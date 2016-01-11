Обновленный Lexus LX: откапываем короля

Ну о чем я думал, съезжая в день тест-драйва с асфальта в песок ради банальной фотографии с верблюдом?! Как теперь вызволить Lexus LX, засевший по самые пороги в Аравийской пустыне? Вокруг-то — ни души!

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Модернизированный вседорожник Lexus LX. Цена — от 4 999 000 рублей.

Lexus LX 570/Lexus LX 450d

Длина/ширина/высота/база 5065/1980/1910/2850 мм

5065/1980/1910/2850 мм Объем багажника (VDA) 701 л

701 л Снаряженная/полная масса 2585–2815/3350 кг

2585–2815/3350 кг Двигатель: бензиновый , V8, 32 клапана, 5663 см³; 270 кВт/367 л.с. при 5600 об/мин; 530 Н·м при 3200 об/мин / дизельный , V8, 32 клапана, 4461 см³; 200 кВт/272 л.с. при 3600 об/мин; 650 Н·м при 1600–2800 об/мин

, V8, 32 клапана, 5663 см³; 270 кВт/367 л.с. при 5600 об/мин; 530 Н·м при 3200 об/мин / , V8, 32 клапана, 4461 см³; 200 кВт/272 л.с. при 3600 об/мин; 650 Н·м при 1600–2800 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 7,7 с / 8,6 с

7,7 с 8,6 с Максимальная скорость 220 км/ч / 210 км/ч

220 км/ч 210 км/ч Топливо/запас топлива АИ-95/93 л / ДТ/93 л

АИ-95/93 л ДТ/93 л Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл 20,2/10,9/14,4 л/100 км / 11,2/8,5/9,5 л/100 км

20,2/10,9/14,4 л/100 км 11,2/8,5/9,5 л/100 км Трансмиссия полный привод; А8 / полный привод; А6

Хорошо сидим

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А ведь меня предупреждали о коварности барханов. Поверхность выглядит плотной, но стоит чуть потревожить «плодородный слой», как они мигом затягивают в свой плен. Я измучил систему Multi-terrain Select, согласующую работу электронных помощников и тормозных механизмов, — начинал с режима «песок» и закончил «камнями и грязью». Бесполезно! Не помог и новоиспеченный интеллектуальный режим Auto. Естественно, давно заблокирован межосевой дифференциал и включен понижающий ряд — но что толку?

А может, приподнять кузов, чтобы сняться с якоря? Благо гидропневматическая подвеска 4 Wheel-AHC позволяет это сделать. Когда мы встали, вежливая пневматика опустила LX на 150 мм — для удобства входа-выхода. Давлю кнопку: LX приподнимает переднюю ось на 50 мм, а заднюю — на 60 мм, увеличивая и без того солидный 225‑миллиметровый дорожный просвет.

Lexus, словно верблюд, привстал с колен, и я наблюдаю за процессом благодаря камерам кругового обзора. Отныне Multi-terrain Monitor не только дает панорамный обзор, но и заглядывает под днище. А передняя камера и вовсе поворотная. Благодаря этому картинка на дисплее всегда горизонтальная и водитель лучше чувствует положение автомобиля. Но толку-то от этого кино сейчас ноль.

К счастью, сотовая связь здесь берет: позвонил — и помощь уже спешит.

Новая прошивка

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А как хорошо всё начиналось! На раскаленных авеню Дубая падкий на всё блестяще-масштабное и шикарно-кичливое местный люд жадно провожал глазами бегущие полоски светодиодов в фарах и громадную фальшрадиаторную решетку, которая вот-вот проглотит идущую впереди легковушку.

Рестайлинг? Производитель настаивает на том, что это «новая модель». Истина где-то посередине. Агрегаты LX по-прежнему покоятся на мощной раме, а в облике машины угадывается и предок образца 2007 года, и его модернизированная версия образца 2012‑го. Тем не менее нетронутых деталей на стальном теле не осталось, мало что напоминает о прежней машине и в салоне.

В одной из версий интерьер выполнен в потрясающем сочетании бежевой кожи и матового орехового дерева. Более достойной и стильной отделки я не видел ни в одном Лексусе. При этом по давней самурайской традиции подушка сиденья, даром что оно с новым профилем, коротковата. Да и регулировка поясничного упора по высоте отсутствует — и это, увы, не исправить электрорегулировками по десяти параметрам.

Возраст накладывает технологические ограничения, поэтому LX не удалось оснастить доводчиками дверей — при том что они есть в арсенале главных конкурентов. Управление мультимедиасистемой требует привыкания, а джойстиком Remote Touch нет-нет да и промахнешься мимо нужного пункта меню — непросто с ним на ходу.

01-Lexus-LX_zr-01_16 Lexus LX

В японских машинах даже самого высокого уровня частенько чувствуется легкая несогласованность некоторых решений. Вот и сейчас мне кажется, будто блок климат-контроля проектировала лаборатория Х, над мультимедиа работали специалисты Y, а над интерфейсом ездовых функций колдовала бригада Z. По отдельности всё функционирует отлично, но ощущения единого целого недостает.

Впрочем, эти придирки меркнут на фоне приятных новостей. Например, четырехзонный климат-контроль Climate Concierge с 28 дефлекторами согласует работу кондиционера с обогревом и вентиляцией сидений, причем снабжен датчиками в задних сиденьях: если во втором ряду никого нет, то зачем зря тратить энергию? Очень кстати и десятидюймовый цветной проекционный дисплей, выдающий среди прочего навигационные подсказки на лобовое стекло. По-иному оформленная передняя панель хвастается алюминиевыми часами и 12,3‑дюймовым дисплеем, который умеет транслировать разные изображения для водителя и для переднего пассажира. Сиденья второго ряда снабдили электроприводом, сдвигающим их вперед-назад на 89 мм, а развлекают путешественников пара мониторов высокой четкости с диагональю 11,6 дюйма и аудиосистема Mark Levinson, образующие аналог домашнего кинотеатра версии 5.1.