Как парковаться у моря, чтобы не заработать штраф

В Крыму вступили в силу поправки в закон, которые разрешают штрафовать за несоблюдение правил парковки.

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Платные парковочные зоны на курортах Крыма уже существовали. Например, в туристической столице полуострова — Ялте — такую организовали еще в прошлом году, пишет издание «Коммерсантъ». Однако мало кто знал, что официально штраф за неоплаченную парковку введен не был.

По оценкам городской администрации, еще пять лет назад две трети всех парковочных мест были нелегальными. Плату за них собирали так называемые серые парковщики. Они брали деньги с отдыхающих и не выдавали никаких квитанций. А стоимость такой услуги могла достигать 500 рублей.

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Этим вопросом власти города занялись в прошлом году. Тогда в Ялте появились официальные платные парковки, которые значительно дешевле нелегальных. Всего организовали более 500 парковочных мест. Они расположены как вдоль дорог, так и на отдельных зонах. А оплата составляет от 35 до 50 рублей за час для легковых машин. Для грузовиков немного дороже — от 70 до 100 рублей.

Однако не все автовладельцы считали нужным платить за место. Тем более, что официально штрафы за это нарушение введены не были. Теперь эта проблема исправлена на законодательном уровне. За неоплаченную парковку на курорте придет штраф в размере 1000 рублей.

Фиксировать нарушения будут при помощи передвижных комплексов, которые способны распознавать госномера. Также уточняется, что нововведение распространяется не только на Ялту, но и на другие крымские города.

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