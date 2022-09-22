Ладам добавят две электронные системы — журнал За рулем

Ладам добавят две электронные системы

Кроме того, линейка двигателей расширится.

Материалы по теме
АВТОВАЗ предлагает тратить маткапитал на машины

О том, когда автомобили Lada, снова начнут оснащаться системами ABS и ESP, а также 16-клапанными двигателями рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов на совещании в Совете Федерации, посвященному развитию автомобильной промышленности.

Уже в начале следующего года все Лады начнут оснащать с антиблокировочной системой тормозов (ABS).

Следующим этапом станет возвращение 16-клапанного двигателя, соответствующего нормам выхлопа Евро 5, с которым можно выезжать в другие страны. Напомним, то временно устанавливаемый на Лады 8-клапанный мотор не годится для международных автопутешественников из-за требований других стран к чистоте выхлопа машин.

Материалы по теме
Штраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналШтрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)

Ближе к концу 2023 года все выпускаемые АВТОВАЗом автомобили начнут оснащаться электронной системой курсовой устойчивости (ESP).

Материалы по теме
Стало известно о новых версиях Granta и Vesta

В планах компании выпускать ежегодно более 800 тысяч машин, что должно сократить дефицит доступных автомобилей на рынке. Также президент АВТОВАЗа настаивает на государственной поддержке спроса на новые отечественные автомобили и говорит о выделении на программы льготного автокредитования и лизинга не менее 20 млрд рублей.

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Наше новое видео
Названа дата начала производства новой Весты
Тест Changan Uni-K: не много ли глюков?
Очень крутой китайский кроссовер: 197 л.с., 8,3 секунды до сотни и шок-цена

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров543
Оцените материал
1:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: