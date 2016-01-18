Обновленный Ford Explorer: пришпориваем тучного коня

Фордовцы провели серьезную работу над адаптацией Эксплорера под чаяния россиян. Модернизация явно пошла автомобилю на пользу — тест-драйв показал, что Ford Explorer избавился от многих детских болезней.

Ford Explorer
Ford Explorer

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09-Ford-Explorer_zr-01_16

09-Ford-Explorer_zr-01_16
Ford Explorer обновился и продается по цене от 2 799 000 рублей.

Ford ExplorerFord Explorer Sport

  • Длина/ширина/высота/база 5019/1988/1788/2860 мм
  • Объем багажника (VDA) 595/2313 л
  • Снаряженная/полная масса 2181/2803 кг | 2223/2858 кг
  • Двигатель: бензиновый, V6, 24 клапана, 3496 см³; 183 кВт/ 249 л.с. при 6500 об/мин; 346 Н·м при 4000 об/мин | бензиновый, V6, 24 клапана, 3496 см³; 254 кВт/345 л.с. при 5700 об/мин; 475 Н·м при 3500 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч 8,7 с | 6,4 с
  • Максимальная скорость 183 км/ч | 193 км/ч
  • Топливо/запас топлива АИ-92-95/70,4 л
  • Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл 14,9/8,8/11,0 л/100 км | 17,3/9,4/12,3 л/100 км
  • Трансмиссия полный привод; А6
Перед знакомством с Эксплорером образца 2016 года я попросил коллег, которые хорошо знакомы с дореформенной машиной, назвать по три наиболее ярких недостатка. Александр Виноградов ответил моментально, причем даже перевыполнил норму. Он пожаловался на слабый ближний свет, на низко висящий бампер, который легко оторвать на бездорожье, на короткие подушки передних кресел (в дальних поездках ноги затекают), а еще на то, что флагманский вседорожник не имеет таких обыденных вещей, как датчик дождя и обогрев лобового стекла.

Въедливый Вадим Никишев уверенно продолжил загибать пальцы: вспомнил про сенсорные кнопки с двухсекундным откликом, про ручную регулировку рулевой колонки (хотя педальный узел снабжен сервоприводом) и про неудобную клавишу ручного переключения передач, которую примостили на рычаге автомата. В довершение своей тирады Вадим заявил, что столь большая машина обязана быть просторнее внутри.

Так вот, поездив на модернизированном Эксплорере, я пришел к выводу, что перечисленные ребятами недочеты фордовцы исправили!

Было — стало

02-Ford-Explorer_zr-01_16

02-Ford-Explorer_zr-01_16Центральная консоль избавилась от виртуальных кнопок — им на смену пришли традиционные. Панель приборов осталась прежней. Впрочем, она еще не успела состариться!
Центральная консоль избавилась от виртуальных кнопок — им на смену пришли традиционные. Панель приборов осталась прежней. Впрочем, она еще не успела состариться!
Центральная консоль избавилась от виртуальных кнопок — им на смену пришли традиционные. Панель приборов осталась прежней. Впрочем, она еще не успела состариться!

Косметическая операция прошла успешно: переднему бамперу срезали нижнюю «губу», а фары прозрели — от былой тусклости не осталось и следа. Дальний свет по-прежнему галогеновый, а ближний стал светодиодным. Подошел к водительской двери — и щелкнули замки: наконец-то Explorer обзавелся бесключевым доступом. Сенсорные кнопки на центральной консоли заменены обычными, удобными. Вместо замка зажигания — кнопка Start/Stop. Длина подушек передних кресел не изменилась, но бороться с усталостью поможет массажер с семью пневматическими камерами. За многое придется доплачивать, но уже в базе — электрообогрев лобового стекла, камера заднего вида с омывателем и обогреваемый руль с электрорегулировкой, передний парктроник, датчик дождя, адаптивный круиз-контроль и более продвинутый самопарковщик, который способен поставить машину не только параллельно, но и перпендикулярно. Благодаря более тонким спинкам передних кресел пассажиры второго ряда получили дополнительные 36 мм в коленях. Еще одним бонусом стали более емкие кармашки в дверях. Самый новаторский шаг — заимствование у Mondeo надувных ремней безопасности, которые уменьшают нагрузку на грудную клетку, шею и голову.


А вот железо прежнее. Приятно бурчащая 3,5‑литровая «шестерка» мощностью 249 л.с. уверенно разгоняет этот массивный айсберг. На спидометре уже сотня, а в салоне тишь да гладь — дополнительная шумоизоляция делает свое дело. Если жаждешь эмоций, нужно брать версию Explorer Sport с 345‑сильной «турбошестеркой» 3.5.

Шестиступенчатый автомат по-прежнему настроен под вальяжную езду — переключается мягко, с ленцой и не дает стрелке тахометра пройти даже половину пути до красной зоны. Вместо неуклюжей кнопки на рычаге появились подрулевые лепестки: удобно!

YAKU3308

YAKU3308В том, что задний бампер, фонари и пятая дверь изменились, можно убедиться, лишь поставив рядом прежний Explorer
В том, что задний бампер, фонари и пятая дверь изменились, можно убедиться, лишь поставив рядом прежний Explorer
В том, что задний бампер, фонари и пятая дверь изменились, можно убедиться, лишь поставив рядом прежний Explorer

Руль легкий (особенно в околонулевой зоне), но в поворотах реактивное усилие приятно нарастает — всегда понимаешь, что происходит с передними колесами. Explorer научили самостоятельно подруливать на небольшие углы, чтобы помочь зазевавшемуся водителю удержаться в своей полосе, но на снежной каше зимней дороги система удержания в полосе работает через раз. По покрытому оспинами асфальту Explorer катит мягко и безмятежно, словно ему постелили ковровую дорожку. Перестаешь суетиться перед каждой выбоиной: энергоемкая подвеска и 20‑дюймовые колеса (их ставят на все версии, кроме базовой) столь уверенно скругляют неровности, что до сидений добираются лишь легкие толчки. Отличный автомобиль для российских дорог!

И все же я не растеряюсь, если перед очередным обновлением Эксплорера меня попросят назвать три недостатка. Огорчает отсутствие человеческой площадки для отдыха левой ноги и штатной защиты моторного отсека. А еще смущают рассчитанные на корпулентных людей кресла с мудреной настройкой массажера. Надеюсь, однажды кто-то из коллег напишет, что названные мной недочеты устранены.
ПЛЮС: Он избавился от многих детских болезней…

МИНУС: …но совершенством всё же не стал
Обновленный Ford Explorer: пришпориваем тучного коня
Обновленный Ford Explorer: пришпориваем тучного коня
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Отзывы о Ford Explorer (1)

Ford 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Привет!Странно как то!У нас это роскошь!А в штатах на таких сараях бабушки пенсионерки за хлебом в гипермаркеты гоняют!А виной всему самое лучшее транспортное налогообложение!Да и зарплаты у нас самые большие в Европе!Нам весты в три- дорого зато втюхивают!И уже прям в наглую просят за это один м...

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