В России отзывают очередную партию бракованных Мерседесов

Отзыву подлежат Мерседесы С- и Е-классов, а также кроссоверы GLK, реализованные на нашем рынке официальными дилерами в период с 2011 по 2017 год. У этих автомобилей существует риск несанкционированного срабатывания водительской подушки безопасности из-за конструктивного дефекта рулевой колонки, приводящего к электростатическому разряду.
Список VIN-номеров отзываемых автомобилей можно скачать на сайте Росстандарта. Механики авторизированных сервисных центров Mercedes-Benz бесплатно для автовладельцев проверят рулевую колонку на каждой машине и при необходимости доработают ее.
- Ранее Daimler по той же причине отзывал в России 1480 Мерседесов в феврале и 6639 в январе.
- В декабре германский автоконцерн призывал на не внеплановый сервис в нашей стране внедорожники Mercedes-Benz G-класса из-за проблем с системой ESP и седаны Е-класса с дефектными преднатяжителями ремней безопасности.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: Daimler
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