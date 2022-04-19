«Автодор» предупредил о пробках по дороге на юг (до середины июня)

На одной из самых загруженных трасс России — М-4 «Дон» — начали масштабный ремонт.

В течение ближайших двух месяцев на некоторых участках федеральной трассы М-4 «Дон» высок риск образования длинных дорожных заторов, об этом предупредило агентство ТАСС со ссылкой на представителя госкомпании «Автодор» Александра Емельянова. Причина для такого неприятного прогноза — масштабный ремонт трассы.

Работы охватят отрезок длиной 108 километров, проходящий, в основном, по территории Ростовской области. Для обеспечения всех технологических процессов будет полностью перекрываться одно из направлений движения на длину от 5 до 15 км. На этих участках оставят две полосы — по одной на каждое направление, заявил Емельянов. Для сокращения периода создания помех нормальному движению ремонт планируют вести в круглосуточном режиме.

В компании рекомендуют автомобилистам при планировании маршрута рассматривать альтернативные пути по региональным дорогам или иметь в виду риск попадания в пробки.

Дорожные работы на М-4 «Дон» по плану должны полностью завершиться в середине июня.

Федеральная трасса связывает автотранспортное сообщение между Москвой и Краснодаром. Летом она принимает самый большой в стране поток граждан, направляющихся отдыхать на черноморские курорты и в Крым.

Госкомпания «Автодор» создана в 2009 году, она является оператором части федеральных трасс — платных или с платными участками. В управлении «Автодора» по состоянию на 2021 год находилось чуть более 3500 км автодорог.

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