Автомобили Infiniti поразила болезнь Мерседесов

Компания Nissan объявила об отзыве с российского рынка премиальных компактных хэтчбеков Infiniti Q30 и кроссоверов Infiniti QX30. На них необходимо отремонтировать рулевую колонку.

Infiniti Q30
Infiniti Q30

Infiniti > Q30

Infiniti QX30
Infiniti QX30

Infiniti > QX30

Откуда у Infiniti болезнь Мерседесов, спросит неискушенный читатель? Дело в том, что Infiniti Q30/QX30 построены на платформе Мерседеса А-класса и многие узлы и агрегаты у этих автомобилей идентичны, в том числе системы пассивной безопасности. Ранее Daimler объявил в России целую серию отзывов в связи с дефектными рулевыми колонками, и вот теперь ту же проблему предстоит решать дилерам Infiniti, цитируем ее описание с сайта Росстандарта:

«Причиной отзыва является конструктивная особенность рулевой колонки, не имеющей иного соединения с „массой“, кроме спирального кабеля. В случае повреждения спирального кабеля включается визуальный сигнализатор неисправности подушки безопасности. В некоторых, исключительных случаях может произойти разряд статического электричества через электрические цепи подушки безопасности. В наихудшем случае этого заряда может быть достаточно для непреднамеренного срабатывания подушки безопасности водителя».

Всего под отзыв попали 447 хэтчбеков Infiniti Q30 и кроссоверов Infiniti QX30, список их VIN-номеров можно скачать здесь. Механики авторизированных сервисных центров бесплатно для автовладельцев устранят конструктивный дефект в каждом автомобиле.

Фото: Infiniti

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