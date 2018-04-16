Добавь почти миллион: названы цены на обновленный Infiniti QX80

Российское отделение Infiniti объявило цены на обновленный флагманский внедорожник. Тех немногих, кто ждал эту модель, новый прайс-лист вряд ли обрадует.

Infiniti QX80

Огромный внедорожник Infiniti QX80 — один из последних мастодонтов рамных машин с богатым оснащением. В России у него лишь один конкурент — Lexus LX570. Конечно, по объемам продаж «КуИкс» проигрывает ему (у модели от Lexus продажи примерно в 10 раз выше), но все же пользуется стабильным спросом: в 2017 году было продано около 400 флагманских внедорожников Infiniti.

Обновленную модель представили в ноябре прошлого года на мотор-шоу в Дубае — ОАЭ, наряду с Россией, один из немногих рынков, где Infiniti QX80 до сих пор представлен. При рестайлинге у внедорожника полностью изменилась передняя часть: радиаторная решетка стала больше, фары уже, а бампер немного изящнее. Сзади перемен куда меньше: новые светодиодные фонари, визуально соединенные хромированной перемычкой, и бампер.

В салоне изменения можно пересчитать по пальцам одной руки: новая ромбовидная прострочка обшивки сидений и дверных панелей, иная рукоятка селектора автомата да увеличившиеся экраны в подголовниках передних сидений.

Infiniti QX80

По технической части перемен не произошло вовсе: после обновления Infiniti QX80 по-прежнему оснащается 5,6-литровым атмосферником мощностью 405 л.с. и 7-ступенчатым автоматом.

А вот по части российских цен перемены значительные. Если дорестайлинговая версия оценивалась в 4 130 000 рублей, а сегодня у дилеров она есть в наличии по цене от 3 950 000 рублей (причем вне зависимости от того, выбрана 7- или 8-местная конфигурация салона), то после обновления QX80 обойдется в 4 855 000 рублей за 7-местный вариант и 4 870 000 за версию на восьмерых.

Комплектаций всего две: Luxe и Luxe ProACTIVE. В первой автомобиль имеет светодиодные фары с системой автоматического переключения света с дальнего на ближний и обратно, кожаный салон, передние сиденья с электрорегулировками в 8 направлениях, система кругового видеообзора, а также обновленная мультимедийная система, которую обучили понимать голосовые команды на русском языке.

Версия Luxe ProACTIVE дополнена комплексом систем безопасности Safety Shield. Он включает в себя адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения и предотвращения выхода с полосы движения, систему предупреждения об объектах в «мертвых» зонах, систему предотвращения столкновений при движении задним ходом. В салоне появилось зеркало, на которое можно выводить картинку с камеры заднего вида, а также дорогая аудиосистема Bose Cabin Surround 5.1 c 15 динамиками.

Осенью прошлого года Infiniti представила новое поколение кроссовера QX50. Вот его действительно очень ждут в России.

Недавно Infiniti отзывала у нас хэтчбеки Q30 и кроссоверы QX30 для ремонта рулевой колонки.

Фото: Infiniti