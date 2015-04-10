Кожаный салон автомобиля: шкурный вопрос

Лет восемь назад, знакомясь с очередным детищем американского автопрома, я с удивлением отметил, что сливочно-белая кожа кресел подозрительно отличается по качеству в разных местах. Если перфорированные поверхности сидушек и спинок не вызывали сомнений в натуральности материала, то боковины в силу своей фактуры и эластичности не смогли скрыть искусственного происхождения. Детальное исследование изнанки обнаружило тканевую основу. Так что, обман?
chrysler-pacifica_key_0_новый размерОтличить натуральную кожу от искусственной часто бывает сложно
В действительности салон, полностью скроенный из натуральной кожи, — огромная редкость. Чаще всего такие встречаются в автомобилях премиум-сегмента или моделях класса D и выше, когда вопросы качества кожи, ее расцветки и много еще каких критериев оговариваются на стадии заказа машины. Но есть и нюанс. В топовых версиях кожа будет идти по умолчанию, в базовых за нее придется доплачивать.
1_1600_новый размерВарианты обивок в Marcedes C-klasse самые разнообразные
BMW_4series_coupe_wallpaper_18_1600x1200_новый размерКожа для BMW одна из самых дорогих
Кто-кто, а Volvo не шкурничает в кожевенном вопросе, правда, сочетания «натуральная кожа» в конфигураторе, к примеру, седана S60 не найти. Зато ее цена для начальных версий, которым за так полагается ткань, от 54 600 руб. за как будто бы кожаную отделку Arianne двух расцветок, и 72 800 руб. — за Agnes, где к черному и бежевому добавился коричневый цвет кожи.
wallpaper_interior_7_новый размерДля Volvo s60 кожаные кресла совсем недороги
citroen_новый размерКресла Citroen C5 дороги не по рангу
Mondeo_новый размерПопулярный Mondeo предполагает кожаные кресла только с электрорегулировками
kia-optima-facelift-sx-0007Кресла в Optima без излишнего шика, но качественные и удобные
15TDIeulhd_Q50Helios029.png.ximg.l_12_m.smart_новый размер
2015-mazda6_2014-laas_eu_sdn_interior_6_новый размерУ маздовских кресел натуральная кожа лишь на лицевой части
Geely_новый размерЧем не пахло в китайских автомобилях, так это натуральной кожей
SEAT-Leon-Interior_новый размерКожа или алькантара обязательна для спорт-версий в любом классе
Из кожи вон?
В действительности, кожаный салон в автомобиле штука весьма спорная. С одной стороны, это долговечность, простота ухода, наконец, презентабельный внешний вид. С другой — «правильная» автомобильная кожа должна быть только коровьей или телячьей, особой выделки, прочности и эластичности. Скажем, хромовое дубление для нее непригодно, красители должны быть особыми, светостойкими и не вызывающими аллергии, а еще нельзя забыть про гигроскопичность, истираемось (для этого параметра есть даже ГОСТ) и устойчивость к перепаду температур. Последний фактор обязывает автомобиль с кожаными креслами иметь климатическую систему, а еще лучше, в дополнение к ней, обогрев и вентиляцию сидений. Ведь зимой кожа дубеет и прогревается куда хуже, чем тряпичная обивка, а летом быстро раскаляется на солнце и медленно остывает.
ALPINA_World_Sattlerei_01На предприятии Alpina коже уделяют особое внимание
В принципе, сделать все это после покупки автомобиля вполне реально. Причем кожу можно выбрать куда более качественную, чем та, что предлагают для автомобилей начальных комплектаций. Анилиновая кожа — самая дорогая и комфортная, с сохраненной естественной фактурой (мереёй), но слабо защищенная от внешних воздействий. Полуанилиновая — более устойчива к загрязнениям, с пигментной окраской — почти их не боится. Среди лучших сортов — австрийские, германские и итальянские, но есть и шведские, индийские, китайские и даже наши, отечественные. Всевозможных расцветок, с тиснением или перфорацией, различной толщины (для автокожи обязательна в 1,2–1,6 мм) и стоимости. Цена перетяжки салона варьируется от 40 до 70 тыс. руб. в зависимости от вида кожи и сложности пошива. Но это зачастую дешевле, чем заводское исполнение.
Aniline_новый размерАнилиновая кожа — самая дорогая и приятная на ощупь
Только вот обязательно ли все это для автомобиля? Ведь есть масса современных материалов, которые дешевле, едва ли менее практичны, чем натуральная кожа, и не менее привлекательны внешне. Алькантара, прочнейшая синтетическая замша, или экокожа? Есть и такая штука, как Softex на основе термопластичного полиуретана, отличить которую визуально или на ощупь от натуральной кожи практически невозможно, да и по многим параметрам она ей не уступает.
2014-Toyota-RAV4-SUV-LE-4dr-Front-wheel-Drive-Interior-1Искусственную кожу Softex широко применяет Toyota
Однозначного ответа быть не может, и все-таки, на наш взгляд, кожаный салон обязателен в следующих случаях. Если вы владелец внедорожника и часто выезжаете на природу, если вы перевозите в салоне домашних животных без клетки и, наконец, если вы заядлый курильщик и предпочитаете открытые окна кондиционеру.
Очистить велюр или ткань от грязи или следов «спикировавшего» сэндвича с соусом куда более сложно, чем кожу. Собачья шерсть, особенно крупных гладкошерстных пород, обладает свойством впиваться в ткань, и никаким пылесосом ее полностью не достать. При курении за рулем уголек от сигареты рано или поздно прилетит на обивку дивана и прожжет его. С кожаной обивкой всех этих бед можно избежать. Впрочем, решать, тратиться на это или нет, конечно же, владельцам.
Глоссарий
Анилиновая кожа (aniline leather) — кожа с минимальной технологической обработкой и сохраненной поверхностной структурой. Окрашена прозрачными анилиновыми красителями.
Полуанилиновая кожа (semi-aniline leather) — то же, что и анилиновая кожа, но со слоем нанесенных рассеянных пигментов и красителей.
Наппа — тонкая полуанилиновая кожа повышенной прочности из шкур крупного рогатого скота
Алькантара — прочный нетканый синтетический материал, изготавливаемый из тончайших волокон полиэстра с полиуретановым покрытием и последующей декоративной обработкой. Иногда его называют искусственной замшей или ультрамикрофиброй.
Экокожа — искусственный материал, состоящий из нанесенного на тканевую основу полиуретанового покрытия. По своим характеристикам, таким как эластичность, водопроницаемость, гигроскопичность и термостойкость, может соперничать с натуральной кожей.
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