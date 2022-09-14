Новый участок ЕКАД в Свердловской области: открыли движение раньше срока!

8 сентября началось сквозное рабочее движение транспорта по третьему пусковому комплексу ЕКАД, Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. А именно, открылось движение на участке протяженностью 11,4 километра от жилого района Солнечный на Полевском тракте до Челябинского тракта.
В следующем дорожно-строительном сезоне специалистам предстоит завершить переустройство инженерных сетей и оформление земельных участков, а ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2023-го.
«Последние полтора месяца работы велись круглосуточно. Оставшиеся съезды с ЕКАД мы достроим за ближайший год. Главное, что мы дали старт движению по кольцу. И мы не остановимся на достигнутом: уже скоро начнутся работы по расширению северного полукольца ЕКАД», — рассказал губернатор Свердловской области.
Глава Свердловской области отметил, что пуском движения по третьему участку ЕКАД фактически замкнулось транспортное кольцо вокруг Екатеринбурга — на два года раньше, чем изначально планировалось. Напомним, строительство третьего пускового комплекса ЕКАД, начавшееся в 2019 году, ведётся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
ЕКАД считается ключевым инфраструктурным проектом Свердловской области, потому что она объединит транспортным каркасом Пермский тракт, трассу М-5 «Урал», дорогу Екатеринбург — Шадринск — Курган, а также Тюменский тракт. И кроме того — разгрузит улично-дорожную сеть столицы Урала, выведя транзитный транспорт за ее пределы. К данному моменту построены и введены в эксплуатацию участки ЕКАД общей протяженностью около 80 км.
Национальный проект «Безопасные качественные дороги» — один из 14 национальных проектов, реализуемых в России. Одна из целей нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — повышение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии до 85%.
- Со старта проекта уже отремонтировано, реконструировано и построено более 48 000 км дорог.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.
Фото: Национальный проект «Безопасные качественные дороги»