. Семиместные модификации и версии с люком дополнительного бака лишены, поскольку в таком случае разрешенная максимальная масса машины превышает 3,5 тонны. А это уже другая категория транспортных средств.

Toyota_LandCruiser200_075 Toyota Land Cruiser 2016

Диаметр тормозных дисков увеличен до 354 мм, плюс полностью перенастроена гидравлика управления тормозными механизмами.

Цены на обновленный Land Cruiser начинаются от 2 999 000 руб. за пятиместный вариант с бензиновым либо дизельным двигателем. Стоимость семиместной версии стартует от 4 198 000 руб. за машину с бензиновым мотором, с дизельным — от 4 334 000 руб.

Перспективы: с рестайлингом они не изменились. Культовый автомобиль, мечта многих, таковым он и останется. «Двухсотый» будут покупать, несмотря на кризис.

Toyota_LandCruiser200_101 Toyota Land Cruiser 2016

Оценка: конструкция машины не нова (напомним, что Toyota Land Cruiser 200 дебютировал вместе с Lexus LX в 2007 году), но потрясающе надежна, оттого LC 200 по праву заслужил народную любовь. ДНК модели — надежность и долговечность — с рестайлингом не исчезли. Ну а внедорожные возможности, как всегда, на высоте.

Переработанная панель приборов и новые электронные помощники помогут машине соответствовать современным веяниям. Так что потенциал старины «Ленд Крузера» еще далеко не исчерпан. Машина была, есть и будет популярна.

Подробности: ЗР, 2016, №1