Эксперт «За рулем» высказал мнение насчет введения платного проезда в Москву — журнал За рулем

Эксперт «За рулем» высказал мнение насчет введения платного проезда в Москву

Для многих решение столичных властей стало неожиданным.

Материалы по теме
Названы причины для конфискации автомобилей

Напомним суть новации. Вчера, 26 июля, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Телеграм-канале, что подписал постановление о введении на Московском скоростном диаметре (МСД) платного проезда с 1 января 2023 года. Нововведение коснется только транзитных автомобилистов и не затронет жителей Москвы и области.

«Это сделано, чтобы защитить трассу от дополнительного трафика транзитных легковых машин и дать жителям региона возможность сокращать время в дороге. Рассчитываем, что транзитный поток, как и прежде, будет идти по Центральной кольцевой автодороге», — говорится в сообщении мэра.

Материалы по теме
Штрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?

Сколько придется платить «приезжим», пока не решено, этот вопрос обсуждается. Как оградят от платы жителей Москвы и МО, тоже пока не понятно — механизм в разработке.

Позволит ли плата за проезд существенно разгрузить город?

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Эксперт «За рулем» высказал мнение насчет введения платного проезда в Москву
— Очевидно, что тех, кто приехал в столицу на длительный срок жить и работать из других регионов, эта проблема коснется в полный рост: транспорт у них свой, зарегистрированный по месту прописки.

Я далек от мысли, что платный проезд позволит существенно разгрузить город. Кому надо заскочить в Москву — перекусить, на город посмотреть — те все равно это сделают. Кто хочет проскочить транзитом — заплатят либо въедет по другим бесплатным дорогам. А кому удобнее сейчас ездить по ЦКАД, тот и продолжит там ездить.

Материалы по теме
Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?

И все бы ничего, но «платный проезд по хордам — это прецедент», отмечает наш эксперт. Людей постепенно приучают к мысли, что проезд по новым городским дорогам может быть платным — ведь их нужно построить, найти на это деньги.

Сейчас говорят о плате только для транзитников, а потом можно ввести плату и для остальных. Что-то подобное было, например, с платными парковками в столице. Сначала обещали, что они не выйдут за зону Бульварного кольца, а сейчас по «настоятельным просьбам жителей» они введены практически в каждом районе города. И число их неуклонно растет.

Наш эксперт предрекает, что следующим кандидатом на платный проезд станет северный дублер Кутузовского проспекта, который пройдет от Москва-Сити до МКАД.

Фото: АГН «Москва» и «За рулем»

Наше новое видео
Haval Dargo: подробный тест и обзор
Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный!
Тест больших китайских кроссоверов (видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров570
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: