Снова брак: Daimler продолжает отзывать в России Мерседесы

Очередной отзыв затрагивает седаны С- и S-классов, а также кроссоверы GLC, реализованные на нашем рынке официальными дилерами в 2016 году. На них необходимо заменить ремни безопасности.

Отзывы Мерседесов в России следуют один за другим, причем проблемы повторяются. Так, в декабре прошлого года производитель призывал на сервис почти сотню седанов Е-класса в связи с обнаруженными некачественными преднатяжителями ремней безопасности. И вот такой же дефект, только у седанов С- и S-классов, а также кроссоверов GLC, и на сей раз некачественные пиропатроны обнаружены не в левой части заднего сиденья, а у водительского кресла.

Всего отзыву подлежат 72 автомобиля, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта. Механики авторизированных сервисных центров Mercedes-Benz бесплатно для автовладельцев заменят неисправные узлы на новые надлежащего качества.

Фото: Daimler