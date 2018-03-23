Снова брак: Daimler продолжает отзывать в России Мерседесы

Очередной отзыв затрагивает седаны С- и S-классов, а также кроссоверы GLC, реализованные на нашем рынке официальными дилерами в 2016 году. На них необходимо заменить ремни безопасности.

Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz > GLC

Mercedes-Benz C-класса
Mercedes-Benz C-класса

Mercedes-Benz > C-класса

Mercedes-Benz S-класса
Mercedes-Benz S-класса

Mercedes-Benz > S-класса

Отзывы Мерседесов в России следуют один за другим, причем проблемы повторяются. Так, в декабре прошлого года производитель призывал на сервис почти сотню седанов Е-класса в связи с обнаруженными некачественными преднатяжителями ремней безопасности. И вот такой же дефект, только у седанов С- и S-классов, а также кроссоверов GLC, и на сей раз некачественные пиропатроны обнаружены не в левой части заднего сиденья, а у водительского кресла.

Всего отзыву подлежат 72 автомобиля, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта. Механики авторизированных сервисных центров Mercedes-Benz бесплатно для автовладельцев заменят неисправные узлы на новые надлежащего качества.

Фото: Daimler

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