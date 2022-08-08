Очередные 50 млрд рублей позволят сдать проект досрочно.

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На создание федеральной трассы М-12 правительство выделило еще 50 млрд рублей, что позволит построить дорогу раньше срока. Распоряжение о выделении средств подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

На ускорение работ по строительству М-12 в конце июня уже выделили 28 млрд рублей.

Власти рассчитывают, что благодаря очередной «добавке» уже в текущем году дорожники введут в эксплуатацию участки в Московской и Владимирской областях, общей протяжённостью около 100 км.

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Эта трасса — часть важного федерального проекта «Европа — Западный Китай», который будет способствовать расширению торговых каналов со странами Азии, повысит скорость и надежность поставок продукции.

Справка

Управляет строительством М-12 госкомпания «Автодор», ведающая платными трассами в России. Протяженность дороги составит 823 километра, она пройдет по 8 регионам: Московской, Владимирской и Нижегородской областям, пересечет Чувашию, Татарстан и Башкирию, зайдет на территорию Пермского края и дойдет до столицы Свердловской области — Екатеринбурга. Дорога будет четырехполосной (по две в каждую сторону), расчетная скорость движения по ней — 120 км/ч.

Стоимость проекта оценивается в 650 млрд руб. Завершить работы планируется к 2024 г., но, возможно, это произойдет раньше.

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»