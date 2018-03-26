Бракованные Мерседесы в России — их все больше!

Автоконцерн Daimler объявил об очередном отзыве своих машин с нашего рынка. На сей раз на внеплановый сервис отправятся легковушки С-класса и кроссоверы GLC, реализованные официальными дилерами в период с 2013 по 2017 год.

Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz > GLC

Mercedes-Benz C-класса
Mercedes-Benz C-класса

Mercedes-Benz > C-класса

Нашим читателям уже, наверное, поднадоели новости об отзывах в России бракованных Мерседесов, но поскольку партии потенциально небезопасных машин довольно крупные, а дефект серьезный, то о них необходимо сообщать.

Все последние отзывы Даймлера так или иначе связаны с системами безопасности автомобилей, и одним из проблемных узлов является рулевая колонка: конструктивный дефект может привести к электростатическому разряду и несанкционированному срабатыванию подушки безопасности. Из-за этой проблемы германский производитель уже отзывал в России 6639 машин в январе, 1480 в феврале и 12 371 на прошлой неделе.

Объявленный сегодня отзыв затрагивает 4419 автомобилей, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта. Механики авторизированных сервисных центров Mercedes-Benz бесплатно для автовладельцев проверят рулевую колонку на каждой машине и при необходимости доработают ее.

Фото: Daimler

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