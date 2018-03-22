В России отзывают очередную партию бракованных Мерседесов

Автоконцерн Daimler никак не поборет довольно опасный недуг своих автомобилей: у них могут самопроизвольно сработать подушки безопасности. Очередная сервисная кампания затрагивает 12 371 автомобиль.

Mercedes-Benz C-класса
Mercedes-Benz C-класса

Mercedes-Benz > C-класса

Mercedes-Benz E-класса
Mercedes-Benz E-класса

Mercedes-Benz > E-класса

Mercedes-Benz GLK-класса
Mercedes-Benz GLK-класса

Mercedes-Benz > GLK-класса

Отзыву подлежат Мерседесы С- и Е-классов, а также кроссоверы GLK, реализованные на нашем рынке официальными дилерами в период с 2011 по 2017 год. У этих автомобилей существует риск несанкционированного срабатывания водительской подушки безопасности из-за конструктивного дефекта рулевой колонки, приводящего к электростатическому разряду.

Список VIN-номеров отзываемых автомобилей можно скачать на сайте Росстандарта. Механики авторизированных сервисных центров Mercedes-Benz бесплатно для автовладельцев проверят рулевую колонку на каждой машине и при необходимости доработают ее.

Фото: Daimler

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