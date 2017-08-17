Автомобили Infiniti поразила болезнь Мерседесов

Откуда у Infiniti болезнь Мерседесов, спросит неискушенный читатель? Дело в том, что Infiniti Q30/QX30 построены на платформе Мерседеса А-класса и многие узлы и агрегаты у этих автомобилей идентичны, в том числе системы пассивной безопасности. Ранее Daimler объявил в России целую серию отзывов в связи с дефектными рулевыми колонками, и вот теперь ту же проблему предстоит решать дилерам Infiniti, цитируем ее описание с сайта Росстандарта:
«Причиной отзыва является конструктивная особенность рулевой колонки, не имеющей иного соединения с „массой“, кроме спирального кабеля. В случае повреждения спирального кабеля включается визуальный сигнализатор неисправности подушки безопасности. В некоторых, исключительных случаях может произойти разряд статического электричества через электрические цепи подушки безопасности. В наихудшем случае этого заряда может быть достаточно для непреднамеренного срабатывания подушки безопасности водителя».
Всего под отзыв попали 447 хэтчбеков Infiniti Q30 и кроссоверов Infiniti QX30, список их VIN-номеров можно скачать здесь. Механики авторизированных сервисных центров бесплатно для автовладельцев устранят конструктивный дефект в каждом автомобиле.
- В декабре прошлого года в России отзывали среднеразмерные седаны Q50 и купе Q60 из-за ошибки программного обеспечения двигателя.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: Infiniti
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