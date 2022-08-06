Отрасль начала активно развиваться в связи с ростом интереса к автопутешествиям

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Свой взгляд на то, как именно должен развиваться сервис, выразили эксперты отрасли. По их мнению, при организации комфортного отдыха внутри страны не должно остаться ни одного пробела. Модернизация должна коснуться всего, что необходимо туристам в дороге. Это заправки, стоянки, отели, точки питания и многое другое.

При этом эксперты отмечают, что на принятие решений осталось совсем мало времени. Возможности туристического сервиса должны развиваться в соответствии с постоянно растущими запросами путешественников.

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«Уверен, что развитие автотуризма и придорожной инфраструктуры станет драйвером для развития регионов», — отметил председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Эксперты также отметили, что подход к работе должен быть комплексным.

Помимо придорожной инфраструктуры, необходим доступ к получение информации. Туристам важно знать, куда можно поехать и что посмотреть. Уже сейчас в специальном разделе на Russia Travel можно подобрать 20 готовых вариантов маршрутов для автопутешественников. Их география охватывает города и регионы в Центральной, Северо-Западной и Южной России, а также Приволжье, Урал и Дальний Восток.

Туристический форум «Путешествуй!» проходит с 4 по 7 августа в Москве. Площадкой для его проведения выбрали ВДНХ.