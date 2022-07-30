Касается каждого: важный вопрос обсудят на всероссийском туристическом форуме — журнал За рулем

Касается каждого: важный вопрос обсудят на всероссийском туристическом форуме

От его решения зависит, насколько комфортными будут поездки по стране на автомобиле.

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На Российском туристическом форуме «Путешествуй!» представят необычную и уникальную экспозицию. Она будет состоять из современных туалетных модулей российского производства. Свои разработки в этой части представят сразу пять компаний-производителей, рассказали в пресс-службе форума.

Экспертам в области создания придорожной инфраструктуры предстоит решить, как именно должны выглядеть места остановок на трассах. Сейчас в стране идет работа над созданием многофункциональных комплексов придорожного сервиса. И комфортные туалеты — обязательная часть каждого из них.

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Казалось бы, простой вопрос, но, по мнению специалистов отрасли, он требует самого серьезного подхода. Ведь речь идет о развитии целой сферы внутреннего туризма. Поэтому в ходе деловой сессии обсудят вопросы оптимизации видов общественных туалетов, а также контроля за их надлежащим содержанием.

На сессии специалистам предстоит обсудить, в каком именно направлении нужно развивать придорожные отели и кемпинги в нашей стране. В первую очередь нужно будет урегулировать все правовые вопросы. Это тоже одна из задач форума.

Сессия, посвященная придорожной инфраструктуре, состоится 5 августа в рамках форума «Путешествуй!», который соберет специалистов отрасли со всей страны и пройдет с 4 по 7 августа в Москве на ВДНХ.

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Фото: Depositphotos

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