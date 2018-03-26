Нашим читателям уже, наверное, поднадоели новости об отзывах в России бракованных Мерседесов, но поскольку партии потенциально небезопасных машин довольно крупные, а дефект серьезный, то о них необходимо сообщать.
Все последние отзывы Даймлера так или иначе связаны с системами безопасности автомобилей, и одним из проблемных узлов является рулевая колонка: конструктивный дефект может привести к электростатическому разряду и несанкционированному срабатыванию подушки безопасности. Из-за этой проблемы германский производитель уже отзывал в России 6639 машин в январе, 1480 в феврале и 12 371 на прошлой неделе.
Объявленный сегодня отзыв затрагивает 4419 автомобилей, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта. Механики авторизированных сервисных центров Mercedes-Benz бесплатно для автовладельцев проверят рулевую колонку на каждой машине и при необходимости доработают ее.
- Также на прошлой неделе Daimler объявил об отзыве 72 автомобилей из-за дефектных преднатяжителей ремней безопасности, и эта проблема тоже далеко не новая.
- В декабре германский автоконцерн призывал на внеплановый сервис в нашей стране внедорожники Mercedes-Benz G-класса из-за ошибки в системе ESP.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: Daimler
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