Кожаный салон автомобиля: шкурный вопрос

Статусность кожаного салона в автомобиле едва ли кто будет оспаривать. Смотрится здорово, практичный, на первый взгляд, да и владелец, готовый ублажить тыльные части тела многотысячными вложениями в обивку кресел, заслуживает популярных ныне «респекта и уважухи». И что, никаких подводных камней? Давайте посмотрим.

Лет восемь назад, знакомясь с очередным детищем американского автопрома, я с удивлением отметил, что сливочно-белая кожа кресел подозрительно отличается по качеству в разных местах. Если перфорированные поверхности сидушек и спинок не вызывали сомнений в натуральности материала, то боковины в силу своей фактуры и эластичности не смогли скрыть искусственного происхождения. Детальное исследование изнанки обнаружило тканевую основу. Так что, обман?

chrysler-pacifica_key_0_новый размер Отличить натуральную кожу от искусственной часто бывает сложно

В данном случае скорее лукавство. В предпродажной спецификации на автомобиль нигде не нашлось слова «натуральная». Кожа — и все тут! Хоть рыбья — претензий не предъявишь. Хитрость была в том, что данная модель не конфигурировалась заранее, а поставлялась в фиксированной дорогой комплектации. Правда, с выбором цвета обивки — белой или черной. Вспоминать о боковинах больше и не пришлось — кресла устраивали по всем параметрам, но дерматиновый осадок остался.

В действительности салон, полностью скроенный из натуральной кожи, — огромная редкость. Чаще всего такие встречаются в автомобилях премиум-сегмента или моделях класса D и выше, когда вопросы качества кожи, ее расцветки и много еще каких критериев оговариваются на стадии заказа машины. Но есть и нюанс. В топовых версиях кожа будет идти по умолчанию, в базовых за нее придется доплачивать.

1_1600_новый размер Варианты обивок в Marcedes C-klasse самые разнообразные

Например, для Mercedes-Benz С-класса предложено девять вариантов кожаной отделки, заплатить за которую придется от 98 тыс. до 156 тыс. руб. Кожаный салон BMW 4-й серии обойдется от 126 тыс. руб. за сорт Dakota (восемь расцветок) до 207 тыс. руб. за Merino (пять расцветок). Подобное удовольствие на Audi A4 чуть дешевле: одна из шести расцветок кожи Milano потянет на 102 тыс., кожи Feinnappa идентичных цветов — 129 тыс. руб.

BMW_4series_coupe_wallpaper_18_1600x1200_новый размер Кожа для BMW одна из самых дорогих

Братский Volkswagen готов приодеть Passat комплектации Trendline в ноунейм-кожу всего за 88 тысяч. Однако честно указывает в конфигураторе: «Центральная часть сидений и боковин, верхняя часть подлокотника из кожи Vienna». Ясно, что все остальные непроименованные части кресел будут из искусственных материалов.

Кто-кто, а Volvo не шкурничает в кожевенном вопросе, правда, сочетания «натуральная кожа» в конфигураторе, к примеру, седана S60 не найти. Зато ее цена для начальных версий, которым за так полагается ткань, от 54 600 руб. за как будто бы кожаную отделку Arianne двух расцветок, и 72 800 руб. — за Agnes, где к черному и бежевому добавился коричневый цвет кожи.

wallpaper_interior_7_новый размер Для Volvo s60 кожаные кресла совсем недороги

Citroen, по французской традиции, не скромничает и просит денег за кожаный салон С5 в любом случае. Только в комплектации Confort серенькая Claudia Matinal будет стоить 114 тыс. руб., а в Exclusive — 53 тысячи. Мало? Можете отдать 200 тысяч за черную кожу премиум-класса. Наименование, правда, в конфигураторе не уточняется.

citroen_новый размер Кресла Citroen C5 дороги не по рангу

И, наконец, Ford готов осчастливить владельца Mondeo одной из трех видов кожаных отделок за 110 тыс. руб. Но лишь в том случае, если вы решитесь на комплектацию Titanium и приобретение пакета Titanium X, который электрифицирует передние кресла.

Mondeo_новый размер Популярный Mondeo предполагает кожаные кресла только с электрорегулировками

Чуть по другому пути пошли корейцы и японцы, сразу включив кожу в определенные версии и оставив за владельцем право выбора цвета. В Kia Optima бежевая или черная кожа прилагается к комплектации Luxe, но она обязывает остановиться на 2,4-литровом моторе с АКП.

kia-optima-facelift-sx-0007 Кресла в Optima без излишнего шика, но качественные и удобные

Infiniti для седана Q50 , начиная с исполнения Elegance, предлагает на выбор одну из трех расцветок подчеркнуто натуральной кожи, опять же без доплаты.

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У Toyota Camry черные кожаные сиденья доступны начиная с комплектации «Классик» с базовым мотором и «автоматом». Такая же ситуация с Mazda6, где кожа предлагается уже с версии Supreme. Но маздовцы предельно честны и заранее сообщают покупателю о том, что кожей обшиты только лицевые поверхности кресел.

2015-mazda6_2014-laas_eu_sdn_interior_6_новый размер У маздовских кресел натуральная кожа лишь на лицевой части

Отдельная песня с китайскими автопроизводителями. Якобы кожаный салон вам могут предложить даже в топовых версиях автомобилей С-класса, а то и меньше. Несмотря на то, что Китай предлагает на мировом рынке огромный ассортимент натуральных кож, — в автомобилях, по крайней мере большинстве представленных сегодня на российском рынке, кожа будет искусственной.

Geely_новый размер Чем не пахло в китайских автомобилях, так это натуральной кожей

Так что, выходит, что потенциальным владельцам авто малых классов «век кожи не видать»? Отчасти это так, если не брать в расчет премиальную немецкую тройку и заряженные версии машин остальных брендов. Но спортивные модификации — тема отдельного разговора.

SEAT-Leon-Interior_новый размер Кожа или алькантара обязательна для спорт-версий в любом классе

Из кожи вон?

В действительности, кожаный салон в автомобиле штука весьма спорная. С одной стороны, это долговечность, простота ухода, наконец, презентабельный внешний вид. С другой — «правильная» автомобильная кожа должна быть только коровьей или телячьей, особой выделки, прочности и эластичности. Скажем, хромовое дубление для нее непригодно, красители должны быть особыми, светостойкими и не вызывающими аллергии, а еще нельзя забыть про гигроскопичность, истираемось (для этого параметра есть даже ГОСТ) и устойчивость к перепаду температур. Последний фактор обязывает автомобиль с кожаными креслами иметь климатическую систему, а еще лучше, в дополнение к ней, обогрев и вентиляцию сидений. Ведь зимой кожа дубеет и прогревается куда хуже, чем тряпичная обивка, а летом быстро раскаляется на солнце и медленно остывает.

ALPINA_World_Sattlerei_01 На предприятии Alpina коже уделяют особое внимание

В принципе, сделать все это после покупки автомобиля вполне реально. Причем кожу можно выбрать куда более качественную, чем та, что предлагают для автомобилей начальных комплектаций. Анилиновая кожа — самая дорогая и комфортная, с сохраненной естественной фактурой (мереёй), но слабо защищенная от внешних воздействий. Полуанилиновая — более устойчива к загрязнениям, с пигментной окраской — почти их не боится. Среди лучших сортов — австрийские, германские и итальянские, но есть и шведские, индийские, китайские и даже наши, отечественные. Всевозможных расцветок, с тиснением или перфорацией, различной толщины (для автокожи обязательна в 1,2–1,6 мм) и стоимости. Цена перетяжки салона варьируется от 40 до 70 тыс. руб. в зависимости от вида кожи и сложности пошива. Но это зачастую дешевле, чем заводское исполнение.

Aniline_новый размер Анилиновая кожа — самая дорогая и приятная на ощупь

Только вот обязательно ли все это для автомобиля? Ведь есть масса современных материалов, которые дешевле, едва ли менее практичны, чем натуральная кожа, и не менее привлекательны внешне. Алькантара, прочнейшая синтетическая замша, или экокожа? Есть и такая штука, как Softex на основе термопластичного полиуретана, отличить которую визуально или на ощупь от натуральной кожи практически невозможно, да и по многим параметрам она ей не уступает.

2014-Toyota-RAV4-SUV-LE-4dr-Front-wheel-Drive-Interior-1 Искусственную кожу Softex широко применяет Toyota

Однозначного ответа быть не может, и все-таки, на наш взгляд, кожаный салон обязателен в следующих случаях. Если вы владелец внедорожника и часто выезжаете на природу, если вы перевозите в салоне домашних животных без клетки и, наконец, если вы заядлый курильщик и предпочитаете открытые окна кондиционеру.

Очистить велюр или ткань от грязи или следов «спикировавшего» сэндвича с соусом куда более сложно, чем кожу. Собачья шерсть, особенно крупных гладкошерстных пород, обладает свойством впиваться в ткань, и никаким пылесосом ее полностью не достать. При курении за рулем уголек от сигареты рано или поздно прилетит на обивку дивана и прожжет его. С кожаной обивкой всех этих бед можно избежать. Впрочем, решать, тратиться на это или нет, конечно же, владельцам.

Глоссарий

Анилиновая кожа (aniline leather) — кожа с минимальной технологической обработкой и сохраненной поверхностной структурой. Окрашена прозрачными анилиновыми красителями.

Полуанилиновая кожа (semi-aniline leather) — то же, что и анилиновая кожа, но со слоем нанесенных рассеянных пигментов и красителей.

Наппа — тонкая полуанилиновая кожа повышенной прочности из шкур крупного рогатого скота

Алькантара — прочный нетканый синтетический материал, изготавливаемый из тончайших волокон полиэстра с полиуретановым покрытием и последующей декоративной обработкой. Иногда его называют искусственной замшей или ультрамикрофиброй.

Экокожа — искусственный материал, состоящий из нанесенного на тканевую основу полиуретанового покрытия. По своим характеристикам, таким как эластичность, водопроницаемость, гигроскопичность и термостойкость, может соперничать с натуральной кожей.