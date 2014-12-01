Тест нового Ford Mondeo: погадать на короля

Представляем, каким будет новый «Форд-Мондео». Ведь седанов, которые появятся на российском рынке грядущей весной, на европейский тест-драйв не привезли.

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Ford Mondeo. Производство: Всеволожск (Россия). В продаже с весны 2015 года

Фордовцы кивнули на алые лифтбеки и синие универсалы, ждавшие нас на стоянке аэропорта Малаги: «Таких машин в России вы не увидите!». А где же седаны, которые появятся на российском рынке грядущей весной? А вот их-то на европейский тест-драйв и не привезли!

Придется дать волю фантазии: испытаю в деле европейские модификации — и попробую угадать, каким будет новый «Мондео» для российского рынка.

К БАБКЕ НЕ ХОДИ

Имя этого седана D‑класса восходит к французскому слову le monde, «мир». Намек на мировое господство? Отчасти. Первые две версии продавали под именем «Мондео» только в Европе, но позже модель стали позиционировать как глобальный продукт, способный привлечь широкие массы покупателей на важнейших для «Форда» рынках. Пришелся «Мондео» ко двору и в России — пока не настали трудные времена. В 2013 году по сравнению с 2012‑м продажи рухнули почти вдвое. Конечно, 6800 реализованных машин — результат получше, чем у «Ниссана-Теана» (5600 штук), но «Тойота-Камри» (32 800 штук — Эверест в горном массиве бизнес-седанов!) остается недосягаемой.

02 Универсал — яркий и практичный: при сложенном заднем диване объем багажника составляет 1630 л (когда под полом лишь ремкомплект) или 1585 л (с полноразмерной запаской).

Универсал — яркий и практичный: при сложенном заднем диване объем багажника составляет 1630 л (когда под полом лишь ремкомплект) или 1585 л (с полноразмерной запаской).

Не нужно идти к гадалке, чтобы понять: время перемен пришло давно. Кстати, «Теана» уже предстала перед нами в новом обличье. А к прошедшему осенью 2014 года Московскому автосалону освежили и «Камри».

КАРТЫ НА СТОЛ

«Мондео» с индексом Mk V чертовски хорош собой. Этакий гражданский «Астон Мартин». Для многих покупателей внешность важнее технических новаций.

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А каков ассортимент агрегатов! Линейку бензиновых моторов открывает литровый 125‑сильный «Экобуст», завоевавший европейский титул двигателя года в номинации «Объем до литра». Идем дальше: полуторалитровый агрегат (160 л.с.) и два двухлитровых мотора (203 и 240 «лошадей»). Дизелей три — объемом 1,6 л (115 л.с.) и 2,0 л (150 и 180 л.с.). Самый мощный, 210‑сильный турбодизель появится позже.

Есть и плагин-гибрид пиковой мощностью 187 л.с. Для него припасен специально адаптированный вариатор eCVT. На всех других версиях — 6-ступенчатые коробки. Любителям ездить с комфортом на бензиновых машинах вместо «механики» предлагают гидромеханический «автомат», а робот «Пауэршифт» идет с двухлитровыми дизелями.

Но все эти разносолы — для Европы. Россиянам же предложат только бензиновые агрегаты — два двухлитровых и 150‑сильный объемом 2,5 л, потребляющий 92‑й бензин. В Европе он не представлен; по всем признакам, это дефорсированный «Дюратек», который ставят на американский аналог «Мондео» — седан «Фьюжн», а мы его знаем по кроссоверу «Куга».

И никакой «механики»! Только 6-ступенчатый «автомат» 6F35 производства США, знакомый нам по той же «Куге».

Выбор так себе. Но симбиоз яркой внешности и адаптированных под наши условия американских агрегатов дает шанс, что бог торговли будет благосклонен к «Мондео».

КНИГА ПЕРЕМЕН

Универсал, который я оседлал, оснащен полуторалитровым 160‑сильным «Экобустом» в паре с «механикой». Суперагрегат! Ускорение даже с высших передач довольно бодрое, поэтому рычагом ворочаешь крайне редко. «Мондео» живо откликается на газ, коробка радует четкостью переключений. Универсал великолепно ведет себя на узкой дороге, петляющей в горах близ Малаги.

08 Задний диван — для двоих. Спинки передних сидений довольно тонкие, поэтому даже рослые пассажиры не будут упираться в них коленями. Но третьему здесь тесно — в том числе потому, что мешает крупный туннель

Задний диван — для двоих. Спинки передних сидений довольно тонкие, поэтому даже рослые пассажиры не будут упираться в них коленями. Но третьему здесь тесно — в том числе потому, что мешает крупный туннель

Бензиновый «Мондео» здесь гораздо уместнее дизельного. Двухлитровому турбодизелю CDTI (180 л.с.) словно лень затаскивать машину на подъем и разгонять на выходе из поворота.

Ощущение такое, будто на высших передачах не хватает тяги. Хотя, по паспортным данным, ее аж на 160 Н·м больше, чем у бензинового мотора, который выдает 240 Н·м. Да и мощнее турбодизель на 20 «лошадей»! Думаю, дело в более широкой моментной «полке» бензинового мотора: у него максимальная тяга доступна с 1500 до 4500 об/мин, а у дизеля — в узком диапазоне с 2000 до 2500 об/мин.

На серпантине руль превращается в продолжение рук, подвеска становится плотнее, а шины вцепляются в дорогу, как голодный ротвейлер в котлету. Прежний «Мондео» был не такой собранный! Но даже на гладких испанских дорогах чувствую, что плата за это — жесткость. Колесо попало в неглубокую ямку — и ощутимый толчок! Ради азартной управляемости явно пожертвовали комфортом.

Заднюю подвеску разработали с нуля. В производстве она дешевле прежней «Контрол Блейд» (Control Blade), поскольку деталей меньше. А благодаря более жестким стабилизаторам поперечной устойчивости выросла угловая жесткость подвески.

12 Салон, что называется, правильный. В функционале передней панели легко сориентироваться, неплохи и материалы отделки. Но ярких эмоций интерьер не дарит.

Салон, что называется, правильный. В функционале передней панели легко сориентироваться, неплохи и материалы отделки. Но ярких эмоций интерьер не дарит.

На российских версиях клиренс обещают увеличить. Может быть, и амортизаторы с пружинами наделят иными характеристиками? Впрочем, доминирующей мягкости, как у «Камри», мне не хотелось бы. Убаюкивающая ходовая будет диссонировать с бойцовской внешностью «Мондео».

ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ?

Спина радуется новому переднему креслу с хорошей боковой поддержкой — оно отлично фиксирует тело в поворотах. Комфорта добавляет массаж, трехуровневые обогрев и вентиляция. Все регулировки — через центральный 8‑дюймовый сенсорный дисплей или традиционными кнопками. Охладить салон с 55 до 18º можно всего за 15 минут — по заверению фордовцев, это лучший показатель в классе. Хочется верить, что и с прогревом в морозы дела не хуже.

Мультимедиасистема SYNC2 фирмы «Майкрософт» — интеллектуальный центр машины. На центральном мониторе можно просматривать фотографии и видео, а голосовой настройке поддаются климат-контроль и аудиосистема. Система совместима с мобильными устройствами и русифицирована, однако голосовые команды на великом и могучем понимать отказывается. Надеюсь, к моменту выхода «Мондео» на российский рынок это исправят.

Сзади места хватает с лихвой. Но, пересев в лифтбек, я практически уперся головой в покатый потолок. Думаю, в седане это ощущение не пропадет, ведь его крыша имеет схожий профиль.

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ПРЕДСКАЗАНИЕ

«Мондео» провоцирует на быструю езду. Комфорт отошел на второй план, уступив место вышколенной управляемости и почти хулиганскому характеру. Именно поэтому по объемам продаж «Мондео» до «Камри» не дотянется. Основными конкурентами станут «Ниссан-Теана», «Киа-Оптима» и «Мазда‑6». Близок ли я к истине? Скоро узнаем!

МИЛЛИОНЩИКИ

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Первое поколение «Форда-Мондео» (Mk I) (1), сменившее на конвейере «Сьерру», появилось в январе 1993 года. В разработку проекта инвестировали около 6 млрд долларов. В 1994‑м модель получила престижную премию «Европейский автомобиль года».

После глубокой доработки в 1996 году представили вторую версию Mk II (2). «Мондео» сбросил 18 кг, обрел динамичный облик и боковые подушки безопасности. В 1999 году в Старом Свете продали двухмиллионный экземпляр. Тогда же подготовили спортивную модификацию ST200 с бензиновым 205‑сильным мотором V6.

Машина с индексом Mk III (3) увидела свет в 2000 году. Новый «Мондео» был разработан в рекордно короткие сроки с помощью компьютерного моделирования.

Европейские покупатели вновь проявили благосклонность к новинке. В 2003 году был продан трехмиллионный автомобиль. Несмотря на успех, фордовцы продолжали серьезно работать над имиджем модели. Через три года в прокат вышла очередная серия бондианы — лента «Казино Рояль», где агент 007 в исполнении Дэниела Крэйга водил не только «Астон Мартин-DB5», но и хэтчбек «Мондео».

Новый «Мондео» (Mk IV) (4), дебютировавший в марте 2007 года, получил адаптивные фары и круиз-контроль.

В серии крэш-тестов по методике EuroNCAP «Мондео» заработал пять звезд.

В 2009 году покупателя нашел четырехмиллионный автомобиль.

МЫСЛЬ — МАТЕРИАЛЬНА

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В 2011 году «Форд» показал знаковый для компании концепткар «Эвос», который давал представление о развитии фирменного стиля и перспективных технологиях. И что же? Трапециевидную решетку радиатора и агрессивные линии переднего бампера мы уже видели у «Фокуса» и даже у коммерческого «Транзита Коннект». Под стать и новый «Мондео». Родство с «Эвосом» чувствуется в суженных фарах и форме задних фонарей.

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От концепткара «Мондео» взял датчик качества воздуха, автоматически включающий рециркуляцию. Есть и датчик влажности, активирующий кондиционер — чтобы не потели стёкла. Красный цвет водительского кресла футуристического «Эвоса» словно намекал, что комфорту уделено особое внимание. И вот результат: в новом «Мондео» стоят анатомические передние сиденья — плод работы команды, в состав которой включили врачей.

Специалисты-медики разработали массажную систему из 11 валиков, стимулирующую мускулы и кровеносные сосуды седоков в области бедер и нижнего отдела спины. Электроника следит за давлением в валиках — чтобы массировался весь поясничный отдел, а не отдельные его участки. При открывании передних дверей давление в валиках падает — для облегчения выхода. У массажа два режима интенсивности, регулирование — через сенсорный экран.

«Эвос» был оснащен гибридной установкой, состоящей из двухлитрового бензинового двигателя, работающего по циклу Аткинсона, и электромотора. Схожий агрегат (двухлитровый бензиновый двигатель в 140 л.с. и 85‑киловаттный электромотор) первым получил американский «Фьюжн». Теперь он появился на европейском «Мондео»: гибрид уже собирают в испанской Валенсии и предлагают европейцам за 34 950 евро.

В комбинированном цикле гибрид расходует 4,2 литра 95‑го бензина на 100 км. При этом максимальный крутящий момент (300 Н·м при 1750–4500 об/мин) — как у двухлитрового «Экобуста» мощностью 203 л.с.

РЕМЕНЬ С НАДДУВОМ

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Небольшой хлопок — и из ремня, которым пристегнут сидящий на заднем диване манекен, выстреливает подушка безопасности. Идея интегрировать эйрбэг в ремень не нова и впервые была реализована пять лет назад на концепткаре «Мерседес-Бенц ESF 2009». Но «Форд» с 2011 года первым оснастил подобной системой серийный вседорожник «Эксплорер» — в качестве опции.

Теперь надувной ремень доступен и для «Мондео» — в составе пакета допоснащения «Текнолоджи». В зависимости от комплектации за этот пакет придется выложить 1600 евро («Тренд») или 750 евро («Титаниум») — это цены в Германии. В момент удара подушки раскрываются за 40 миллисекунд и снижают нагрузку на голову, шею и грудную клетку, что помогает снизить риск травмирования детей и престарелых — у тех и других слабые мышцы шеи. Новые ремни толще привычных, но, проехавшись на заднем диване, я не ощутил какого-либо дискомфорта.

Наверняка надувные ремни предложат на нашем рынке как опцию. Ведь «Мондео» прочно обосновался в корпоративных автопарках, его выбирает семейный люд, а для этого круга покупателей безопасность задних пассажиров крайне важна.

ПЛЮС: Хорош малообъемный турбодвигатель «Экобуст», прекрасны передние кресла, а внешность говорит сама за себя МИНУС: Короткоходная подвеска жестковата, разочаровывает вялый турбодизель. Жаль, что у нас не будет лифтбека