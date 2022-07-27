Эксперт «За рулем» высказал мнение насчет введения платного проезда в Москву

Для многих решение столичных властей стало неожиданным.

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Напомним суть новации. Вчера, 26 июля, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Телеграм-канале, что подписал постановление о введении на Московском скоростном диаметре (МСД) платного проезда с 1 января 2023 года. Нововведение коснется только транзитных автомобилистов и не затронет жителей Москвы и области.

«Это сделано, чтобы защитить трассу от дополнительного трафика транзитных легковых машин и дать жителям региона возможность сокращать время в дороге. Рассчитываем, что транзитный поток, как и прежде, будет идти по Центральной кольцевой автодороге», — говорится в сообщении мэра.

Сколько придется платить «приезжим», пока не решено, этот вопрос обсуждается. Как оградят от платы жителей Москвы и МО, тоже пока не понятно — механизм в разработке.

Позволит ли плата за проезд существенно разгрузить город?

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Я далек от мысли, что платный проезд позволит существенно разгрузить город. Кому надо заскочить в Москву — перекусить, на город посмотреть — те все равно это сделают. Кто хочет проскочить транзитом — заплатят либо въедет по другим бесплатным дорогам. А кому удобнее сейчас ездить по ЦКАД, тот и продолжит там ездить.

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И все бы ничего, но «платный проезд по хордам — это прецедент», отмечает наш эксперт. Людей постепенно приучают к мысли, что проезд по новым городским дорогам может быть платным — ведь их нужно построить, найти на это деньги.

Сейчас говорят о плате только для транзитников, а потом можно ввести плату и для остальных. Что-то подобное было, например, с платными парковками в столице. Сначала обещали, что они не выйдут за зону Бульварного кольца, а сейчас по «настоятельным просьбам жителей» они введены практически в каждом районе города. И число их неуклонно растет.

Наш эксперт предрекает, что следующим кандидатом на платный проезд станет северный дублер Кутузовского проспекта, который пройдет от Москва-Сити до МКАД.

Платный въезд в города — идея не новая, ранее отмечал в своем материале Петр Шкуматов.



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Фото: АГН «Москва» и «За рулем»