Обновленный Ford Explorer: пришпориваем тучного коня

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09-Ford-Explorer_zr-01_16
Ford Explorer | Ford Explorer Sport
- Длина/ширина/высота/база 5019/1988/1788/2860 мм
- Объем багажника (VDA) 595/2313 л
- Снаряженная/полная масса 2181/2803 кг | 2223/2858 кг
- Двигатель: бензиновый, V6, 24 клапана, 3496 см³; 183 кВт/ 249 л.с. при 6500 об/мин; 346 Н·м при 4000 об/мин | бензиновый, V6, 24 клапана, 3496 см³; 254 кВт/345 л.с. при 5700 об/мин; 475 Н·м при 3500 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 8,7 с | 6,4 с
- Максимальная скорость 183 км/ч | 193 км/ч
- Топливо/запас топлива АИ-92-95/70,4 л
- Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл 14,9/8,8/11,0 л/100 км | 17,3/9,4/12,3 л/100 км
- Трансмиссия полный привод; А6
Въедливый Вадим Никишев уверенно продолжил загибать пальцы: вспомнил про сенсорные кнопки с двухсекундным откликом, про ручную регулировку рулевой колонки (хотя педальный узел снабжен сервоприводом) и про неудобную клавишу ручного переключения передач, которую примостили на рычаге автомата. В довершение своей тирады Вадим заявил, что столь большая машина обязана быть просторнее внутри.
Так вот, поездив на модернизированном Эксплорере, я пришел к выводу, что перечисленные ребятами недочеты фордовцы исправили!
Было — стало
02-Ford-Explorer_zr-01_16Центральная консоль избавилась от виртуальных кнопок — им на смену пришли традиционные. Панель приборов осталась прежней. Впрочем, она еще не успела состариться!
Косметическая операция прошла успешно: переднему бамперу срезали нижнюю «губу», а фары прозрели — от былой тусклости не осталось и следа. Дальний свет по-прежнему галогеновый, а ближний стал светодиодным. Подошел к водительской двери — и щелкнули замки: наконец-то Explorer обзавелся бесключевым доступом. Сенсорные кнопки на центральной консоли заменены обычными, удобными. Вместо замка зажигания — кнопка Start/Stop. Длина подушек передних кресел не изменилась, но бороться с усталостью поможет массажер с семью пневматическими камерами. За многое придется доплачивать, но уже в базе — электрообогрев лобового стекла, камера заднего вида с омывателем и обогреваемый руль с электрорегулировкой, передний парктроник, датчик дождя, адаптивный круиз-контроль и более продвинутый самопарковщик, который способен поставить машину не только параллельно, но и перпендикулярно. Благодаря более тонким спинкам передних кресел пассажиры второго ряда получили дополнительные 36 мм в коленях. Еще одним бонусом стали более емкие кармашки в дверях. Самый новаторский шаг — заимствование у Mondeo надувных ремней безопасности, которые уменьшают нагрузку на грудную клетку, шею и голову.
А вот железо прежнее. Приятно бурчащая 3,5‑литровая «шестерка» мощностью 249 л.с. уверенно разгоняет этот массивный айсберг. На спидометре уже сотня, а в салоне тишь да гладь — дополнительная шумоизоляция делает свое дело. Если жаждешь эмоций, нужно брать версию Explorer Sport с 345‑сильной «турбошестеркой» 3.5. Шестиступенчатый автомат по-прежнему настроен под вальяжную езду — переключается мягко, с ленцой и не дает стрелке тахометра пройти даже половину пути до красной зоны. Вместо неуклюжей кнопки на рычаге появились подрулевые лепестки: удобно!
YAKU3308В том, что задний бампер, фонари и пятая дверь изменились, можно убедиться, лишь поставив рядом прежний Explorer
ПЛЮС: Он избавился от многих детских болезней… МИНУС: …но совершенством всё же не стал
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