Покупаем Ford Mondeo: вау-эффект

Ford Mondeo, от 1 099 000 руб., оптимальная версия от 1 229 000 руб., КАР от 9,81 руб./км

Все у него как будто для этого есть. Во-первых, Mondeo — это красиво. Во-вторых — это еще и много: по длине кузова и колесной базе Ford превосходит Сamry. Так что маркетологи «Голубого овала» могли бы не скромничать и оформлять прописку своего подопечного не в среднем, а в бизнес-классе. В-третьих, преимущества новичка не ограничиваются эффектной внешностью, представленной в любимых в России больших масштабах. Mondeo в большинстве шоу-румов представлены в богатейшей комплектации — в коже, с обилием электроприводов и красочных цветных экранов. Глядя на все это, уже можно потянуться за кошельком.

Технические изыски усиливают первые приятные впечатления. Это в Европе по тамошней моде новый Mondeo продают… даже с литровым мотором . У нас же двигатели 1.6, 2.0 и даже 2.3 литра — все оставлены в прошлом. Ныне базовым силовым агрегатом стал мотор 2.5 л и 6-ступенчатый «автомат». А хороший менеджер вам наверняка поведает, что Mondeo по-прежнему построен на «тележке», родственной благородной Volvo S80. Для владельца машины демократичной марки, опять-таки, повод для гордости. Наконец, в США, где нынешний Mondeo под именем Fusion продается почти три года, он уступает в популярности только Сamry.

Однако если все так действительно замечательно, то почему Ford все же не спешит ставить рекорды продаж в России? Чтобы ответить на этот вопрос, начнем мы, как водится, с цены

1_Ambiente_Trend

Ambiente/Trend. Сенсорный экран можно заказать начиная с оптимальной версии Trend. В пакете «Техно» это удовольствие стоит 59 000 руб. Однако прежде обязательно оцените эргономику штатной центральной консоли

Какой выбор?

Сравнивать нынешний базовый Ambiente 2.5 AT за 1 099 000 надо с прежним 2.3 AT. А ценник последнего вращался у отметки в миллион. С учетом обесценивания рубля подорожание не выглядит резким. Тем более что и Mondeo нынче другой. Щедрее стала база. «Весла» вместо задних электростеклоподъемников и отсутствие USB-розетки в магнитоле — эти недочеты канули в Лету. Правда, клавиша стояночного тормоза едва ли станет всеми приветствуемым новшеством. С другой стороны, Mondeo положена система помощи на подъеме. Проблем с переменой привычек в управлении быть не должно.

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Казалось бы, стоит докупить в Ambiente красивые диски, «зимний пакет» и парктроник, как Mondeo за 1,17 миллиона становится вполне рабочей конягой. В общем, да. На роль автомобиля-такси такой сгодится. Однако считать его удобной семейной машиной, тем более хорошей персоналкой, не стоит. Отсутствие климат-контроля, заднего подлокотника, полиуретановый руль, дешевый монохромный дисплей приборной панели — все эти недостатки малой кровью не исправить. Немаловажно и то, что Ambiente выделяют неокрашенные накладки порогов и юбки бамперов. Такой «прикид» подходит для бюджетного кроссовера, но для большого солидного седана это уже моветон.

Свобода выбора невелика и по части цвета кузова. Европейская палитра у нас урезана на треть.

Trend же устраняет недостатки базы и делает гораздо шире выбор опций. Mondeo, признаться, очень идут диски на дюйм больше базовых — шестнадцатых. Такие будут вашими за 16 000 руб. Пакет Trend+ (обогрев руля, тонировка и парктроник по кругу) тоже был бы очень кстати. Это еще 35 000 руб. Рачительный владелец на этом наверняка и остановится. Итого Ford потребует 1,28 миллиона. Берем? Не спешите.

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Есть вариант не намного дороже, зато интересней в электронной начинке, оформлении приборов и центральной консоли. Речь о Titanium за 1 329 000 руб. Этот автомобиль адресован, прежде всего, тем, кому мила магнитола с сенсорным дисплеем и голосовым управлением. Вот оно — запланированное продавцом приятное удивление покупателя — тот самый вау-эффект. Не поскупились в Titanium на охранную сигнализацию, доступ без ключа и автомат управления дальним светом. Все по делу.

Другой вопрос, что у сенсорного экрана свои «тараканы», требующие приручения, а 9-дюймовая оптитронная приборная панель хотя и эффектна, но по читаемости уступает обычной — с аналоговыми указателями. Словом, выбор между Trend и Titanium зависит не столько от бюджета, сколько от ваших предпочтений в эргономике сервисных функций.

Не постигнут такие муки только тех, кто настроен на покупку турбомотора. Тут Titanium оказывается входным билетом. Жаль, познать все преимущества такого двигателя можно только за лишние 140 000 руб. Короткий же, как правило, тест-драйв у автосалона сделать этого не позволяет.

Наконец, топовая Titanium+ — это выставка достижений. Надувные задние ремни безопасности, обогрев дивана, динамические светодиодные фары … Персоналка получается что надо. За свои кровные, правда, покупать такую накладно — 1,7 миллиона. Иные премиумы среднего размерного класса сегодня еще можно найти дешевле.

Ford Mondeo, от 1 099 000 руб., оптимальная версия от 1 229 000 руб., КАР от 9,81 руб./км Titanium

Titanium

Cнаружи и внутри

Вам нравится разверзнутая а-ля Aston Martin пасть решетки радиатора, узкие фары и длинный, под пять метров, кузов? Если да, то полдела, чтобы вас подкупить, Ford уже сделал. Прежде такой аристократичной серьезности не было и в помине. Впрочем, с практической точки зрения большие габариты автомобиля — первое, что мешает на тесной парковке. Плохо также, что нет молдингов на дверях. С ними следы на деталях от соседей по стоянке были бы незаметнее.

Отныне кузов поднят над землей повыше . Раньше Mondeo норовил поцеловать бампером любой мало-мальски выступающий бордюр. Теперь его красивый нос отделяют от планеты почти 22 сантиметра. Тротуарных камней такой высоты, к счастью, немного. Правда, и талантов «паркетника» от машины не требуйте. Под пластиковой защитой картера я намерил 15 см. Это не лучше, но и не хуже, чем у многих седанов.

Шагрени на краске, неровности в сварке искать бесполезно — их нет. У меня вопросы вызвали лишь не везде равномерные зазоры кузовных панелей и крепление крышки багажника. Последняя заметно покачивается на больших серповидных петлях. Здесь большая жесткость конструкции явно бы не помешала. В целом же автомобиль производит впечатление седана и агрессивного, и номенклатурного. Неспроста его уже можно увидеть с чиновничьими номерами и спецсигналами.

JL-8523 Диван и выглядит респектабельно, и достаточно просторен. Правда, с оговоркой — удобно здесь только тем, чей рост не превышает 185 см

Диван и выглядит респектабельно, и достаточно просторен. Правда, с оговоркой — удобно здесь только тем, чей рост не превышает 185 см

Широкие задние двери распахиваются на большой угол, петли оснащены фиксаторами, задерживающими калитки в промежуточных положениях, а в темное время суток автомобиль услужливо освещает пространство перед входом. В интерьере же добродетель практичности заложена изначально. Плотную ткань кресел несложно очищать. С кожей это сделать еще легче. Как и подобает удобному автомобилю, внутри все в порядке с кармашками, тайниками, плафонами освещения, есть крючки для одежды. Начиная с Titanium Ford позволяет обзавестись диваном с обогревом, а Тitanium+ означает наличие вентиляции и массажера в передних креслах.

Жесткого, легко царапающегося пластика в отделке, увы, многовато. Карты дверей в районе карманов и накладки кресел потеряют лоск очень быстро. Однако, пожалуй, главный минус — Mondeo перестал быть самым просторным в среднем классе. Теперь людям выше 185 см на диване не комфортно — будут подпирать головой потолок. Можете, впрочем, сползти по подушке чуть вперед. Запас пространства до передних спинок это позволяет. Плохо также, что наклон заднего стекла стал чуть больше — этакое а-ля купе. От жаркого света пассажирам порой не спрятаться. Тонировку можно заказать заводскую, а вот солнцезащитные шторки Mondeo почему-то теперь не положены.

Что хорошо:

Широкий дверной проем

Обилие базовых средств безопасности и эйрбэги в ремнях на Titanium+

Розетки 12 B, 220 В и обогрев дивана

Вместительный, с мягкой отделкой перчаточный ящик

Регулировки сиденья пассажира по высоте и боковой поддержки

Породистая хищная передняя часть

Что плохо:

Легко царапающийся пластик в отделке дверей и кресел

Сильный наклон заднего стекла и необходимость защиты от солнца

Сложно доставать вещи из глубины багажника

Обивка петель, мешающая поднимать крышку подполья

Необходимость доплаты за полноразмерную запаску

Травмоопасные скобы замка капота

За рулем

Не обошлось без потерь и в багажнике. На замену параллелограммному механизму и пневмоопорам крышки пришли серповидные петли. Вместо полноразмерного колеса в подполье покоится узкая докатка. За широкую шину берут доплату в 5500 руб. Объем трюма в этом случае сократится до 429 литров. Раньше было на 64 «кубика» больше. Сам же по себе сундучок остался очень глубоким и с узковатым проемом.Передние кресла, которые удовлетворяют людей самого разного роста и веса, были у Mondeo и прежде. Таковыми сиденья остались и теперь. Это справедливо даже для Ambiente. А еще здесь цепкая обивка и достаточно плотная, но не чересчур настойчивая боковая поддержка. Особенно же хороши кресла из кожи и замши. Очень жаль, но даже в недешевом Titanium за них нужно доплачивать серьезную сумму — 110 000 руб. Бонусом, правда, получите их электропривод с памятью настроек, обогрев дивана и тонировку. Если Ford вы продолжаете считать демократом — это все равно дороговато.

С взаимным расположением руля, кресла, подлокотников, рычагов и педалей у Mondeo по-прежнему все хорошо. Не понравилось разве что излишнее обилие клавиш и кнопок на руле — два десятка на один «бублик».

Зато центральная консоль первых двух версий производит положительное впечатление. Помните блок климат-контроля седанов Volvo — тот, где кнопки распределения воздушных потоков скомпонованы в виде сидящего человечка? У Ambient и Trend этот узел сделан по той же идее. Экран бы сюда побольше: 4,2 дюйма маловато. Похоже, так исподволь нас с вами подталкивают к покупке более дорогой версии с медиасистемой Sony. Зрительно она выводит восприятие интерьера на совсем другой уровень. Однако в деталях не все так однозначно.

IMG_0128 1 Центральная консоль с сенсорным экраном и навигацией, кожано-замшевая отделка кресел, 9-дюймовый дисплей приборной панели — на фото все это выглядит лучше, чем в жизни. Стоит же такой набор от 1 478 000 руб.

Центральная консоль с сенсорным экраном и навигацией, кожано-замшевая отделка кресел, 9-дюймовый дисплей приборной панели — на фото все это выглядит лучше, чем в жизни. Стоит же такой набор от 1 478 000 руб.

Cервисных возможностей в таком борткомпьютере видимо-невидимо — от изменения цвета подсветки салона до голосового управления климат-контролем . В жизни же к большинству функций быстро начинаешь относиться, как к лишним наворотам смартфона. Вот, к примеру, навигация. Система вполне наглядна, заторы обучена заранее показывать. Зачет. Однако ввод каждой буквы пункта назначения занимает порой пару секунд, и логика поиска нужных улиц, особенно если они не в столице, а в Подмосковье, хромает.

Не беда, есть же голосовое управление. Увы, и оно работает не без огрехов. Говорите, к примеру: «Даев переулок» — система поймет вас на раз. А нужна какая-нибудь Новая Переведеновская улица… Затык. Приходится вещать не просто максимально разборчиво, но еще и отрывисто. У меня договариваться с этой электронной барышней часто так и не получалось. У коллеги — радиоведущего — результат оказался немногим лучше. Не «слышит» система сложных географических названий. Словом, себе бы я это «чудо» не купил. Даже простейшие навигаторы сегодня работают понятливей и сноровистей.

В остальном поводов для сожаления не так много. Высокая поясная линия заставляет оставлять больший запас по бокам машины, ограничена обзорность вперед и назад. Парктроник Mondeo нужен обязательно. А на перекрестках научитесь бойко выглядывать из-за очень широких передних стоек.

JL-8660 По меркам идеальной эргономики на руле приютили слишком много кнопок. Причем некоторые еще и дублируют функции друг друга

По меркам идеальной эргономики на руле приютили слишком много кнопок. Причем некоторые еще и дублируют функции друг друга

Что хорошо:

Удобный блок климат-контроля

Лепестки переключения АКП на 2.0T

Удобство кожано-замшевых кресел

Функция массажа в креслах Titanium+

Диапазоны регулировок руля и сиденья

Что плохо:

Перегруженный кнопками руль

Обогрев руля, включаемый через сенсорный экран

Неудобное ручное управление АКП на 2.5

Серьезные огрехи в работе голосовой системы управления

Ограничивающие обзорность широкие передние стойки

По дорогам и без них

Помните изюминку ходовых качеств прежнего Mondeo ? Правильно — азартная для крупной машины управляемость. Нынешний Ford эту особенность сохранил. Можно ездить максимально нагло, без подруливаний безошибочно заходить на дугу и радоваться чистому адекватному усилию на руле. Всем бы большим седанам такую управляемость!

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Это тем более приятно, когда замечаешь, что Ford демонстрирует в меру мягкую и вместе с тем энергоемкую подвеску. Вообще, когда едешь налегке, Mondeo предстает отличником ходовых качеств. И лишь с парой-тройкой пассажиров дивана он все же неидеален.

Выбоины нет-нет да и отзываются жестким ударом под кормой. Энергоемкость задних амортизаторов на ходе отбоя оставляет желать лучшего. Огрех, похоже, системный, появившийся в результате небольшого упрощения прежней многорычажной подвески

Благо общий уровень шума Mondeo не по классу низкий. Даже звук камешков в арках хорошо приглушен. Перфекционисты могут потратиться разве что на еще более добротный слой звукоизоляции для порогов.

На фоне боевитых качеств шасси мотор в машину просится соответствующий. Достойный рабочий объем базового двигателя обещает многое. На свет агрегат появился в 2007 году и был у нас известен по «Мазде-6» «доскайактивной» эпохи. «Японку» он возил с огоньком. А поклонники Ford его знают по «Куге» . Тут он, правда, слегка дефорсирован, перенастроен под Аи-92 и спарен с «автоматом» 6F35.

_P8B3659 Камера заднего вида точна и расторопна. Жаль, ее глазок не защищен от грязи

Камера заднего вида точна и расторопна. Жаль, ее глазок не защищен от грязи

Пока Mondeo погоняешь вполпедали, возможностей двигателя достаточно. Городские 60 км/ч машина набирает душевно. Однако уже после восьмидесяти заметен недостаток тяговитости. На засотенных же скоростях Ford ускоряется натужно, особенно с упитанными пассажирами. Управлять разгоном приходится «с запасом» — хорошенько прижать газ и ждать, пока «автомат» отсчитает пару ступеней вниз. Или использовать езду, как говорят, «на моменте» — прожимая педаль поласковей. Тем не менее вариант в 149 л.с. уже оказался самым востребованным. Многим, похоже, оказывается проще к нему привыкнуть, даже поменять манеру вождения, чем переплачивать за «турбу».

По мне же, когда за машину выкладываешь миллион и более, на любые компромиссы идти не хочется. Мотор 2.0T (199 л.с.) — это тот случай, когда жалеть о доплате не приходится. Цепной привод, облегченные блок и головка цилиндров, вечный чугунный коленвал с противовесами… Двигатель может быть и очень приятным горячительным, и необходимым релаксом. Именно таким удобством управления скоростью должен обладать послушный седан. Даже тот же «автомат» здесь уже не кажется заторможенным. Его снабдили главной парой чуть покороче, а со средних частот мотор радостно выдаст все свои 345 ньютон-метров.

Да и к созданию режима ручного управления АКП здесь явно были причастны не мальчики, не вылезающие из-за мониторов, а хорошие инженеры-испытатели. Манипулируя подрулевым лепестком, можно тормозить двигателем. На 2.5 эти же функции отдали неудобной клавише на рычаге «автомата».

Mondeo_hybrid_02 Чтобы раскрыть потенциал великолепно настроенного шасси, придется потратиться на версию с турбомотором

Чтобы раскрыть потенциал великолепно настроенного шасси, придется потратиться на версию с турбомотором

Что хорошо:

Возможность использования Аи-92

Баланс управляемости и комфорта

Сноровистая система автопарковки

Высокий по меркам седанов передний бампер

Автономный обогреватель для 2.0T

Управление скоростью и боевитый характер турбоверсий

Что плохо:

Шумная на ходе отбоя задняя подвеска

Отсутствие молдингов кузова и брызговиков колес

Задумчивость АКП версии 2.5 л

Не защищенная от грязи камера заднего вида

Большой (12–13 л) по современным меркам расход топлива

Динамка безнаддувной машины