Водителям рассказали об опасности, которая ждет их в ближайшие дни

Дело касается не только машины, но и состояния здоровья самих автомобилистов.

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Такое предупреждение сделали сотрудники ГИБДД в связи с прогнозом погоды. В ближайшие дни на большей части территории России ожидается жара. Это может пагубно влиять на самочувствие водителей, а, следовательно, и на аварийность.

Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что в жару водитель быстрее утомляется, а значит хуже реагирует на ситуацию на дороге. Всем участникам дорожного движения, даже если они уверены в своем хорошем самочувствии, советуют быть внимательнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Также в сообщении упоминают о ситуациях, когда в машине остаются дети. Водителей предупреждают, что в жару это особенно опасно. Дети могут быть еще более восприимчивы к перегреву, чем взрослые.

Дополнительно в ГИБДД предупреждают, что в жару могут неожиданно проявиться неисправности автомобиля. Поэтому внимательно следить советуют не только за своим здоровьем, но и за техническим состоянием транспортных средств.