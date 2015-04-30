Новый Ford Mondeo: замена локомотива

Первый тест нового Ford Mondeo, собранного в России. Лучше ли прежнего Mk IV вышел автомобиль с индексом Mk V? И что он готов противопоставить конкурентам по D‑классу?

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Новый Ford Mondeo на фоне предыдущего. Производство ООО «Форд Соллерс Холдинг», Всеволожск. От 1 149 000 рублей

Во время европейской презентации нового Mondeo (ЗР, 2014, № 12) фордовцы не без гордости вспоминали его историю: с 1993 года продано четыре с половиной миллиона машин всех поколений, которые принесли такую прибыль, что даже подумать страшно. Флагман, локомотив продаж!

У нас же флагман пыхтел на вторых ролях, пока его не начали собирать во Всеволожске: Mondeo с индексом Mk IV оказался одним из наиболее доступных в своем классе и долгое время оставался в когорте рыночных лидеров.

Но на календаре уже 2015 год, и правила игры давно изменились. «Пассажиры» соскочили с фордовского локомотива и массово пересели на Camry, которая в 2014 году разошлась у нас тиражом 34 117 штук. Mondeo плелся позади: продано 3600 машин, что весьма скромно, особенно в сравнении с седаном Nissan Teana (9650 штук). А ведь когда-то Теану — еще предыдущего поколения — Mondeo по продажам опережал…

02 Знакомая по другим Фордам система SYNC 2 имеет 9‑дюймовый экран. Ее навигационная система умеет отслеживать пробки.

Знакомая по другим Фордам система SYNC 2 имеет 9‑дюймовый экран. Ее навигационная система умеет отслеживать пробки.

СКОРЫЙ В РОССИЮ

Смотришь в глаза новому Mondeo — и словно под гипнозом оказываешься: чем не народный Aston Martin? При этом нет в нем ни надуманной пафосности, ни излишней вычурности. Красивый европейский почерк.

Тех, кто клюнет на визуальную удочку, есть чем подсечь, то есть заставить раскошелиться, — нужно лишь усадить «загипнотизированного» за руль. Салон изменился радикально — повзрослел, стал просторнее и дороже, хотя до уровня премиума, которого нынче все желают, все же не дотянулся. Меня принимают отличные сиденья. Небо и земля, если сравнивать со старой машиной! Кожаный «бублик» с приливами в местах постоянного хвата приятно ложится в руки. В старом-то Mondeo обод тонковат. Понравился и новый дизайнерский ход — «летящая» центральная консоль, под которой нашлось место для телефона.

Толстые стойки крыши рождают ощущение защищенности. Правда, на извилистой дороге они, как искусные фокусники, прячут от глаз грузовик на встречке. Но в городе особых проблем у меня не возникало. Как и трудностей при парковке: изображение с камеры заднего вида четкое, есть и динамическая разметка. На предыдущем Mondeo были только датчики парковки, и то лишь в дорогих версиях.

3--5 Передняя панель нового Mondeo (1) выглядит массивнее, чем прежде. В салоне теперь уютнее — прежде всего благодаря более дорогим материалам. Строгие тона разбавлены псевдоалюминиевыми вставками. Интерьер предшественника (2) визуально легче и до сих пор смотрится современно.

Передняя панель нового Mondeo (вверху) выглядит массивнее, чем прежде. В салоне теперь уютнее — прежде всего благодаря более дорогим материалам. Строгие тона разбавлены псевдоалюминиевыми вставками. Интерьер предшественника (внизу) визуально легче и до сих пор смотрится современно.

И с шумоизоляцией поработали на славу. Невольно возникает приятное для любого покупателя чувство: на тебе не сэкономили. А что старичок? Сказать, что он безнадежно устарел, язык не поворачивается. Передние стойки у него тоньше, а оконная линия ниже, оттого внешне он кажется менее солидным, но более поджарым. А еще — он теснее. Я попрыгал из машины в машину: в новом седане сзади просторнее над головой и в плечах, а багажник, как явствует из технических данных, на 23 литра вместительнее.

МЯГКИЙ ВАГОН?

Мой белоснежный Mondeo — один из первых собранных на всеволожском заводе — оснащен базовым атмосферным 149‑сильным мотором Duratec объемом 2,5 литра, который благосклонен к 92‑му бензину. Он хорошо известен нам по кроссоверу Kuga.

На роботизированной трансмиссии PowerShift и пятиступенчатой механике поставлен крест: теперь предлагают только классический шестиступенчатый автомат. В паре с 2,5‑литровым двигателем он не разочаровывает. Ну, почти…

04 Трехуровневая «грелка» передних сидений — норма для многих современных машин. Но у предыдущего Mondeo был пятиступенчатый обогрев!

Трехуровневая «грелка» передних сидений — норма для многих современных машин. Но у предыдущего Mondeo был пятиступенчатый обогрев!

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На базовом Mondeo — автомат с функцией ручного переключения передач на рукояти; предусмотрен и спортрежим, позволяющий слегка подкрутить мотор — чем я не преминул воспользоваться. Поколесив по городу в рваном трафике, глянул на борткомпьютер и ахнул: 16 литров на сотню! А до того на том же маршруте в обычном режиме Drive я уложился в 14 литров. В общем, режим Sport имеет смысл активировать, лишь когда в этом действительно есть необходимость. Тем паче что непритязательный к октановому числу мотор недостатком тяги не страдает и езда получается по-американски размеренной.

Пишу эти строки и удивляюсь: как же диссонируют мои нынешние впечатления с теми ощущениями, которые оставил Mondeo на европейской презентации! Тогда у меня и тени сомнения не было в том, что Mondeo начисто отвергает комфорт, настойчиво подталкивая водителя к активному драйву. Теперь я понимаю почему.

Во‑первых, европейское шасси заметно жестче. Во‑вторых, в Европе я ездил на бензиновом 160‑сильном турбомоторе (семейство EcoBoost) и на 180‑сильном турбодизеле. Оба в паре с механической коробкой. По нынешним временам — взрывная смесь! А у нас, как я уже сказал, механики не будет вовсе, а даже самый хороший автомат в сочетании с размеренным атмосферником — успокоительное для тех, кто боится лишь раз прожать педаль до пола.

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Панель приборов новинки красива, но перегружена информацией.

Азартные, не расстраивайтесь! Вам предложат двухлитровые наддувные Экобусты мощностью 199 и 240 л.с. С ними машина будет поживее — самому не терпится сесть за руль. Но сейчас я веду простенький 149‑сильный Mondeo и, признаться откровенно, нахожу в нем немало положительных сторон.

При том что российская подвеска гораздо комфортнее европейской, Mondeo остается удивительно цельным, собранным автомобилем. Я играючи перепрыгиваю «лежачие полицейские» и трамвайные пути — ни намека на зубодробительность. Шины мягко шлепают по неровностям, подвеска же делает всё, чтобы не растрясти ездоков. А руль остался таким же точным, как у «старосветских» машин. В общем, в части плавности хода я поставлю новичка посередине между жесткими «европейцами» и предыдущим Mondeo, который тоже заметно комфортнее европейских версий.

Сходящие с конвейера во Всеволожске Mondeo адаптированы к российским условиям эксплуатации. В частности, увеличен дорожный просвет и доступен обогрев всего и вся — ветрового стекла, форсунок омывателя, руля, передних и задних сидений.

07 Приборы старого Mondeo попроще, но глаз в буквальном смысле отдыхает.

Приборы старого Mondeo попроще, но глаз в буквальном смысле отдыхает.

СТАНЦИЯ ПЕРЕСАДКИ

Кризис и необходимость глубокой локализации диктуют свои правила игры: ни хэтчбек, ни универсал у нас продавать не планируют. Говорят, прежде спрос был никудышный. Понятно, что собранный в России седан существенно дешевле — вот его и берут.

Малокубатурных моторов тоже не предвидится, равно как и мудреных трансмиссий.

Зная тягу россиян к шику, фордовцы выкатили только богатые комплектации. Mondeo в начальном оснащении Ambiente дороже предшественника всего на 30 000 рублей, но это машина со 149‑сильным мотором и шестидиапазонным автоматом, а прежде всё начиналось со 120‑сильного двигателя и пятиступенчатой механики. За топ-версию придется выложить 1 799 000 рублей, что для 240‑сильного автомобиля в полном «фарше» вполне адекватная цена при теперешних товарно-денежных реалиях.

Для сравнения: базовый Nissan Teana со 173‑сильным мотором и вариатором стоит 1 293 000 рублей, цена топовой 250‑сильной версии стартует с 1 734 000 рублей. Двухлитровая 150‑сильная Toyota Camry с автоматом оценена в 1 212 000 рублей, а верхняя планка — 1 878 000 рублей. Доступнее Mondeo лишь 150‑сильная Mazda 6 — от 1 130 000 рублей. В общем, цены конкурентоспособные.

08 Бардачок у старой машины маленький. В новой он заметно вместительнее.

Бардачок у старой машины маленький. В новой он заметно вместительнее.

Так кто же он, покупатель нового Mondeo? Фордовцы ждут в дилерских салонах мужчин в возрасте от 35 до 55 лет — чуть моложе, чем прежде. А мне думается, что заметного омоложения не случится. Новый Mondeo хоть и эмоциональнее Camry, но до заводной Мазды 6 не дотянулся.

Дай-то бог, чтобы дотянулся до Теаны — по объемам продаж.