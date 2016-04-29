Новый Ford Mondeo: литра было мало…

...Поэтому решили взять два или даже два с половиной (на пятерых). Это пусть европейцы балуются своей «экобустовской» гомеопатией. Заодно отказались от гибрида и «механики». И от полного привода. А также от универсала с лифтбеком (по крайней мере пока)… Стоп-стоп-стоп, а что нам осталось-то?!

Ford Mondeo
Ford Mondeo

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Ford Mondeo

Ford MondeoFord Mondeo — скоро в продаже
Ford Mondeo — скоро в продаже
Ford Mondeo — скоро в продаже

Ford Mondeo

Ford MondeoНа этой иллюстрации — американский Fusion с гибридной силовой установкой. Единственный показанный нам седан
На этой иллюстрации — американский Fusion с гибридной силовой установкой. Единственный показанный нам седан
На этой иллюстрации — американский Fusion с гибридной силовой установкой. Единственный показанный нам седан

Очень необычное ощущение: состоялась презентация с тест-драйвом, дали протестировать две версии нового Ford Mondeo 2015 года, но ни одна из них в России предлагаться не будет. По крайней мере сначала. А начало — весной будущего года, когда у нас стартуют продажи нового Mondeo всеволожского производства. Это будет седан с наддувными 2-лит­ровыми двигателями EcoBoost, на 200 и 250 л.с., одним 150-сильным атмосферником объемом 2,5 л, адаптированным под 92-й бензин. Все моторы у нас будут с 6-ступенчатым «автоматом» 6F35 SelectShift, гидромеханической коробкой, считающейся одной из лучших современных «шестиступок». К тому же российский Mondeo будет с адаптированной (читай — приподнятой) подвеской и без некоторых сис­тем, удорожающих автомобиль, в частности, адаптивного круиз-контроля и защиты от наезда на пешехода при скорости свыше 40 км/ч. Кстати, цен нам тоже не назвали: ждите начала продаж, тогда появятся конкретные цифры.

Ford Mondeo

Ford MondeoОформленная матовым пластиком центральная консоль выглядит простовато
Оформленная матовым пластиком центральная консоль выглядит простовато
Оформленная матовым пластиком центральная консоль выглядит простовато

В Испании же, где и расположено производст­во Ford Mondeo (в Валенсии), мы ездили на пяти­дверных хэтчбеках с 2-литровыми 180-сильными дизелями и универсалах со 160-сильными бензиновыми 1.5 EcoBoost. С 6-ступенчатыми механическими коробками передач — и их, оказывается, на «нашем» Mondeo не будет. Во всяком случае, первое время… Нет, нам предложили познакомиться с седаном, но… гибридным, тоже для России не предназначенным. И какой смысл в этом знакомстве, если даже объем багажника не оценишь? Понятно, что из-за аккумуляторов он должен быть значительно меньше, чем в обычном седане с бензиновым двигателем. Потом уже, вернувшись и прошерстив Интернет, нашел информацию, что разница составляет 113 л — естественно, не в пользу гибрида. И мне, честно признаюсь, страшно хотелось покататься на новом Mondeo с литровым 125-сильным «Экобус­том», ставшим двигателем года в Европе. Все-таки автомобиль большой и тяжелый, а тут такая кроха под капотом. Как он, тащит — не тащит? А в горку? Серпантинов-то в Испании хватает… Но и этого аттракциона не было. Представители марки в России категоричны: «литрового двигателя на российском Mondeo не будет, потому что его у нас никто покупать не станет».

Ford Mondeo

Ford MondeoРоссийским покупателям обещают 6-диапазонный «автомат», а не критикуемый «робот» PowerShift
Российским покупателям обещают 6-диапазонный «автомат», а не критикуемый «робот» PowerShift
Российским покупателям обещают 6-диапазонный «автомат», а не критикуемый «робот» PowerShift

«В сухом остатке», как говорится, мы можем порассуждать на тему дизайна нового Ford Mondeo — действительно великолепного, с запоминающейся «астонмартиновской» решеткой радиатора и необычными даже для современного автомобиля узенькими фарами головного света со сложной внутренней архитектурой. Мы можем оценить посадку на передний ряд сидений и их комфорт. Несмот­ря на внешнюю простоту, это удобные и хорошо удерживающие в виражах кресла. В тестовых машинах они снабжены электрорегулировками с памятью на трех водителей, а опционально могут быть еще и с вентиляцией и со встроенным массажером, который тоже довелось испробовать, но только в павильоне во время презентации новинки, на вынесенном из автомобиля кресле. Можно рассказать о приемлемом качестве отделочных материалов и сборке интерьера. Единственное, что не понравилось лично мне, — слишком простая отделка центральной консоли. Можем обсудить звучание аудиосистемы Sony, мощное, чистое. Сам автомобиль достаточно тихий — видно, авторы основательно работали над шумоизоляцией. Поэкспериментировать с мультимедийкой SYNC второго поколения с голосовым управлением. У нас, естественно, система будет русифицирована. Наконец, порадоваться за фордовских инженеров, сумевших отлично настроить электроусилитель руля. Жаль только, подвеска европейс­кого Mondeo с трудом переносит плохие дороги. Для нашего рынка ее обещали адаптировать. Однако говорить об этом пока рано.

Ford Mondeo

Ford Mondeo«Софт» мультимедиа SYNC — от Microsoft. Работает все вполне корректно.
«Софт» мультимедиа SYNC — от Microsoft. Работает все вполне корректно.
«Софт» мультимедиа SYNC — от Microsoft. Работает все вполне корректно.

Все смешалось? Попробуем разобраться!

Нет никакого секрета, что стартовавший сейчас в Европе Ford Mondeo Mк V — близнец американс­кого Ford Fusion, представленного в Детройте в 2012-м. А по части дизайна оба — наследники франкфуртского концепта 2011 года Ford Evos. Несмотря на то что американский Fusion продается уже два года, европейский Mondeo стартует только сейчас, потому что производст­во пришлось перемещать из Бельгии в испанскую Валенсию. Помимо этих площадок, новый Ford выпускают мексиканский и китайский заводы марки. У нас автомобиль станут собирать под Санкт-Петербургом, во Всеволожске. И, судя по предварительным данным, российские машины будут подобны американским. За исключением, конечно, гибрида и полного привода. Поэтому в таблице технических характеристик мы приводим данные самой мощной 2-лит­ровой версии для североамериканского рынка. Почти такая будет и у нас.

Ford Mondeo

Ford Mondeo

Не будет универсала? Дайте хотя бы лифтбек!

Статистика — наука суровая. По статистике представительства Ford в России, универсалы среднего класса у нас никому не нужны. Вернее, нужны единицам, но налаживать поставки таких автомобилей из-за отдельных покупателей экономически нецелесообразно. А жаль! Новый Mondeo красив и в облике седана, а синий универсал с белым салоном выглядит просто шикарно. И едет очень приятно (для спокойного водителя), несмотря на то что под капотом «всего лишь» 160-сильный 1.5 EcoBoost. Пожалуй, даже поприятнее 180-сильного 2-литрового дизельного лифтбека — у того отчего-то ощущается дефицит крутящего момента в среднем дипазоне, самом «рабочем». А кузов, правда, тоже очень хорош, пусть немного уступает в привлекательности универсальному. И почти столь же практичен. Объем багажника лифтбека — 541 л (без полноразмерного запасного колеса), с запаской — 458 л, все больше, чем у седана. И лифтбек на фотографиях сбоку почти не отличим от седана…

Ford Mondeo

Ford Mondeo

Итог

Илья Пименов, редактор:

Илья Пименов_

Илья Пименов_

— В нашей профессии есть пренебрежительное выражение «писать по картинкам». Это значит рассуждать о чем-то, не познакомившись лично. Сейчас у меня двойственное ощущение: я ездил на автомобиле, даже двух, и должен бы рассказать об этом хоть что-нибудь, но никакой конкретной информации у меня нет, а есть только предварительная, которую я постарался систематизировать и изложить. И теперь меня самого терзают смутные сомнения и гложет любопытство: а каким все-таки на самом деле будет российский Mondeo 2015 года? И рад бы ответить, да не знаю, просто не видел. Придется ждать до весны.

Ford Mondeo

Ford Mondeo
Новый Ford Mondeo: литра было мало…
Фото: автор и Ford
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Отзывы о Ford Mondeo (5)

Ford 2008 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Комфортная подвеска

Недостатки:

Слабое лакокрасочное покрытие

Комментарий:

У меня машина в кузове универсал. При росте 182 см сажусь без проблем, да и спать в машине можно спокойно. Делаю так в каждом путешествии. Машина надежная, никакими серьезными проблемами не донимала. А пробеги у меня большие. Путешествовать люблю и командировки в другие города частые. Не нравится...

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