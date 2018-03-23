Снова брак: Daimler продолжает отзывать в России Мерседесы

Отзывы Мерседесов в России следуют один за другим, причем проблемы повторяются. Так, в декабре прошлого года производитель призывал на сервис почти сотню седанов Е-класса в связи с обнаруженными некачественными преднатяжителями ремней безопасности. И вот такой же дефект, только у седанов С- и S-классов, а также кроссоверов GLC, и на сей раз некачественные пиропатроны обнаружены не в левой части заднего сиденья, а у водительского кресла.
Всего отзыву подлежат 72 автомобиля, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта. Механики авторизированных сервисных центров Mercedes-Benz бесплатно для автовладельцев заменят неисправные узлы на новые надлежащего качества.
- Вчера Daimler объявил об отзыве в России более 12 тысяч автомобилей разных моделей, у которых могут самопроизвольно сработать подушки безопасности. По этой же причине 6639 машин отзывались в январе.
- Также в декабре германский автоконцерн призывал на внеплановый сервис в нашей стране внедорожники Mercedes-Benz G-класса из-за проблем с системой ESP.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: Daimler
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