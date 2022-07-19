Кроссовер Suzuki бросил вызов поезду — журнал За рулем

Кроссовер Suzuki бросил вызов поезду

Два вида транспорта одновременно отправились по маршруту Москва - Владивосток, чтобы выяснить, кто быстрее.

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Стартовой точкой гонки стал Ярославский вокзал в Москве.

Юлия Костюшкина отправилась во Владивосток по Транссибирской магистрали. Поезд преодолеет 9259 километров и доберется до конечной точки маршрута через 6 суток 22 часа и 39 минут.

Андрею Леонтьеву на Suzuki Vitara предстоит преодолеть около 9100 километров по дорогам страны. Время в пути ограничено. Чтобы прийти первым, путешественнику придется 6 дней подряд проезжать более 1500 километров в сутки. Времени на отдых практически нет.

Кроссовер Suzuki бросил вызов поезду

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Чтобы сэкономить время, Андрей Леонтьев планирует периодически сокращать путь по бездорожью. В этом ему поможет Suzuki Vitara с турбомотором BOOSTERJET 1.4 л, оснащенная системой интеллектуального полного привода ALLGRIP SELECT.

Проверку в этом путешествии пройдет не только транспорт — участники гонки оценят состояние дорог и придорожную инфраструктуру.

Отчеты о поездке Андрей и Юлия публикуют на личных страницах в социальных сетях. Андрей уже поделился техническими деталями. Например, рассказал, что на момент его проезда по дорогам Сибири расход топлива составил около 9 литров на 100 километров.

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Фото: Suzuki

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Отзывы о Suzuki Vitara (1)

Suzuki 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Отличные ходовые качества

Недостатки:

Не с каждого смартфона выводится изображение на экран мультимедиа

Комментарий:

Вот уже пол-года владею Suzuki Vitara S, 140 л.с., 6АКПП, передний привод. Каждый день по Москве. Авто не такое простое, как кажется с виду, его главная изюминка — прекрасные ходовые (городские) качества. Проблем пока никаких, все работает, не скрипит, не бренчит, тех.жидкости в норме, даже пыли ...

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