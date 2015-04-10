Кожаный салон автомобиля: шкурный вопрос

Статусность кожаного салона в автомобиле едва ли кто будет оспаривать. Смотрится здорово, практичный, на первый взгляд, да и владелец, готовый ублажить тыльные части тела многотысячными вложениями в обивку кресел, заслуживает популярных ныне «респекта и уважухи». И что, никаких подводных камней? Давайте посмотрим.

Лет восемь назад, знакомясь с очередным детищем американского автопрома, я с удивлением отметил, что сливочно-белая кожа кресел подозрительно отличается по качеству в разных местах. Если перфорированные поверхности сидушек и спинок не вызывали сомнений в натуральности материала, то боковины в силу своей фактуры и эластичности не смогли скрыть искусственного происхождения. Детальное исследование изнанки обнаружило тканевую основу. Так что, обман?

chrysler-pacifica_key_0_новый размер

chrysler-pacifica_key_0_новый размерОтличить натуральную кожу от искусственной часто бывает сложно
Отличить натуральную кожу от искусственной часто бывает сложно
В данном случае скорее лукавство. В предпродажной спецификации на автомобиль нигде не нашлось слова «натуральная». Кожа — и все тут! Хоть рыбья — претензий не предъявишь. Хитрость была в том, что данная модель не конфигурировалась заранее, а поставлялась в фиксированной дорогой комплектации. Правда, с выбором цвета обивки — белой или черной. Вспоминать о боковинах больше и не пришлось — кресла устраивали по всем параметрам, но дерматиновый осадок остался.

В действительности салон, полностью скроенный из натуральной кожи, — огромная редкость. Чаще всего такие встречаются в автомобилях премиум-сегмента или моделях класса D и выше, когда вопросы качества кожи, ее расцветки и много еще каких критериев оговариваются на стадии заказа машины. Но есть и нюанс. В топовых версиях кожа будет идти по умолчанию, в базовых за нее придется доплачивать.

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1_1600_новый размерВарианты обивок в Marcedes C-klasse самые разнообразные
Варианты обивок в Marcedes C-klasse самые разнообразные
Например, для Mercedes-Benz С-класса предложено девять вариантов кожаной отделки, заплатить за которую придется от 98 тыс. до 156 тыс. руб. Кожаный салон BMW 4-й серии обойдется от 126 тыс. руб. за сорт Dakota (восемь расцветок) до 207 тыс. руб. за Merino (пять расцветок). Подобное удовольствие на Audi A4 чуть дешевле: одна из шести расцветок кожи Milano потянет на 102 тыс., кожи Feinnappa идентичных цветов — 129 тыс. руб.

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BMW_4series_coupe_wallpaper_18_1600x1200_новый размерКожа для BMW одна из самых дорогих
Кожа для BMW одна из самых дорогих
Братский Volkswagen готов приодеть Passat комплектации Trendline в ноунейм-кожу всего за 88 тысяч. Однако честно указывает в конфигураторе: «Центральная часть сидений и боковин, верхняя часть подлокотника из кожи Vienna». Ясно, что все остальные непроименованные части кресел будут из искусственных материалов.

Кто-кто, а Volvo не шкурничает в кожевенном вопросе, правда, сочетания «натуральная кожа» в конфигураторе, к примеру, седана S60 не найти. Зато ее цена для начальных версий, которым за так полагается ткань, от 54 600 руб. за как будто бы кожаную отделку Arianne двух расцветок, и 72 800 руб. — за Agnes, где к черному и бежевому добавился коричневый цвет кожи.

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wallpaper_interior_7_новый размерДля Volvo s60 кожаные кресла совсем недороги
Для Volvo s60 кожаные кресла совсем недороги
Citroen, по французской традиции, не скромничает и просит денег за кожаный салон С5 в любом случае. Только в комплектации Confort серенькая Claudia Matinal будет стоить 114 тыс. руб., а в Exclusive — 53 тысячи. Мало? Можете отдать 200 тысяч за черную кожу премиум-класса. Наименование, правда, в конфигураторе не уточняется.

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citroen_новый размерКресла Citroen C5 дороги не по рангу
Кресла Citroen C5 дороги не по рангу
И, наконец, Ford готов осчастливить владельца Mondeo одной из трех видов кожаных отделок за 110 тыс. руб. Но лишь в том случае, если вы решитесь на комплектацию Titanium и приобретение пакета Titanium X, который электрифицирует передние кресла.

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Mondeo_новый размерПопулярный Mondeo предполагает кожаные кресла только с электрорегулировками
Популярный Mondeo предполагает кожаные кресла только с электрорегулировками
Чуть по другому пути пошли корейцы и японцы, сразу включив кожу в определенные версии и оставив за владельцем право выбора цвета. В Kia Optima бежевая или черная кожа прилагается к комплектации Luxe, но она обязывает остановиться на 2,4-литровом моторе с АКП.

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kia-optima-facelift-sx-0007Кресла в Optima без излишнего шика, но качественные и удобные
Кресла в Optima без излишнего шика, но качественные и удобные
Infiniti для седана Q50, начиная с исполнения Elegance, предлагает на выбор одну из трех расцветок подчеркнуто натуральной кожи, опять же без доплаты.

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У Toyota Camry черные кожаные сиденья доступны начиная с комплектации «Классик» с базовым мотором и «автоматом». Такая же ситуация с Mazda6, где кожа предлагается уже с версии Supreme. Но маздовцы предельно честны и заранее сообщают покупателю о том, что кожей обшиты только лицевые поверхности кресел.

2015-mazda6_2014-laas_eu_sdn_interior_6_новый размер

2015-mazda6_2014-laas_eu_sdn_interior_6_новый размерУ маздовских кресел натуральная кожа лишь на лицевой части
У маздовских кресел натуральная кожа лишь на лицевой части
Отдельная песня с китайскими автопроизводителями. Якобы кожаный салон вам могут предложить даже в топовых версиях автомобилей С-класса, а то и меньше. Несмотря на то, что Китай предлагает на мировом рынке огромный ассортимент натуральных кож, — в автомобилях, по крайней мере большинстве представленных сегодня на российском рынке, кожа будет искусственной.

Geely_новый размер

Geely_новый размерЧем не пахло в китайских автомобилях, так это натуральной кожей
Чем не пахло в китайских автомобилях, так это натуральной кожей
Так что, выходит, что потенциальным владельцам авто малых классов «век кожи не видать»? Отчасти это так, если не брать в расчет премиальную немецкую тройку и заряженные версии машин остальных брендов. Но спортивные модификации — тема отдельного разговора.

SEAT-Leon-Interior_новый размер

SEAT-Leon-Interior_новый размерКожа или алькантара обязательна для спорт-версий в любом классе
Кожа или алькантара обязательна для спорт-версий в любом классе

Из кожи вон?

В действительности, кожаный салон в автомобиле штука весьма спорная. С одной стороны, это долговечность, простота ухода, наконец, презентабельный внешний вид. С другой — «правильная» автомобильная кожа должна быть только коровьей или телячьей, особой выделки, прочности и эластичности. Скажем, хромовое дубление для нее непригодно, красители должны быть особыми, светостойкими и не вызывающими аллергии, а еще нельзя забыть про гигроскопичность, истираемось (для этого параметра есть даже ГОСТ) и устойчивость к перепаду температур. Последний фактор обязывает автомобиль с кожаными креслами иметь климатическую систему, а еще лучше, в дополнение к ней, обогрев и вентиляцию сидений. Ведь зимой кожа дубеет и прогревается куда хуже, чем тряпичная обивка, а летом быстро раскаляется на солнце и медленно остывает.

ALPINA_World_Sattlerei_01

ALPINA_World_Sattlerei_01На предприятии Alpina коже уделяют особое внимание
На предприятии Alpina коже уделяют особое внимание

В принципе, сделать все это после покупки автомобиля вполне реально. Причем кожу можно выбрать куда более качественную, чем та, что предлагают для автомобилей начальных комплектаций. Анилиновая кожа — самая дорогая и комфортная, с сохраненной естественной фактурой (мереёй), но слабо защищенная от внешних воздействий. Полуанилиновая — более устойчива к загрязнениям, с пигментной окраской — почти их не боится. Среди лучших сортов — австрийские, германские и итальянские, но есть и шведские, индийские, китайские и даже наши, отечественные. Всевозможных расцветок, с тиснением или перфорацией, различной толщины (для автокожи обязательна в 1,2–1,6 мм) и стоимости. Цена перетяжки салона варьируется от 40 до 70 тыс. руб. в зависимости от вида кожи и сложности пошива. Но это зачастую дешевле, чем заводское исполнение.

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Aniline_новый размерАнилиновая кожа — самая дорогая и приятная на ощупь
Анилиновая кожа — самая дорогая и приятная на ощупь

Только вот обязательно ли все это для автомобиля? Ведь есть масса современных материалов, которые дешевле, едва ли менее практичны, чем натуральная кожа, и не менее привлекательны внешне. Алькантара, прочнейшая синтетическая замша, или экокожа? Есть и такая штука, как Softex на основе термопластичного полиуретана, отличить которую визуально или на ощупь от натуральной кожи практически невозможно, да и по многим параметрам она ей не уступает.

2014-Toyota-RAV4-SUV-LE-4dr-Front-wheel-Drive-Interior-1

2014-Toyota-RAV4-SUV-LE-4dr-Front-wheel-Drive-Interior-1Искусственную кожу Softex широко применяет Toyota
Искусственную кожу Softex широко применяет Toyota

Однозначного ответа быть не может, и все-таки, на наш взгляд, кожаный салон обязателен в следующих случаях. Если вы владелец внедорожника и часто выезжаете на природу, если вы перевозите в салоне домашних животных без клетки и, наконец, если вы заядлый курильщик и предпочитаете открытые окна кондиционеру.

Очистить велюр или ткань от грязи или следов «спикировавшего» сэндвича с соусом куда более сложно, чем кожу. Собачья шерсть, особенно крупных гладкошерстных пород, обладает свойством впиваться в ткань, и никаким пылесосом ее полностью не достать. При курении за рулем уголек от сигареты рано или поздно прилетит на обивку дивана и прожжет его. С кожаной обивкой всех этих бед можно избежать. Впрочем, решать, тратиться на это или нет, конечно же, владельцам.

Глоссарий

Анилиновая кожа (aniline leather) — кожа с минимальной технологической обработкой и сохраненной поверхностной структурой. Окрашена прозрачными анилиновыми красителями.

Полуанилиновая кожа (semi-aniline leather) — то же, что и анилиновая кожа, но со слоем нанесенных рассеянных пигментов и красителей.

Наппа — тонкая полуанилиновая кожа повышенной прочности из шкур крупного рогатого скота

Алькантара — прочный нетканый синтетический материал, изготавливаемый из тончайших волокон полиэстра с полиуретановым покрытием и последующей декоративной обработкой. Иногда его называют искусственной замшей или ультрамикрофиброй.

Экокожа — искусственный материал, состоящий из нанесенного на тканевую основу полиуретанового покрытия. По своим характеристикам, таким как эластичность, водопроницаемость, гигроскопичность и термостойкость, может соперничать с натуральной кожей.

Кожаный салон автомобиля: шкурный вопрос
Кожаный салон автомобиля: шкурный вопрос
Фото: компании-производители
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