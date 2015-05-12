Ford Mondeo: американская тушенка

Производство нового Ford Mondeo в России стартовало в апреле. Вот только модель эта новая для нас и европейцев — первые серийные машины сошли с испанского конвейера в конце прошлого года. Зато в США этот автомобиль продается уже без малого три года под именем Fusion. Примечательно, что выбор силовых агрегатов у нас больше американский, чем европейский.

Ford Mondeo Ford Mondeo: от 1 149 000 руб.

Ford Mondeo: от 1 149 000 руб.

Маркетологи Ford утверждают, что новый Mondeo должен войти в круг лидеров продаж не только в Европе, но и у себя на родине. Отчасти эти прогнозы уже сбылись: в Северной Америке Fusion по итогам прошлого года занял второе место в своем сегменте после многолетнего лидера тамошнего рынка, японской Toyota Camry.

В России ситуация похожая, но только отчасти: Camry тоже в фаворе, а вот к Mondeo в прош­лом году интерес покупателей заметно «просел» в ожидании нового поколения. И вот оно уже доступно, только уж очень резко отличается от европейс­ких версий. Во-первых, в России Mondeo это только седан, а в Старом Свете еще универсал и лифтбек. Там есть бензиновые турбомоторы с рабочим объемом 1,0 и 1,5 л, а также 1,6- и 2-лит­ровые турбодизели. И даже гибрид будет.

Ничего из перечисленного у нас не предвидится. Нам «подогнали» версии из американского набора, включающего базовый 2,5-лит­ровый атмосферный мотор мощностью 149 л.с. и наддувный 2-литровый бензиновый с двумя степенями форсировки — 199 и 240 л.с. Все новые Mondeo, собранные у нас, оснащаются только 6-ступенчатой гидромеханичес­кой коробкой передач. Никаких механических или роботизированных, столь распространенных в Европе. Впрочем, полноприводных заокеанских версий — тоже.

Ford Mondeo Дизайн интерьера совершенно новый. Смотрится он заметно богаче прежнего и за счет более дорогих материалов. Центральная консоль теперь не выглядит монументом, а связана со скругленным тоннелем двумя опорами

Дизайн интерьера совершенно новый. Смотрится он заметно богаче прежнего и за счет более дорогих материалов. Центральная консоль теперь не выглядит монументом, а связана со скругленным тоннелем двумя опорами

Материалы по теме На дорогах уже замечен обновленный Ford Mondeo

Главным козырем Mondeo в России должна быть стоимость: для участников программы trade-in/утилизация сегодня дейст­вует специальная цена — 999 000 руб. на базовую версию Ambiente. Очень заманчивое предложение, учитывая, что к полному набору систем безопасности (семь подушек, ABS и ESP), кондиционеру и паре электростеклоподъемников, которые были в предыдущем поколении, добавились HSA (система помощи при трогании в гору), зад­ние электростеклоподъемники и электромеханичес­кий стояночный тормоз.

Специальная программа действует и на другие комплектации. В частнос­ти, Trend в этом случае обойдется в те же деньги, что и базовая версия без скидки. Здесь прибавка в оснащении по сравнению с предшест­венником еще более солидная: легкосплавные диски, 4,2-дюймовый дисплей на центральной консоли, Bluetooth, подогрев передних сидений и вет­рового стекла и электропривод складывания зеркал по умолчанию. В третьей комплектации Titanium уже есть выбор двигателя: либо 2.5 (149 л.с.), либо EcoBoost 2.0 (199 л.с.). Правда, полсотни лишних «лошадей» обойдутся в 140 000 руб. Дорого или нет? С какой стороны посмотреть. Для тех, кому жизненно необходимо иметь 1,6 с преимущества перед собратом в разгоне до первой сотни км/ч, вопрос не стоит.

Ford Mondeo Атмосферный 2,5-литровый двигатель — базовый в России и в Северной Америке. В богатой европейской гамме моторов он не представлен

Атмосферный 2,5-литровый двигатель — базовый в России и Северной Америке. В богатой европейской гамме моторов он не представлен

А вот для целевой аудитории (по данным маркетологов Ford, это семейные мужчины в возрасте около 40 лет), наверное, комфорт (да еще и экономия в деньгах) важнее. Здесь хочется остановиться на разнице в ходовых качествах этих версий. Первая, с базовым атмосферным мотором, напоминает предшественника хорошей согласованностью двигателя с коробкой передач, в том числе и в спортивном режиме, и достойной плавностью хода. При этом заметно улучшилась точность рулевого управления и уменьшились крены при прохождении поворотов — замена гид­роусилителя на электричес­кий и серьезная модернизация ходовой час­ти явно пошли на пользу. Да и в салоне стало тише, главным образом за счет улучшенной шумоизоляции в районе колесных арок.

Более мощная (199 л.с.) версия ощутимо быстрее и легче реагирует на резкое увеличение подачи газа и позволяет поиграть ручным переключением передач подрулевыми лепестками. Соответственно, она веселее на обгоне. Но в целом Mondeo c этим двигателем понравился меньше: за еще более точный и прозрачный руль и лучшую динамику разгона приходится расплачиваться комфортом. Стартуя с педалью в пол, ощущаешь легкие толчки в трансмиссии, но, главное, более жесткая подвеска передает мелкие неровности дороги.

Ford Mondeo

Что касается 240-сильной российской версии, то пока ее оценить невозможно: «гонщикам» придется подождать до июля-августа, когда эта версия, как и комплектация Titanium Plus, начнет сходить с питерского конвейера. В ней, наконец, появятся и широко рек­ламируемые мультиконтурные передние сиденья с функцией массажа. Надо будет обязательно попробовать...