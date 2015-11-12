Учимся выживать у Toyota Land Cruiser 200

Флагман Тойоты не просто большая машина и не понты — это в первую очередь серьезный вседорожник. Очередная модернизация — самая масштабная со времен премьеры в 2007 году — не затронула основополагающих добродетелей Toyota Land Cruiser 200: лонжеронная рама была, есть и будет. Проверять обновленный автомобиль на прочность Максим Гомянин отправился на заснеженный Урал.

00-Land-Cruiser200_zr-01_16 Модернизированный «двухсотый» получил новые капот, фары, противотуманки и решетку радиатора.

Toyota Land Cruiser 200. От 2 999 000 рублей. Модернизированный «двухсотый» получил новые капот, фары, противотуманки и решетку радиатора.

Toyota Land Cruiser 200 4.6 V8 | Toyota Land Cruiser 200 4.5d V8

Длина/ширина/высота/база 4950/1980/1955/2850 мм

4950/1980/1955/2850 мм Объем багажника (VDA) 909 л

909 л Снаряженная/полная масса 2785/3350 кг | 2815/3350 кг

2785/3350 кг | 2815/3350 кг Время разгона 0–100 км/ч 8,6 с | н.д.

8,6 с | н.д. Максимальная скорость 195 км/ч | 210 км/ч

195 км/ч | 210 км/ч Топливо/запас топлива АИ-95/93 л | ДТ/93 л

АИ-95/93 л | ДТ/93 л Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл 18,2/11,4/13,9 л/100 км | н.д.

18,2/11,4/13,9 л/100 км | н.д. Двигатель : бензиновый, V8, 32 клапана, 4608 см³; 227 кВт/309 л.с. при 5500 об/мин; 439 Н·м при 3400 об/мин | дизельный, V8, 32 клапана, 4461 см³; 183 кВт/249 л.с. при 2800–3600 об/мин; 650 Н·м при 1600–2600 об/мин

: бензиновый, V8, 32 клапана, 4608 см³; 227 кВт/309 л.с. при 5500 об/мин; 439 Н·м при 3400 об/мин | дизельный, V8, 32 клапана, 4461 см³; 183 кВт/249 л.с. при 2800–3600 об/мин; 650 Н·м при 1600–2600 об/мин Трансмиссия полный привод; А6

«Двухсотый» чуть напрягся и сдернул со снежного бруствера потрепанный Hyundai Accent. Мужики, не один час махавшие одной лопатой на двоих, с облегчением вздохнули. Флагман Тойоты не просто большая машина и не понты — это в первую очередь серьезный вседорожник. Доказано заснеженными дорогами Урала.

Был, есть и будет

— Как можно ездить по таким дорогам на серийных машинах? Таких сугробов даже на Хоккайдо нет!

Японский инженер был в шоке. Да и я тоже. За Уральским хребтом с каждой минутой мело всё сильнее, и наши шансы пробиться на базу таяли на глазах вопреки крепчавшему морозу. Land Cruiser увязал по ступицы в снегу, но с бычьим упрямством пробивал путь к заветной «заимке». За пять часов мы преодолели лишь несколько километров, и скорость продолжала падать. Когда начало темнеть, мелькнула мысль: ну всё, ночуем в лесу!

03-Land-Cruiser200_zr-01_16 На передней панели — девятидюймовый сенсорный экран. Передняя панель модернизирована, подобраны новые материалы. Клавиши управления внедорожным потенциалом, аудиосистемой и микроклиматом сконцентрированы в трех зонах. У машин в топовых комплектациях есть беспроводная зарядка.

Передняя панель модернизирована, подобраны новые материалы. Клавиши управления внедорожным потенциалом, аудиосистемой и микроклиматом сконцентрированы в трех зонах. У машин в топовых комплектациях есть беспроводная зарядка.

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Стоило ли лететь за тридевять земель и рисковать здоровьем ради модернизированной «двухсотки»? Стоило! Нынешнее обновление — самое масштабное со времен премьеры машины в 2007 году. Кстати, параллельно обновился и премиальный собрат Lexus LX.

В модернизацию «крузака» вложили две трети стоимости разработки нового автомобиля. Основные инвестиции пошли на создание новой электронной платформы, без которой при обилии электроники не обойдешься. В частности, комплекс Toyota Safety Sense теперь включает шесть систем вместо прежних двух. Пока наш путь пролегал по асфальту, я оценил адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков, усталости водителя и автоторможения. Машина умеет снижать скорость до 15 км/ч, если водитель сам не нажмет педаль, — но автоматически остановиться пока не в состоянии. И на том спасибо! Над тормозами тоже поработали: диаметр передних тормозных дисков увеличен на 14 мм (до 354 мм), полностью перенастроена управляющая гидравлика: педаль стала информативнее, при интенсивном замедлении теперь практически нет клевков.

Главное — модернизация не затронула основополагающих добродетелей. Как сказал заместитель главного инженера Такаки Мизуно, «лонжеронная рама была, есть и будет». Сохранены неубиваемый бензиновый 309‑сильный мотор V8 и шестиступенчатый автомат. Дизель, оставшись в налоговыгодном диапазоне, прибавил 14 л.с. (теперь 249 л.с.) и отныне вписывается в рамки эконорм Евро‑5.

05-Land-Cruiser200_zr-01_16 Приборка посвежела, в центре — 4,2-дюймовый TFT-дисплей.

Приборка посвежела, в центре — 4,2-дюймовый TFT-дисплей.

В час по чайной

Обновленный дизель выдает более 600 Н·м крутящего момента. Здесь, посреди тайги, грамотно реализовать этот потенциал мне помогает передняя широкоугольная камера и функция «прозрачный капот». На большом мониторе видно, что творится под передним бампером и как повернуты колеса, а кроме того сюда можно добавить виды с боковых камер. Есть и креномер, не раз спасавший на снежных горках.

ТУРБОДИЗЕЛЬ: МОДЕРНИЗАЦИЯ

Было | Стало

Мощность 235 л.с. при 3200 об/мин | 249 л.с. при 3200 об/мин

235 л.с. при 3200 об/мин | 249 л.с. при 3200 об/мин Крутящий момент 615 Н·м при 1800–2200 об/мин | 650 Н·м при 1800–2200 об/мин

615 Н·м при 1800–2200 об/мин | 650 Н·м при 1800–2200 об/мин Экологический класс Евро-4 | Евро-5

Евро-4 | Евро-5 Сажевые фильтры в системе выпуска нет | есть

Кстати, а почему система выбора режимов движения Multi Terrain Select (MTS) не располагает режимом «снег»? Японец пообещал, что после столь тяжелого теста этот режим обязательно добавят.

А пока я аккуратно ползу в колее (дорога не позволяет ехать иначе), переключившись на «камни и грязь» и выбрав вторую скорость системы Crawl Control (всего их пять). У MTS появился режим Auto, который активируется автоматически, когда включен Crawl Control и водитель давит на газ. Электроника, собирая информацию с датчиков, сама решает, как работать активной противобуксовочной системе: меняет настройки акселератора, программу управления двигателем и коробкой. Уберешь ногу с газа — и MTS переходит в один из пяти ранее выбранных режимов движения. Но и самому плошать нельзя. Не успеешь вовремя крутануть руль и вернуть машину на путь истинный — тут же закапываешься в глубоком снегу по самые борта. Вперед уже никак! Поэтому селектор — в R, благо Crawl Control работает и при движении задним ходом. Коллеги спешились, активно подталкивают автомобиль, и я выбираюсь из сугроба.

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При желании Crowl можно отключить — но, как показала практика, копать придется дольше. Функция автоматического поддержания заданной скорости доказала свою эффективность, хоть я поначалу не доверял ей: сложные места предпочитал проскакивать ходом, уповая на постоянный полный привод с межосевым дифференциалом Torsen.

Черт, теперь перебрал с газом! Land Cruiser выставило поперек дороги, и задний бампер треснул, уткнувшись в дерево. Выталкивая машину, оставили на пятой двери вмятины от рук… Но главное, что снова ползем! Ни перегрева трансмиссии, ни отказов электроники. Вот так, метр за метром, «двухсотка», пусть и не без помощи лопат, тросов и «человекосил», доставила нас до пункта назначения. В Уральских горах она показала себя профессиональным инструментом для выживания.

Да что там горы! LC200 готов вытащить на себе и саму компанию Toyota. В кризисный 2015‑й на российском рынке Land Cruiser стабильно удерживал почти 50‑процентную долю в сегменте себе подобных. Рамных вседорожников становится всё меньше, но LC200 по-прежнему пробивает свою колею. И останавливаться не собирается.

ПЛЮСЫ: Авторитетный, вместительный, с отменной проходимостью МИНУСЫ: Нужны хотя бы пара разъемов USB и центральный дисплей с более продвинутой графикой

ЭКОПЛЮС

Пятиместная бензиновая машина начиная с комплектации Элеганс имеет дополнительный топливный бак на 45 литров. Заливная горловина общая, перекачка топлива между баками происходит автоматически. Суммарных 138 литров бензина хватает на 1200 километров. На семиместных версиях и на дизельных модификациях второго бака нет: с ним полная масса автомобиля превысила бы 3,5 тонны и Land Cruiser угодил бы в категорию грузовиков. Впрочем, турбодизель 1VD-FTV и так весьма экономичен. Он получил иной электронный блок управления и пару сажевых фильтров, что позволило не только снизить расход топлива и увеличить мощность, но и поднять экологический класс мотора до Евро‑5. Последнее важно, поскольку в России повышают экостандарты и сертификация автомобилей под нормы Евро‑4 вскоре станет невозможна.