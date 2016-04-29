Новый Ford Mondeo: литра было мало…

...Поэтому решили взять два или даже два с половиной (на пятерых). Это пусть европейцы балуются своей «экобустовской» гомеопатией. Заодно отказались от гибрида и «механики». И от полного привода. А также от универсала с лифтбеком (по крайней мере пока)… Стоп-стоп-стоп, а что нам осталось-то?!

Ford Mondeo Ford Mondeo — скоро в продаже

Ford Mondeo — скоро в продаже

Ford Mondeo На этой иллюстрации — американский Fusion с гибридной силовой установкой. Единственный показанный нам седан

На этой иллюстрации — американский Fusion с гибридной силовой установкой. Единственный показанный нам седан

Очень необычное ощущение: состоялась презентация с тест-драйвом, дали протестировать две версии нового Ford Mondeo 2015 года, но ни одна из них в России предлагаться не будет. По крайней мере сначала. А начало — весной будущего года, когда у нас стартуют продажи нового Mondeo всеволожского производства. Это будет седан с наддувными 2-лит­ровыми двигателями EcoBoost, на 200 и 250 л.с., одним 150-сильным атмосферником объемом 2,5 л, адаптированным под 92-й бензин. Все моторы у нас будут с 6-ступенчатым «автоматом» 6F35 SelectShift, гидромеханической коробкой, считающейся одной из лучших современных «шестиступок». К тому же российский Mondeo будет с адаптированной (читай — приподнятой) подвеской и без некоторых сис­тем, удорожающих автомобиль, в частности, адаптивного круиз-контроля и защиты от наезда на пешехода при скорости свыше 40 км/ч. Кстати, цен нам тоже не назвали: ждите начала продаж, тогда появятся конкретные цифры.

Ford Mondeo Оформленная матовым пластиком центральная консоль выглядит простовато

Оформленная матовым пластиком центральная консоль выглядит простовато

В Испании же, где и расположено производст­во Ford Mondeo (в Валенсии), мы ездили на пяти­дверных хэтчбеках с 2-литровыми 180-сильными дизелями и универсалах со 160-сильными бензиновыми 1.5 EcoBoost. С 6-ступенчатыми механическими коробками передач — и их, оказывается, на «нашем» Mondeo не будет. Во всяком случае, первое время… Нет, нам предложили познакомиться с седаном, но… гибридным, тоже для России не предназначенным. И какой смысл в этом знакомстве, если даже объем багажника не оценишь? Понятно, что из-за аккумуляторов он должен быть значительно меньше, чем в обычном седане с бензиновым двигателем. Потом уже, вернувшись и прошерстив Интернет, нашел информацию, что разница составляет 113 л — естественно, не в пользу гибрида. И мне, честно признаюсь, страшно хотелось покататься на новом Mondeo с литровым 125-сильным «Экобус­том», ставшим двигателем года в Европе. Все-таки автомобиль большой и тяжелый, а тут такая кроха под капотом. Как он, тащит — не тащит? А в горку? Серпантинов-то в Испании хватает… Но и этого аттракциона не было. Представители марки в России категоричны: «литрового двигателя на российском Mondeo не будет, потому что его у нас никто покупать не станет».

Ford Mondeo Российским покупателям обещают 6-диапазонный «автомат», а не критикуемый «робот» PowerShift

Российским покупателям обещают 6-диапазонный «автомат», а не критикуемый «робот» PowerShift

«В сухом остатке», как говорится, мы можем порассуждать на тему дизайна нового Ford Mondeo — действительно великолепного, с запоминающейся «астонмартиновской» решеткой радиатора и необычными даже для современного автомобиля узенькими фарами головного света со сложной внутренней архитектурой. Мы можем оценить посадку на передний ряд сидений и их комфорт. Несмот­ря на внешнюю простоту, это удобные и хорошо удерживающие в виражах кресла. В тестовых машинах они снабжены электрорегулировками с памятью на трех водителей, а опционально могут быть еще и с вентиляцией и со встроенным массажером, который тоже довелось испробовать, но только в павильоне во время презентации новинки, на вынесенном из автомобиля кресле. Можно рассказать о приемлемом качестве отделочных материалов и сборке интерьера. Единственное, что не понравилось лично мне, — слишком простая отделка центральной консоли. Можем обсудить звучание аудиосистемы Sony, мощное, чистое. Сам автомобиль достаточно тихий — видно, авторы основательно работали над шумоизоляцией. Поэкспериментировать с мультимедийкой SYNC второго поколения с голосовым управлением. У нас, естественно, система будет русифицирована. Наконец, порадоваться за фордовских инженеров, сумевших отлично настроить электроусилитель руля. Жаль только, подвеска европейс­кого Mondeo с трудом переносит плохие дороги. Для нашего рынка ее обещали адаптировать. Однако говорить об этом пока рано.

Ford Mondeo «Софт» мультимедиа SYNC — от Microsoft. Работает все вполне корректно.

«Софт» мультимедиа SYNC — от Microsoft. Работает все вполне корректно.

Все смешалось? Попробуем разобраться!

Нет никакого секрета, что стартовавший сейчас в Европе Ford Mondeo Mк V — близнец американс­кого Ford Fusion, представленного в Детройте в 2012-м. А по части дизайна оба — наследники франкфуртского концепта 2011 года Ford Evos. Несмотря на то что американский Fusion продается уже два года, европейский Mondeo стартует только сейчас, потому что производст­во пришлось перемещать из Бельгии в испанскую Валенсию. Помимо этих площадок, новый Ford выпускают мексиканский и китайский заводы марки. У нас автомобиль станут собирать под Санкт-Петербургом, во Всеволожске. И, судя по предварительным данным, российские машины будут подобны американским. За исключением, конечно, гибрида и полного привода. Поэтому в таблице технических характеристик мы приводим данные самой мощной 2-лит­ровой версии для североамериканского рынка. Почти такая будет и у нас.

Ford Mondeo

Не будет универсала? Дайте хотя бы лифтбек!

Статистика — наука суровая. По статистике представительства Ford в России, универсалы среднего класса у нас никому не нужны. Вернее, нужны единицам, но налаживать поставки таких автомобилей из-за отдельных покупателей экономически нецелесообразно. А жаль! Новый Mondeo красив и в облике седана, а синий универсал с белым салоном выглядит просто шикарно. И едет очень приятно (для спокойного водителя), несмотря на то что под капотом «всего лишь» 160-сильный 1.5 EcoBoost. Пожалуй, даже поприятнее 180-сильного 2-литрового дизельного лифтбека — у того отчего-то ощущается дефицит крутящего момента в среднем дипазоне, самом «рабочем». А кузов, правда, тоже очень хорош, пусть немного уступает в привлекательности универсальному. И почти столь же практичен. Объем багажника лифтбека — 541 л (без полноразмерного запасного колеса), с запаской — 458 л, все больше, чем у седана. И лифтбек на фотографиях сбоку почти не отличим от седана…

Ford Mondeo

Итог

Илья Пименов, редактор:

Илья Пименов_

— В нашей профессии есть пренебрежительное выражение «писать по картинкам». Это значит рассуждать о чем-то, не познакомившись лично. Сейчас у меня двойственное ощущение: я ездил на автомобиле, даже двух, и должен бы рассказать об этом хоть что-нибудь, но никакой конкретной информации у меня нет, а есть только предварительная, которую я постарался систематизировать и изложить. И теперь меня самого терзают смутные сомнения и гложет любопытство: а каким все-таки на самом деле будет российский Mondeo 2015 года? И рад бы ответить, да не знаю, просто не видел. Придется ждать до весны.