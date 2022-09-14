Новый участок ЕКАД в Свердловской области: открыли движение раньше срока!

Строительство планировалось завершить в 2024 году, но теперь ввод в эксплуатацию перенесли на ноябрь 2023 года.

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8 сентября началось сквозное рабочее движение транспорта по третьему пусковому комплексу ЕКАД, Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. А именно, открылось движение на участке протяженностью 11,4 километра от жилого района Солнечный на Полевском тракте до Челябинского тракта.

В следующем дорожно-строительном сезоне специалистам предстоит завершить переустройство инженерных сетей и оформление земельных участков, а ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2023-го.

На торжественном мероприятии присутствовали полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор региона Евгений Куйвашев

«Последние полтора месяца работы велись круглосуточно. Оставшиеся съезды с ЕКАД мы достроим за ближайший год. Главное, что мы дали старт движению по кольцу. И мы не остановимся на достигнутом: уже скоро начнутся работы по расширению северного полукольца ЕКАД», — рассказал губернатор Свердловской области.

Многоуровневая развязка на участке объекта, так она выглядела в минувшем июле

Глава Свердловской области отметил, что пуском движения по третьему участку ЕКАД фактически замкнулось транспортное кольцо вокруг Екатеринбурга — на два года раньше, чем изначально планировалось. Напомним, строительство третьего пускового комплекса ЕКАД, начавшееся в 2019 году, ведётся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Теперь вокруг Екатеринбурга есть сплошное транспортное кольцо

ЕКАД считается ключевым инфраструктурным проектом Свердловской области, потому что она объединит транспортным каркасом Пермский тракт, трассу М-5 «Урал», дорогу Екатеринбург — Шадринск — Курган, а также Тюменский тракт. И кроме того — разгрузит улично-дорожную сеть столицы Урала, выведя транзитный транспорт за ее пределы. К данному моменту построены и введены в эксплуатацию участки ЕКАД общей протяженностью около 80 км.

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Национальный проект «Безопасные качественные дороги» — один из 14 национальных проектов, реализуемых в России. Одна из целей нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — повышение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии до 85%.

Со старта проекта уже отремонтировано, реконструировано и построено более 48 000 км дорог.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.

Фото: Национальный проект «Безопасные качественные дороги»