Ладам добавят две электронные системы

Кроме того, линейка двигателей расширится.

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О том, когда автомобили Lada, снова начнут оснащаться системами ABS и ESP, а также 16-клапанными двигателями рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов на совещании в Совете Федерации, посвященному развитию автомобильной промышленности.

Уже в начале следующего года все Лады начнут оснащать с антиблокировочной системой тормозов (ABS).

Следующим этапом станет возвращение 16-клапанного двигателя, соответствующего нормам выхлопа Евро 5, с которым можно выезжать в другие страны. Напомним, то временно устанавливаемый на Лады 8-клапанный мотор не годится для международных автопутешественников из-за требований других стран к чистоте выхлопа машин.

Ближе к концу 2023 года все выпускаемые АВТОВАЗом автомобили начнут оснащаться электронной системой курсовой устойчивости (ESP).

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В планах компании выпускать ежегодно более 800 тысяч машин, что должно сократить дефицит доступных автомобилей на рынке. Также президент АВТОВАЗа настаивает на государственной поддержке спроса на новые отечественные автомобили и говорит о выделении на программы льготного автокредитования и лизинга не менее 20 млрд рублей.

Фото: Александр Щербак/ТАСС